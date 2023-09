Esplorare il modello di licenza flessibile di Splashtop Enterprise

Nel mondo interconnesso di oggi, la possibilità di accedere e gestire le risorse da remoto è diventata più di una semplice comodità: è una necessità. Man mano che le aziende affrontano le sfide dei team distribuiti, del lavoro a distanza e della necessità sempre presente di un solido supporto IT, la richiesta di soluzioni di accesso remoto affidabili ed economiche è salita alle stelle.

Splashtop Enterprise, un'azienda all'avanguardia in questo settore, offre una suite di funzionalità studiate per soddisfare le diverse esigenze delle aziende moderne. Ma ciò che distingue Splashtop è il suo modello di prezzo innovativo e conveniente, progettato per garantire che le aziende paghino solo ciò di cui hanno realmente bisogno.

In questo blog analizzeremo le opzioni di licenza flessibile di Splashtop Enterprise e come queste possano portare a risparmi significativi rispetto ad altri strumenti di accesso remoto.

Conoscere l'offerta di Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise non è solo un'altra soluzione di accesso remoto: è una piattaforma completa progettata per soddisfare le molteplici esigenze di grandi e piccole imprese.

Splashtop Enterprise è una soluzione all-in-one per l'accesso remoto degli utenti finali per consentire il lavoro a distanza e per l'IT Assistenza informatica a distanza,

supporto remoto, teleassistenza per le operazioni di help desk e gestione degli endpoint. Vediamo di illustrare alcune delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi:

Accesso remoto ad alte prestazioni : Con Splashtop, gli utenti possono sperimentare lo streaming 4K a 60fps e persino lo streaming di iMac Pro Retina 5K con una latenza minima. In questo modo si garantisce che le sessioni di lavoro o di assistenza a distanza siano fluide ed efficienti come se si lavorasse direttamente sul dispositivo.

Funzioni di sicurezza avanzate : In un'epoca in cui le minacce informatiche sono in continua evoluzione, Splashtop Enterprise dà molta importanza alla sicurezza. Splashtop vanta un'infrastruttura sicura, protezione dalle intrusioni e crittografia SSL/AES a 256 bit. Questo garantisce che ogni sessione remota non solo sia fluida ma anche sicura.

Ampio supporto per i dispositivi : Che tu stia usando un Mac, Windows, Linux, iOS, Android o persino un Chromebook, Splashtop ti copre. Il suo ampio supporto ai dispositivi assicura che i dipendenti e i team IT possano accedere alle risorse o fornire assistenza praticamente da qualsiasi dispositivo, ovunque.

Flussi di lavoro del service desk : Oltre all'accesso remoto, Splashtop Enterprise dispone di flussi di lavoro avanzati per il service desk. Questi strumenti consentono ai team IT e di assistenza di offrire esperienze di qualità superiore, sia che si tratti di assistere i team interni che i clienti esterni.

Integrazione e personalizzazione: Le capacità di integrazione di Splashtop, in particolare con i fornitori di identità Single Sign-On (SSO) e con le principali soluzioni di ticketing PSA e ITSM, fanno sì che le aziende possano integrare Splashtop nei loro ecosistemi IT esistenti. Inoltre, grazie alle opzioni di restrizione IP, integrazione SIEM e Splashtop Connector, le aziende possono personalizzare ulteriormente l'esperienza di accesso remoto.

Offrendo una suite di funzioni così completa, Splashtop Enterprise garantisce alle aziende tutti gli strumenti necessari per prosperare in un mondo incentrato sulla telecomunicazione.

La necessità di un modello di licenza flessibile

Nel panorama dinamico delle operazioni aziendali, è evidente che un approccio unico e uguale per tutti raramente, se non mai, soddisfa le diverse esigenze delle varie organizzazioni. Con l'evoluzione delle aziende, anche le loro esigenze si evolvono. Questa evoluzione sottolinea la necessità impellente di un modello di licenza flessibile:

Esigenze aziendali diverse: Non tutte le aziende operano allo stesso modo. Alcuni potrebbero avere una forza lavoro prevalentemente remota, che richiede un frequente accesso remoto alle risorse aziendali. Altri potrebbero avere un team più centralizzato ma necessitano di solide capacità di supporto IT per gestire una vasta rete di dispositivi. Lo spettro delle esigenze è vasto e un modello di licenza rigido può spesso portare a spese inutili o a requisiti non soddisfatti. Problemi di scalabilità: Quando le aziende crescono, le loro esigenze di accesso remoto possono cambiare radicalmente. Un modello di licenza flessibile permette alle aziende di scalare le soluzioni di accesso remoto in base alla loro crescita, assicurando che non stiano pagando troppo o non siano sotto equipaggiate. Vincoli di budget: Nel mondo degli affari ogni dollaro è importante e gli investimenti in tecnologia devono produrre un ritorno tangibile sull'investimento. Con un modello di prezzo rigido, le aziende potrebbero ritrovarsi a pagare per funzioni che non usano o per funzioni di cui hanno disperatamente bisogno. Un modello flessibile assicura che le aziende paghino solo per ciò che utilizzano, ottimizzando gli investimenti tecnologici.

Il modello di licenza flessibile di Splashtop Enterprise: ecco come funziona

Splashtop Enterprise si distingue non solo per le sue solide funzionalità, ma anche per il suo approccio innovativo alle licenze. Riconoscendo le diverse esigenze delle aziende, Splashtop ha creato un modello di licenza che offre flessibilità e convenienza. Vediamo le due principali opzioni di licenza disponibili:

Licenze per gli utenti finali per il lavoro a distanza

Licenza per utente: Questo modello consente un massimo di 10 endpoint per licenza utente. È stato progettato pensando alla forza lavoro moderna, garantendo ai dipendenti la flessibilità necessaria per accedere alle risorse di cui hanno bisogno, indipendentemente dalla loro posizione.

Vantaggi principali:

Potenziamento della forza lavoro distribuita : Sia che i dipendenti siano in ufficio, a casa o in viaggio, possono accedere in modo sicuro alle loro risorse lavorative con un accesso remoto ad alte prestazioni e multipiattaforma.

Single Sign-On (SSO) : Semplificando l'accesso, SSO riduce il fastidio di ricordare più password e offre ai team IT un modo centralizzato per gestire le autorizzazioni di accesso.

Caratteristiche avanzate: Dall'accesso programmato ai permessi granulari, dalla visualizzazione multi-monitor ad alta definizione ai trasferimenti di file, Splashtop garantisce un'esperienza di lavoro remoto senza soluzione di continuità.

Licenze tecniche per supporto remoto e gestione degli endpoint

Licenza per tecnico concomitante: Questo modello consente di gestire fino a 300 endpoint per licenza tecnica. È pensato per i professionisti IT e i team di assistenza, per garantire che abbiano gli strumenti per fornire un'assistenza di alto livello e gestire gli endpoint in modo efficace.

Vantaggi principali:

Capacità di assistenza completa : I tecnici possono offrire assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza, garantendo un'assistenza tempestiva indipendentemente dalla disponibilità dell'utente finale.

Gestione degli endpoint : Oltre al semplice supporto, i tecnici possono gestire e monitorare gli endpoint, visualizzare i log di sistema, gestire gli aggiornamenti e molto altro ancora.

Integrazione e personalizzazione: Splashtop Enterprise si integra perfettamente con le principali soluzioni di ticketing e ITSM, consentendo di avviare facilmente una sessione remota e di registrare automaticamente i dettagli della sessione.

Offrendo questi due distinti modelli di licenza, Splashtop Enterprise garantisce alle aziende la possibilità di personalizzare la propria soluzione di accesso remoto e assistenza in base alle proprie esigenze specifiche. Sia che si tratti di un'azienda che vuole potenziare la propria forza lavoro a distanza, sia che si tratti di un team IT che vuole migliorare le proprie capacità di supporto, le licenze flessibili di Splashtop offrono la soluzione perfetta.

E la parte migliore? Le aziende pagano solo per ciò di cui hanno realmente bisogno, con un conseguente significativo risparmio sui costi e un'efficienza operativa ottimizzata.

Risparmio sui costi con Splashtop Enterprise

Nel competitivo mondo degli affari, ogni decisione finanziaria è importante. Grazie al suo modello di licenza flessibile, Splashtop Enterprise offre alle aziende un'opportunità unica di ottenere sostanziali risparmi sui costi. Ecco come fare:

Paga solo per quello che ti serve: Una delle caratteristiche principali del modello di licenza di Splashtop è la sua adattabilità. Che tu sia una startup con una manciata di dipendenti remoti o una grande azienda con un vasto team di supporto IT, puoi personalizzare la tua licenza Splashtop in base alle tue esigenze. Questo significa che non dovrai spendere troppo per licenze o funzioni non necessarie. Confronto con altre soluzioni: Se confrontato con altre soluzioni di accesso remoto e di assistenza a livello aziendale, Splashtop emerge costantemente come un'opzione più conveniente. Le aziende possono risparmiare il 50% o più sulle spese di accesso remoto senza compromettere le funzionalità o le prestazioni. Riduzione delle spese IT: Grazie a funzioni come il Single Sign-On, l'integrazione con le soluzioni ITSM esistenti e la gestione centralizzata, Splashtop riduce il carico amministrativo dei team IT. Questo comporta una riduzione delle ore dedicate alla configurazione, alla gestione e alla risoluzione dei problemi, che si traduce in un risparmio diretto sui costi. Produttività migliorata: Il tempo è denaro. Grazie alle capacità di streaming ad alte prestazioni di Splashtop e a una suite di funzioni avanzate, i dipendenti e i team IT possono lavorare in modo più efficiente. Che si tratti di trasferimenti di file più rapidi, di un supporto multi-monitor senza soluzione di continuità o di flussi di lavoro efficienti per il service desk, il tempo risparmiato si aggiunge e contribuisce al risultato economico. Evita i costi nascosti: Alcune soluzioni di accesso remoto comportano costi nascosti, sia che si tratti di requisiti hardware aggiuntivi, di software supplementari o di aggiornamenti periodici. I prezzi trasparenti e le funzionalità complete di Splashtop assicurano alle aziende un budget accurato senza spiacevoli sorprese. Proteggere il futuro: Investire nella tecnologia a volte può sembrare un azzardo, soprattutto con il rapido ritmo dei progressi tecnologici. Tuttavia, l'impegno di Splashtop per l'innovazione e gli aggiornamenti regolari significa che le aziende investono in una soluzione che rimarrà attuale ed efficace nel lungo periodo, evitando i costi associati alle frequenti revisioni o sostituzioni del sistema.

Grazie alla sua miscela di prestazioni, flessibilità e convenienza, Splashtop Enterprise offre alle aziende un percorso chiaro per ottenere vantaggi finanziari immediati e duraturi.

Scenari del mondo reale: Come le aziende ne traggono vantaggio

La comprensione dei vantaggi di un prodotto o di un servizio è spesso illustrata al meglio attraverso esempi reali. Un esempio è PETstock, un'azienda australiana leader nel settore delle forniture per animali domestici, che ha sperimentato in prima persona i vantaggi del passaggio a Splashtop Enterprise.

Il team IT di PETstock, guidato dal responsabile IT Shaun Dunstan, era in missione per snellire e ottimizzare le operazioni IT. Sebbene inizialmente abbiano utilizzato TeamViewer per le loro esigenze di Assistenza computerizzata a distanza,

supporto remoto, teleassistenza, si sono trovati di fronte a problemi legati agli alti costi operativi e alla forte richiesta di risorse informatiche da parte del software.

Dopo aver valutato diversi strumenti, PETstock ha scoperto Splashtop Enterprise. Non solo offriva tutte le funzioni a cui erano abituati con TeamViewer, ma aveva anche un costo significativamente ridotto e richiedeva meno risorse.

PETstock è passata a Splashtop e ha beneficiato di una soluzione di accesso remoto più affidabile e facile da usare, ottenendo anche un risparmio del 20% sui costi.

"Abbiamo scoperto che Splashtop è un'ottima alternativa a TeamViewer, più leggera in termini di risorse e con il vantaggio di non avere un ID e una Pass locali del cliente che chiunque può utilizzare per connettersi". - Shaun Dunstan, responsabile IT di PETstock.

Prova Splashtop Enterprise

In un'epoca in cui l'accesso remoto e l'assistenza sono parte integrante delle attività aziendali, la scelta della soluzione giusta è fondamentale. Splashtop Enterprise emerge come un chiaro leader, offrendo funzioni ad alte prestazioni, una solida sicurezza e un modello di licenza flessibile e conveniente.

Ma non fidarti solo della nostra parola. Prova in prima persona la potenza e la flessibilità di Splashtop Enterprise. Se vuoi approfondire le sue caratteristiche, programmare una demo o testare le sue capacità con una prova gratuita, il nostro team è a tua disposizione.

Contattaci oggi stesso per saperne di più su Splashtop Enterprise.

