Come Splashtop Enterprise può aiutarti a consolidare lo stack IT

I leader IT desiderano utilizzare un minor numero di strumenti nel loro ambiente per semplificare i flussi di lavoro, snellire le operazioni e ridurre i problemi di acquisto. Lo capiamo perfettamente. Infatti, il consolidamento e la semplificazione sono i principali fattori di successo di Splashtop Enterprise.

Come strumento all-in-one, Splashtop Enterprise incorpora sia l'accesso remoto che il supporto remoto . Poi, per aumentare la semplicità, offre una lunga serie di preziose integrazioni e prezzi flessibili che la rendono un'ottima scelta per il supporto di una forza lavoro ibrida.

Vediamo quali sono le caratteristiche di consolidamento e semplicità che Splashtop offre a tutti i clienti Enterprise.

Supporto e accesso remoto remoto in un unico dispositivo

Con l'accesso remoto aziendale, gli utenti possono collegarsi a un dispositivo della rete aziendale (di solito un PC) e utilizzarlo da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi luogo. Con Enterprise, avrai bisogno di un solo strumento per gestire sia gli ambienti fisici che quelli virtuali, il che lo rende lo strumento perfetto per il lavoro ibrido. La funzione di supporto remoto di Enterprise consente al personale di supporto IT di fornire assistenza sia in modalità non presidiata che presenziata a qualsiasi utente remoto che necessiti di assistenza tecnica. Oltre alla semplicità, la funzione di supporto assistito consente agli helpdesk IT di fornire in modo sicuro assistenza "live" in tempo reale a qualsiasi dispositivo, anche se non di proprietà dell'azienda.

Supporto per tutti i dispositivi

Splashtop Enterprise offre ai team IT la flessibilità, il controllo, la scalabilità e la facilità d'uso necessarie per gestire efficacemente l'accesso remoto per la loro infrastruttura IT ibrida. Splashtop supporta Windows, Mac, Linux, dispositivi mobili (Android/iOS/Chrome), IoT e dispositivi rugged. Sono finiti i tempi in cui dovevi usare strumenti diversi per gestire dispositivi diversi: Splashtop fa tutto.

Numerose integrazioni... importanti

Splashtop Enterprise ha una lunga lista di partner di integrazione tra PSA/ticketing, RMM, sicurezza malware e helpdesk. Tra questi ci sono leader del settore come Bitdefender, Datto, Ninja, ServiceNow, Zendesk e molti altri, come puoi vedere nella nostra pagina Integrations.

L'integrazione del Single Sign-On (SSO) ottimizza anche l'esperienza degli utenti e la sicurezza. Splashtop Enterprise utilizza lo standard SAML 2.0 e si integra con tutti i principali identity provider, tra cui ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin e Shibboleth. Ancora più utile, sfruttando il System for Cross-domain Identity Management (SCIM), il tuo amministratore IT può auto-provvisare gli account SSO in Splashtop Enterprise e persino auto-configurare i raggruppamenti di account SSO desiderati.

Semplicità continua fin dall'inizio

Splashtop Enterprise è così facile da configurare e utilizzare che Splashtop ha ottenuto i punteggi più alti (tra 40 aziende) nell'indice di usabilità G2 per il Desktop Remoto, primavera 2021. Infatti, Splashtop ha ricevuto un punteggio del 98% sia per la "facilità d'uso" che per la "facilità di amministrazione". Per saperne di più su Splashtop ha ottenuto ottimi punteggi di usabilità e amministrazione.

Se tutto ciò non bastasse, Splashtop Enterprise si aggiudica molti riconoscimenti da parte dei clienti per aver fornito un prodotto di supporto e l'accesso remoto sfaccettato a prezzi molto interessanti - standard! Ciò rende il processo di acquisto ancora più semplice. Aggiungetelo a una facile configurazione, gestione e scalabilità e sarete sicuri di semplificare e consolidare il vostro stack IT.

Prova Splashtop Enterprise oggi stesso

