Il team IT PetStock è passato da TeamViewer a Splashtop

Shaun Dunstan, IT Manager di PETstock, spiega come PETstock sia passata a Splashtop per supportare le sue esigenze operative IT. PETstock utilizzava TeamViewer, ma ha deciso di passare a Splashtop per ridurre i costi operativi e offrire al team IT uno strumento di assistenza remota più semplice da usare e dotato di Autenticazione singola (SSO).

La sfida: riduzione dei costi operativi e della CPU del computer

In qualità di responsabile IT del team di assistenza dell'azienda, Shaun e il suo team avevano il compito di garantire la manutenzione e il supporto delle operazioni IT. Per automatizzare i processi e aumentare l'efficienza, il team di assistenza utilizzava TeamViewer per svolgere la maggior parte delle attività.

Tuttavia, TeamViewer aveva un costo elevato ed era impegnativo per le risorse del computer. "Volevo un prodotto più leggero da installare e più facile da gestire", ha detto Shaun.

Ha inoltre spiegato che chi ha usato TeamViewer sa che si tratta di un client relativamente pesante da installare. "Le politiche e le opzioni di configurazione di TeamViewer si sono rivelate un po' complicate da applicare e abbiamo avuto numerosi problemi nell'aggiornare i client in base alle necessità", ha spiegato Shaun.

Il team IT di PETstock ha esplorato diversi strumenti prima di provare Splashtop. e ha scoperto che non solo la soluzione era dotata di tutte le funzioni giuste, ma era anche abbastanza facile da distribuire attraverso l'RMM del team.

La soluzione: Splashtop

Splashtop ha offerto a PetStock un modo semplice per gestire tutte le sue esigenze di supporto tecnico remoto. Splashtop offre le stesse caratteristiche principali di TeamViewer ad un costo notevolmente inferiore e con risorse di computer.

"Splashtop è un'ottima alternativa a TeamViewer", ha dichiarato Shaun. "È facile avere permessi granulari e consentire a un tecnico di accedere solo a un singolo dispositivo". Splashtop è inoltre dotato di solide funzioni di sicurezza come la crittografia TLS e AES a 256 bit, l'autenticazione del dispositivo, la verifica in due passaggi e diverse opzioni di password di secondo livello.

Recentemente, Splashtop ha aggiunto un ulteriore livello di protezione alla sua soluzione di accesso remoto: l'integrazione SSO, che consente agli utenti di autenticare il proprio account Splashtop utilizzando l'ID utente e la password SSO centralizzati. Questo aspetto era particolarmente importante per il team di Shaun, che utilizzava Azure Active directory.

Il risultato: una migrazione senza problemi verso una soluzione di accesso remoto più leggera, sicura e affidabile

Il team di supporto di PetStock è stato in grado di migrare facilmente da TeamViewer a Splashtop. Il team di Shaun ha utilizzato uno strumento RMM per distribuire lo Splashtop Streamer e, allo stesso tempo, disattivare TeamViewer.

Il team IT PetStock ha seguito le semplici istruzioni del team di supporto Splashtop per abilitare l'SSO con Azure per 25 tecnici che supportano circa 1.200 client.

Tutto funziona senza problemi e Shaun e il suo team sono molto soddisfatti dell'affidabilità e del supporto che ricevono dal team di assistenza. Inoltre, come bonus aggiuntivo, PETstock ha risparmiato il 20% dopo essere passata da TeamViewer a Splashtop.