Esplorare il modello di licenza flessibile di Splashtop Enterprise

Nell'odierno mondo interconnesso, la possibilità di accedere alle risorse e gestirle da remoto è diventata più di una semplice comodità: è una necessità. Mentre le aziende affrontano le sfide dei team distribuiti, del lavoro a distanza e della necessità sempre presente di un solido supporto IT, la domanda di soluzioni di accesso remoto affidabili e convenienti è salita alle stelle.
Splashtop Enterprise, un'azienda all'avanguardia in questo settore, offre una suite di funzionalità studiate per soddisfare le diverse esigenze delle aziende moderne. Tuttavia, quello che distingue Splashtop è il suo modello di prezzo innovativo e conveniente, progettato per garantire alle aziende il pagamento solo di ciò di cui hanno realmente bisogno.
In questo blog esamineremo le opzioni di licenza flessibile di Splashtop Enterprise e il modo in cui queste possano comportare un risparmio significativo rispetto ad altri strumenti di accesso remoto.
Conoscere l'offerta di Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise non è solo un'altra soluzione di accesso remoto, ma una piattaforma completa, progettata per soddisfare le molteplici esigenze di grandi e piccole imprese.
Splashtop Enterprise è una soluzione completa che consente agli utenti finali di accedere da remoto per lavorare a distanza e all'IT di fornire supporto remoto per le operazioni di help desk e la gestione degli endpoint. Scopriamo alcune delle sue principali funzioni e i suoi vantaggi:
Accesso remoto ad alte prestazioni: con Splashtop, gli utenti hanno la possibilità di usufruire di streaming 4K a 60fps e persino di streaming iMac Pro Retina 5K con latenza al minimo. Questo fa sì che le sessioni di lavoro o di supporto remoto siano fluide ed efficienti come se si lavorasse direttamente sul dispositivo.
Funzioni di sicurezza avanzate: in un'epoca in cui le minacce informatiche sono in continua evoluzione, Splashtop Enterprise dà molta importanza alla sicurezza, poiché vanta un'infrastruttura sicura, protezione dalle intrusioni e crittografia SSL/AES a 256 bit, affinché ogni sessione remota non solo sia fluida ma anche sicura.
Ampio supporto per i dispositivi: Splashtop offre un'ampia gamma di soluzioni per ogni esigenza: Mac, Windows, Linux, iOS, Android o persino Chromebook. Il suo ampio supporto ai dispositivi assicura che i dipendenti e i team IT possano accedere alle risorse o fornire assistenza praticamente da qualsiasi dispositivo: ovunque.
Flussi di lavoro del service desk: oltre all'accesso remoto, Splashtop Enterprise dispone di flussi di lavoro avanzati per il service desk. Questi strumenti consentono ai team IT e di assistenza di offrire esperienze di qualità superiore, sia che si tratti di assistenza per i team interni che per i clienti esterni.
Integrazione e personalizzazione: le capacità di integrazione di Splashtop, in particolare con i fornitori di identità Single Sign-On (SSO) e con le principali soluzioni di ticketing PSA e ITSM, fanno sì che le aziende possano integrarlo nei loro ecosistemi IT esistenti. Inoltre, grazie alle opzioni di restrizione IP, integrazione SIEM e Splashtop Connector, le aziende possono personalizzare ulteriormente l'esperienza di accesso remoto.
Grazie a una suite di funzioni estremamente completa, Splashtop Enterprise garantisce alle aziende tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per operare in un mondo sempre più dominato dalle telecomunicazioni.
La necessità di un modello di licenza flessibile
Nella dinamica realtà delle attività aziendali, si può notare che un approccio universale raramente, se non mai, soddisfa le diverse esigenze delle varie organizzazioni. Con l'evoluzione delle aziende, anche le loro esigenze si evolvono. Questa evoluzione sottolinea la necessità impellente di un modello di licenza flessibile:
Esigenze aziendali diverse: non tutte le aziende operano allo stesso modo. Alcune possono avere una forza lavoro prevalentemente in remoto, che richiede un frequente accesso remoto alle risorse aziendali. Altre potrebbero avere un team più centralizzato ma necessitano di solide capacità di supporto IT per gestire una vasta rete di dispositivi. Lo spettro delle esigenze è ampio e un modello di licenza rigido può spesso portare a spese inutili o a requisiti non soddisfatti.
Problemi di scalabilità: la crescita delle aziende può comportare un cambiamento radicale delle loro esigenze di accesso remoto. Un modello di licenza flessibile permette loro di adeguare le soluzioni di accesso remoto alla loro crescita, evitando di pagare troppo o di non essere sufficientemente attrezzate.
Vincoli di budget: nel mondo degli affari, il denaro è importante e l'investimento in tecnologia dovrebbe avere un ritorno tangibile sul capitale investito. Con un modello di prezzi rigido, le aziende potrebbero ritrovarsi a pagare per funzioni che non usano o per funzioni di cui hanno disperatamente bisogno. Un modello flessibile assicura che le aziende paghino solo ciò che utilizzano, ottimizzando i loro investimenti tecnologici.
Ecco come funziona il modello di licenza flessibile di Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise si distingue non solo per le sue robuste funzionalità, ma anche per il suo approccio innovativo alle licenze. Riconoscendo le diverse esigenze delle aziende, Splashtop ha sviluppato un modello di licenza che offre flessibilità e convenienza. Vediamo le due principali opzioni di licenza disponibili:
Licenze per gli utenti finali per il lavoro a distanza
Licenza per utente: questo modello consente fino a 10 endpoint per licenza utente. È stato progettato pensando alla forza lavoro moderna, affinché i dipendenti abbiano la flessibilità di accedere alle risorse di cui hanno bisogno, indipendentemente dalla loro posizione.
Vantaggi principali:
Potenziamento della forza lavoro distribuita: sia che i dipendenti siano in ufficio, a casa o in viaggio, possono accedere in modo sicuro alle loro risorse lavorative con un accesso remoto ad alte prestazioni e multipiattaforma.
Single Sign-On (SSO): grazie alla semplificazione dell'accesso, con la funzione SSO si riduce il fastidio di dover ricordare più password e si offre ai team IT un modo centralizzato per gestire le autorizzazioni di accesso.
Funzionalità avanzate: dall'accesso programmato ai permessi granulari, dalla visualizzazione multimonitor ad alta definizione ai trasferimenti di file, Splashtop garantisce un'esperienza di lavoro remoto senza soluzione di continuità.
Licenze tecniche per supporto remoto e gestione degli endpoint
Concesso in licenza per utente simultaneo: questo modello copre fino a 300 endpoint gestiti per licenza tecnico. È pensato su misura per i professionisti IT e i team di supporto, garantendo loro gli strumenti per fornire un'assistenza di alto livello e gestire gli endpoint in modo efficace.
Vantaggi principali:
Capacità di assistenza completa: i tecnici possono offrire supporto remoto supervisionato e non supervisionato, garantendo un'assistenza tempestiva indipendentemente dalla disponibilità dell'utente finale.
Gestione degli endpoint: oltre al semplice supporto, i tecnici possono gestire e monitorare gli endpoint, visualizzare i log di sistema, gestire gli aggiornamenti e molto altro ancora.
Integrazione e personalizzazione: Splashtop Enterprise si integra perfettamente con le principali soluzioni di ticketing e ITSM, consentendo di avviare facilmente una sessione remota e di registrarne automaticamente i dettagli.
L'offerta di questi due distinti modelli di licenza garantisce alle aziende la possibilità di adattare la soluzione di accesso e supporto remoto alle loro specifiche esigenze. Sia che si tratti di un'azienda che vuole potenziare la propria forza lavoro da remoto, sia che si tratti di un team IT che vuole migliorare le proprie capacità di assistenza, le licenze flessibili di Splashtop offrono la soluzione perfetta.
E la parte migliore? Le aziende pagano solo ciò di cui hanno realmente bisogno, il che porta a un significativo risparmio sui costi e all'ottimizzazione dell'efficienza operativa.
Risparmio sui costi con Splashtop Enterprise
Nel competitivo mondo imprenditoriale, ogni decisione finanziaria riveste una certa importanza. Grazie al suo modello di licenza flessibile, Splashtop Enterprise offre alle aziende un'opportunità unica per ottenere un sostanziale risparmio sui costi. Ecco come:
Paghi solo per quello che ti serve: una delle caratteristiche principali del modello di licenza di Splashtop è la sua adattabilità. Non importa se hai una startup con una manciata di dipendenti remoti o una grande azienda con un vasto team di supporto IT: puoi personalizzare la tua licenza Splashtop in base alle tue esigenze. Questo significa che non dovrai spendere troppo per licenze o funzioni non necessarie.
Confronto con altre soluzioni: se confrontato con altre soluzioni di accesso e supporto remoto per le aziende, Splashtop si dimostra sempre la soluzione più conveniente. Le aziende possono risparmiare il 50% o più sulle spese di accesso remoto senza compromettere le funzionalità o le prestazioni.
Riduzione delle spese IT: grazie a funzioni come il Single Sign-On, l'integrazione con le soluzioni ITSM esistenti e la gestione centralizzata, Splashtop riduce il carico amministrativo dei team IT. Il risultato è una riduzione delle ore spese per la configurazione, la gestione e la risoluzione dei problemi, che si traduce in un risparmio diretto sui costi.
Produttività migliorata: il tempo è denaro. Grazie alle capacità di streaming altamente performanti di Splashtop e a una suite di funzioni avanzate, i dipendenti e i team IT possono lavorare in modo più efficiente. Che si tratti di trasferimenti di file più rapidi, di supporto multimonitor senza soluzione di continuità o di flussi di lavoro efficienti per il service desk, il tempo risparmiato aumenta e contribuisce ai profitti.
Nessun costo nascosto: alcune soluzioni di accesso remoto comportano costi nascosti, sia che si tratti di requisiti hardware aggiuntivi, di software supplementari o di aggiornamenti periodici. I prezzi trasparenti e le funzionalità complete di Splashtop assicurano alle aziende un budget di spesa sicuro, senza spiacevoli sorprese.
Protezione del futuro: talvolta, investire nella tecnologia può sembrare un azzardo, soprattutto con il rapido ritmo dei progressi tecnologici. Tuttavia, l'impegno di Splashtop per l'innovazione e gli aggiornamenti regolari consentono alle aziende di investire in una soluzione che rimarrà attuale ed efficace nel tempo, evitando i costi associati alle frequenti revisioni o sostituzioni del sistema.
Grazie alla combinazione di prestazioni, flessibilità e convenienza, Splashtop Enterprise offre alle aziende un percorso chiaro per ottenere vantaggi finanziari immediati e duraturi.
Scenari del mondo reale: quali sono i vantaggi per le aziende
Spesso, per comprendere i vantaggi di un prodotto o di un servizio, è preferibile ricorrere a esempi reali. È il caso di PETstock, un'azienda australiana leader nel settore delle forniture per animali domestici, che ha sperimentato in prima persona i vantaggi del passaggio a Splashtop Enterprise.
Il team IT di PETstock, capitanato dal responsabile IT Shaun Dunstan, era in missione per snellire e ottimizzare le operazioni IT. Inizialmente usavano TeamViewer per le loro esigenze di supporto remoto, ma si sono trovati di fronte a problemi legati agli alti costi operativi e alla forte richiesta di risorse informatiche da parte del software.
Dopo aver preso in considerazione diversi strumenti, PETstock ha scoperto Splashtop Enterprise. La soluzione non solo offriva tutte le funzioni a cui si era abituati con TeamViewer, ma aveva anche un costo significativamente ridotto ed era meno impegnativa dal punto di vista delle risorse.
PETstock è passata a Splashtop e ha beneficiato di una soluzione di accesso remoto più affidabile e facile da usare, riuscendo anche a risparmiare il 20% sui costi in seguito al passaggio.
"Abbiamo scoperto che Splashtop è un'ottima alternativa a TeamViewer, più leggera in termini di risorse e con il vantaggio di non avere un ID e una Pass locali del cliente che chiunque può sfruttare per connettersi." - Shaun Dunstan, Responsabile IT di PETstock.
Prova Splashtop Enterprise
In un'epoca in cui l'accesso e il supporto remoto sono parte integrante delle attività aziendali, la scelta della soluzione giusta è fondamentale. Splashtop Enterprise emerge come un chiaro leader, offrendo funzioni ad alte prestazioni, una solida sicurezza e un modello di licenza flessibile e conveniente.
Tuttavia, non fidarti solo della nostra parola. Prova in prima persona la potenza e la flessibilità di Splashtop Enterprise. Se vuoi saperne di più sulle sue funzionalità, richiedere una demo o testare le sue capacità con una prova gratuita, il nostro team è a tua disposizione.
Contattaci oggi stesso per saperne di più su Splashtop Enterprise.
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