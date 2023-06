Facilitare un flusso di lavoro di assistenza on-demand senza soluzione di continuità

Con Splashtop, il nostro modello di assistenza on-demand è stato il codice SOS a 9 cifre:

Il tecnico indirizza l'utente finale a sos.splashtop.com L'utente finale scarica ed esegue una piccola applicazione e poi legge al tecnico un codice numerico di 9 cifre.

Questo modello ha servito bene i nostri utenti fin dalla sua introduzione nel 2015 come prodotto Splashtop SOS . ITÈ un processo intuitivo sia per i tecnici dell'assistenza che per gli utenti finali.

Abbiamo sviluppato questo modello semplice e ben accettato con diversi miglioramenti:

la possibilità di accedere da remoto ai dispositivi mobili e ai Chromebook

elevazione al privilegio di amministratore, personalizzazione dell'app SOS

si ricollega automaticamente dopo il riavvio

si autocancella al termine della sessione remota

...e altro ancora

Questi miglioramenti sono stati molto divertenti da realizzare e sono iniziati tutti nello stesso modo: grazie al prezioso feedback dei nostri utenti che ci hanno pazientemente dedicato del tempo per aiutarci a capire le loro esigenze.

Lancio di nuovi flussi di lavoro di assistenza on-demand

Continuando sulla stessa linea, abbiamo imparato che il nostro flusso di assistenza on-demand originale non funziona al meglio per tutti.

Per quanto il modello attuale sia semplice, alcuni tecnici vorrebbero evitare agli utenti finali di dover leggere un codice. Alcuni utenti finali si sentono più a loro agio con il processo simile a quello di Zoom, che consiste nel cliccare semplicemente su un link di invito. A volte i tecnici vorrebbero sapere immediatamente quando i loro utenti finali hanno cliccato sul link. Inoltre, i team di assistenza più grandi potrebbero preferire un processo più gestito per il trasferimento delle sessioni tra i tecnici.

A tal fine, siamo entusiasti di aver integrato nel prodotto Splashtop Enterprise potenti metodi alternativi per l'assistenza on-demand:

Invia un link di assistenza - Il tecnico può creare un link di assistenza. L'utente finale deve semplicemente cliccare su IT per scaricare ed eseguire una piccola applicazione e il tecnico può quindi connettersi al dispositivo dell'utente. Non è necessario che l'utente finale legga un codice.

Invia un breve codice PIN - Il tecnico crea un codice PIN di 6 cifre e indica all'utente finale di inserire il PIN in un sito web di facile consultazione (help123.app). Anche in questo caso, non è necessario che l'utente finale legga un codice al tecnico.

Pre-deploy di un'app SOS - Metti un'app "SOC Call" direttamente sul desktop degli utenti finali. Ogni volta che hanno bisogno di aiuto, gli utenti finali fanno doppio clic sull'applicazione e le loro richieste vengono immediatamente inserite nella coda di assistenza dei tecnici.

Tutte queste opzioni sono collegate tra loro attraverso la nuova console per tecnici . Tutte le sessioni di supporto vengono visualizzate sulla console. Lo stato di preparazione dell'utente finale viene aggiornato in tempo reale sulla console. I tecnici possono trasferire le richieste di assistenza e invitare altri tecnici alla sessione attraverso un processo organizzato.

L'intera struttura del service desk, con la console per i tecnici, consente anche l'instradamento automatico delle richieste di assistenza ai gruppi di tecnici giusti. In futuro, la stessa console metterà a disposizione un ricco set di strumenti per i tecnici. Oltre a prendere Controllo remoto,



Naturalmente, il modello esistente di codice SOS a 9 cifre è ancora disponibile in Splashtop Enterprise, per chi preferisce IT. Speriamo che le opzioni aggiuntive rendano Splashtop On-Demand Support un'esperienza ottimale per un numero ancora maggiore di utenti. Splashtop Enterprise semplifica il flusso di lavoro dei tecnici, dando loro più potere e rendendo l'esperienza degli utenti finali ancora più semplice. Contattaci oggi stesso per saperne di più o per iniziare una prova gratuita.

