Quanti strumenti di gestione IT utilizza il tuo team? Sebbene ci siano diversi strumenti e soluzioni robusti sul mercato che possono aiutare gli agenti IT, l'espansione degli strumenti può essere un problema. Strumenti disconnessi possono creare un sovraccarico extra per patching, assistenza non supervisionata, monitoraggio, risoluzione, e altro. Qual è quindi la soluzione?
Consolidare gli strumenti di gestione IT può essere un modo efficace per ridurre la complessità. Per i team IT che gestiscono più endpoint, più software e aspettative di sicurezza più elevate, un insieme di strumenti più unificato può rendere le operazioni quotidiane più facili da controllare, supportare e scalare.
Tenendo conto di questo, esploriamo i benefici della consolidazione, cosa tenere d'occhio e come determinare se un approccio unificato è giusto per la tua azienda.
Perché i team IT finiscono per avere troppi strumenti di gestione
Ci sono diverse cause che possono contribuire al gonfiarsi e all'espansione degli strumenti, ma le cause comuni includono:
Vengono aggiunti nuovi strumenti per risolvere un problema urgente alla volta, man mano che sorgono nuove questioni.
I team IT hanno strumenti separati per patching, assistenza non supervisionata, monitoraggio, inventario e scripting.
Più componenti aggiuntivi vengono sovrapposti alle piattaforme esistenti per colmare lacune.
Fusione, crescita del team o cambiamenti ambientali creano sovrapposizioni e strumenti ridondanti.
Gli strumenti legacy rimangono anche quando non sono più necessari o diventano obsoleti.
Quali problemi crea l'espansione degli strumenti per le operazioni IT
La proliferazione di strumenti è più che un semplice inconveniente. Troppi strumenti di gestione IT possono causare problemi imprevedibili e anche piccoli inconvenienti possono trasformarsi in ostacoli significativi all'efficienza e alla produttività.
I problemi comuni includono:
1. Più tempo speso a passare tra i sistemi
Quando i team IT hanno più strumenti e sistemi da gestire, cambiare semplicemente tra loro può diventare una perdita di tempo. Passare continuamente tra console per indagare, supportare, applicare patch e risolvere problemi sui dispositivi può essere un processo frustrante e troppo complicato, soprattutto se confrontato con la velocità e la comodità di una piattaforma consolidata.
2. Lacune nella visibilità tra gli endpoint e le attività
Quando i dati degli endpoint sono distribuiti su più strumenti, diventa più difficile vedere cosa richiede attenzione e agire rapidamente. I team IT potrebbero dover assemblare insieme lo stato delle patch, l'inventario del software, la salute dei dispositivi e l'attività di supporto da sistemi separati, il che rallenta la risposta e rende più facile che i problemi vengano trascurati. Una piattaforma più consolidata può avvicinare quei dati operativi in modo che i team abbiano un contesto migliore quando devono risolvere problemi, applicare patch o fare report sullo stato dei dispositivi.
3. Flussi di lavoro incoerenti e applicazione delle policy
Se diversi dipartimenti, team IT o agenti usano strumenti diversi, può portare a processi, pianificazioni e standard incoerenti tra team o gruppi di dispositivi. Ciò, a sua volta, influisce negativamente sulla collaborazione e crea confusione o processi incompatibili, rallentando l'efficienza. Un singolo processo coerente e una politica unificata sono importanti per garantire l'efficienza tra i team.
4. Costi Superiori Non Sempre Ovvi
Ogni strumento aggiuntivo aggiunge più del costo della licenza. Può anche aumentare i tempi di configurazione, i requisiti di formazione, il carico amministrativo, l'impegno del supporto e le funzionalità duplicate nell'infrastruttura. La consolidazione può aiutare a ridurre quei costi operativi nascosti, soprattutto quando i team pagano per capacità sovrapposte tra patching, supporto, monitoraggio e reporting.
I principali vantaggi della consolidazione degli strumenti di gestione IT
Ora che conosciamo gli svantaggi di non consolidare gli strumenti, dovremmo anche considerare i vantaggi della consolidazione. Questi vantaggi vanno oltre la semplice mitigazione dei problemi e offrono miglioramenti che possono aiutare a mantenere bassi i costi, alta la produttività e il lavoro fluido.
I vantaggi della consolidazione degli strumenti di gestione IT includono:
Meno sovraccarico amministrativo: Meno strumenti significano meno console da gestire, meno relazioni con i fornitori da mantenere e meno parti mobili in tutto l'ambiente. Ciò può ridurre il tempo che i team IT trascorrono sulla gestione degli strumenti invece che sul lavoro sugli endpoint.
Migliore visibilità tra gli endpoint e le attività IT: Quando patching, supporto, monitoraggio e reportistica sono meno frammentati, diventa più facile capire cosa sta succedendo sui dispositivi. Questo aiuta i team a prendere decisioni più rapide con un contesto migliore.
Risoluzione dei problemi e correzione più veloci: Passare tra strumenti scollegati rallenta i tempi di risposta. Una configurazione più consolidata può aiutare i tecnici a passare dalla rilevazione all'azione più rapidamente perché i flussi di lavoro di dati e gestione sono più vicini tra loro.
Costi totali degli strumenti e delle licenze più bassi: La consolidazione può ridurre la spesa su prodotti e componenti aggiuntivi sovrapposti. Può anche abbassare i costi indiretti legati alla formazione, alla manutenzione e alla gestione di più sistemi.
Maggiore coerenza nel patching e nell'esecuzione delle politiche: La standardizzazione su un minor numero di strumenti può rendere più facile ripetere i programmi di patching, l'applicazione delle politiche e i flussi di lavoro operativi tra team e gruppi di dispositivi. Questa coerenza diventa più importante con la crescita degli ambienti.
Onboarding e formazione più semplici per il personale IT: Una pila snella è più facile da apprendere e utilizzare con sicurezza per i nuovi tecnici. Questo può migliorare il tempo di preparazione e ridurre l'incoerenza dei processi all'interno del team.
Reportage più facile e maggiore prontezza all'audit: Estrarre rapporti da un sistema primario è tipicamente più facile che combinare dati da più fonti. Ciò aiuta con le revisioni operative, la responsabilità interna e la preparazione agli audit.
Una base più scalabile per la crescita: Mentre il numero di endpoint aumenta, gli strumenti frammentati creano spesso più attriti. Un approccio più unificato può facilitare la gestione della crescita senza aumentare la complessità alla stessa velocità.
Come il Consolidamento Può Migliorare il Lavoro IT Quotidiano
Consolidare gli strumenti di gestione IT offre molti benefici che possono migliorare il lavoro quotidiano dei vostri team IT. Anche piccoli miglioramenti si sommano tra gli agenti e nel tempo, portando a significativi miglioramenti complessivi per l'efficienza e il risparmio di costi.
1. Gestione delle patch e aggiornamenti software
La consolidazione può ridurre l'attrito che si accompagna alla gestione degli aggiornamenti su più sistemi. Invece di controllare una piattaforma per lo stato delle patch, un'altra per la visibilità dei dispositivi e un'altra per l'accesso remoto o la risoluzione dei problemi, i team IT possono lavorare da un flusso di lavoro più connesso. Questo può migliorare il tempismo delle patch, il completamento e la visibilità su quali dispositivi necessitano ancora di attenzione.
2. Supporto e Risoluzione dei Problemi Remoti
Il supporto remoto diventa più efficiente quando i tecnici non devono saltare tra sistemi scollegati solo per comprendere lo stato del dispositivo o per agire. Quando l'accesso remoto è più strettamente legato al contesto dell'endpoint, allo stato delle patch e ai flussi di lavoro di gestione, i team possono risolvere i problemi più velocemente e passare meno tempo a raccogliere informazioni prima di agire.
3. Monitoraggio, avvisi e risposta
Un ambiente più unificato può rendere gli avvisi più facili da interpretare e da prioritizzare. Invece di lavorare attraverso notifiche ripetute su sistemi separati, i team IT possono esaminare i problemi in un contesto più centralizzato e rispondere con meno passaggi tra strumenti. Questo non elimina completamente il rumore operativo, ma può rendere più gestibili i flussi di lavoro di risposta.
4. Inventario, Reportistica e Supervisione Operativa
La consolidazione migliora anche l'accesso ai dati di sistema mantenendo tutto connesso e in un unico luogo. Questo facilita l'accesso alle informazioni necessarie per decisioni, revisioni e verifiche, così i team IT non devono affrettarsi a raccogliere dati sparsi attraverso sistemi disparati.
Cosa Dovrebbero Valutare i Team IT Prima di Consolidare gli Strumenti
Non tutti gli strumenti di consolidamento offrono le stesse funzionalità o benefici. Per sfruttare al massimo il consolidamento, è necessario capire:
Quali strumenti si sovrappongono oggi? Identifica dove il tuo attuale stack duplica funzioni core come patching, supporto remoto, monitoraggio o reporting.
Quali flussi di lavoro sono ancora manuali? Cercate compiti ripetitivi che dipendono ancora dallo sforzo dei tecnici, specialmente per quanto riguarda aggiornamenti, rimedi e reportistica.
Dove sono i maggiori divari di visibilità? Identifica le aree in cui i dati frammentati rallentano le decisioni o rendono più difficile comprendere lo stato degli endpoint.
Quali integrazioni sono veramente necessarie? Non tutte le integrazioni aggiungono valore significativo. Separare le integrazioni critiche da quelle utilizzate raramente.
La piattaforma consolidata si adatta all'ambiente reale? Assicurati che supporti il tuo mix di dispositivi, i requisiti operativi e la scala, invece di coprire solo un insieme ristretto di casi d'uso.
Quali capacità sono necessarie rispetto ai casi limite? Definisci quali funzioni sono essenziali per le operazioni quotidiane e quali sono secondarie in modo che la valutazione rimanga basata su esigenze pratiche.
Quando la consolidazione è più utile
Ci sono alcuni scenari in cui la consolidazione può essere particolarmente vantaggiosa. Anche se consolidare gli strumenti di gestione IT è utile per i team IT di tutte le forme e dimensioni, considera i suoi usi in queste situazioni:
I team IT che utilizzano strumenti separati per l'assistenza remota, patching e visibilità degli endpoint vorranno consolidare tutto in una singola piattaforma per gestire tutto da un unico posto.
Le organizzazioni che cercano di ridurre le spese software senza perdere il controllo possono risparmiare consolidando gli strumenti pur mantenendo la visibilità e la gestione di cui hanno bisogno.
I team che usano una piattaforma per la gestione di base mentre aggiungono altri strumenti per colmare le lacune operative possono riunirli tutti in una piattaforma unica e unificata.
Gli ambienti in crescita spesso incontrano problemi dove gli strumenti scollegati non scalano più correttamente, ma una soluzione consolidata può scalare più facilmente e mantenere tutti i suoi strumenti sincronizzati.
I team che necessitano di flussi di lavoro più ripetibili e reportistica più solida, ma non vogliono la complessità aggiuntiva, possono trarre vantaggio dal consolidamento di strumenti disparati in una piattaforma singola e facile da usare.
Come Splashtop Supporta un Approccio di Gestione IT Più Consolidato
Per i team IT che cercano di ridurre la proliferazione degli strumenti, Splashtop supporta un approccio più unificato all'assistenza remota e alla gestione degli endpoint. Invece di affidarsi a strumenti separati per l'accesso remoto, il patching, la visibilità e il lavoro di gestione ordinaria, i team possono unire più flussi di lavoro e ridurre l'attrito operativo derivante dal passaggio tra i sistemi. Questo può rendere più facile la gestione del lavoro IT quotidiano man mano che gli ambienti crescono.
1. Combinare Supporto Remoto, Gestione degli Endpoint e Visibilità
Splashtop aiuta a unire supporto remoto, gestione degli endpoint e visibilità dei dispositivi in un'unica piattaforma. Ciò può ridurre la dipendenza da strumenti scollegati e rendere più facile per i tecnici passare dall'identificare un problema al supporto di un utente o all'intervento sull'endpoint. Per i team che cercano di semplificare la patching, il supporto e le operazioni principali degli endpoint, questo tipo di consolidamento può ridurre l'attrito nei flussi di lavoro quotidiani.
2. Aiutare i team IT a ridurre il lavoro manuale
Splashtop AEM aiuta a ridurre il lavoro manuale sugli endpoint tramite l'automazione, il patching in tempo reale, il reporting di inventario, gli avvisi proattivi e azioni da 1 a molti. Ciò consente ai team IT di trascorrere meno tempo in attività ripetitive e di rispondere più rapidamente quando i dispositivi hanno bisogno di aggiornamenti, risoluzione dei problemi o seguito. Per i team che cercano di consolidare i flussi di lavoro degli endpoint, quel tipo di visibilità e controllo può fare una differenza significativa
3. Supportare operazioni più semplici ed economiche
Splashtop supporta operazioni IT più semplici ed economiche riducendo la necessità di soluzioni punti multiple e componenti aggiuntivi sovrapposti. Invece di gestire strumenti separati per il supporto, la visibilità degli endpoint, il patching e le azioni di routine, i team IT possono gestire più di quel lavoro in un unico posto. Il risultato è meno passaggi tra strumenti, flussi di lavoro più coerenti e un modo più scalabile per gestire gli endpoint.
Perché una Piattaforma IT Più Unificata è Importante
Il consolidamento non riguarda solo la riduzione dei fornitori o il taglio delle licenze. Si tratta di rendere più facile la gestione delle operazioni IT riducendo le sovrapposizioni, migliorando la visibilità e offrendo ai team un modo più coerente di supportare i dispositivi, distribuire aggiornamenti e rispondere ai problemi.
Per molti team IT, il vero valore è l'efficienza quotidiana. Una struttura più unificata può ridurre il passaggio tra strumenti, facilitare la reportistica, supportare patching e l'esecuzione delle politiche più coerente, e aiutare i tecnici ad agire più velocemente con un contesto migliore.
Splashtop supporta questo tipo di consolidamento avvicinando l'assistenza remota e la gestione degli endpoint, con Splashtop AEM che aggiunge patching, automazione, visibilità e controllo operativo. Se il tuo team sta valutando modi per ridurre la proliferazione di strumenti senza perdere capacità, una prova gratuita è un modo pratico per vedere come Splashtop si adatta al tuo ambiente.