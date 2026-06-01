Microsoft Teams e Slack sono spesso i primi posti dove i dipendenti vanno quando hanno bisogno di aiuto IT. Sono già aperti durante la giornata lavorativa, gli utenti sanno come inviare un messaggio e una rapida condivisione dello schermo può sembrare il modo più veloce per mostrare a un tecnico cosa non va.
Quella comodità è utile, ma ha dei limiti. Gli strumenti di chat possono aiutare i team IT a comunicare con gli utenti, raccogliere contesto di base e coordinare i prossimi passi. Non sono progettati per offrire flussi di lavoro di assistenza non supervisionata sicuri, ripetibili e completamente gestiti a distanza.
Quando un problema di supporto richiede più di una rapida spiegazione, l'IT ha bisogno del giusto livello di accesso, controllo, visibilità e documentazione. I tecnici potrebbero aver bisogno di supportare un dispositivo quando l'utente non è disponibile, trasferire file, riconnettersi dopo un riavvio, gestire i permessi, registrare l'attività della sessione o risolvere problemi su più endpoint senza fare affidamento su discussioni ad hoc in chat.
Questo articolo spiega dove Teams e Slack possono aiutare nel processo di supporto, dove non sono all'altezza e perché un software dedicato per supporto remoto offre ai team IT un modo migliore per risolvere i problemi, supportare gli utenti e gestire i dispositivi in modo sicuro su larga scala.
Perché Teams e Slack vengono utilizzati per il supporto IT
Quando un dipendente ha un problema, aprire un messaggio in chat è spesso più facile che trovare il portale di supporto giusto, inviare un ticket o spiegare il problema attraverso un processo formale. Per i team più piccoli o per problemi urgenti, questa immediatezza può essere utile.
Il problema inizia quando diventano il modo principale in cui i team IT tentano di risolvere i problemi di supporto, specialmente quando quei problemi richiedono controllo remoto sicuro, accesso non supervisionato, documentazione della sessione o visibilità a livello di endpoint.
Come possono aiutare gli strumenti di chat
1. Triage Iniziale
Gli strumenti di chat sono utili quando l'IT deve capire rapidamente cosa sta succedendo. Un tecnico può chiedere all'utente quando è iniziato il problema, quale dispositivo stanno usando, quale messaggio di errore vedono e se il problema riguarda un'applicazione o l'intero sistema.
2. Comunicazione con l'utente
Anche Teams e Slack funzionano bene per coordinare il supporto. L'IT può confermare la disponibilità dell'utente, fare domande di follow-up, condividere aggiornamenti di stato o informare l'utente quando un problema è stato risolto.
3. Condivisione base dello schermo
La condivisione dello schermo può essere utile quando il tecnico ha bisogno di vedere ciò che l'utente sta descrivendo. Per esempio, un utente può mostrare un messaggio di errore, spiegare un flusso di lavoro o dimostrare dove qualcosa non funziona.
Questo funziona meglio quando l'utente è presente, il problema è semplice e il tecnico deve solo osservare o guidare l'utente attraverso pochi passaggi. Quando il supporto richiede un'analisi più approfondita dei problemi, controllo remoto, trasferimento di file, gestione del riavvio o documentazione della sessione, uno strumento dedicato di assistenza remota diventa la scelta migliore.
Dove Teams e Slack falliscono per l'assistenza remota
Quando un problema richiede risoluzione pratica, accesso al dispositivo, documentazione o azione di follow-up, i flussi di lavoro basati su chat possono diventare rapidamente limitanti.
1. Dipendono dalla presenza dell'utente
Il supporto basato su chat di solito richiede che l’utente rimanga coinvolto dall’inizio alla fine. Ciò crea ritardi quando l'utente è in un'altra riunione, lontano dalla scrivania, in un fuso orario diverso o incapace di spiegare chiaramente il problema. Rende inoltre difficile la manutenzione a distanza fuori orario perché l'IT non può accedere facilmente al dispositivo una volta che l'utente è andato via.
Per i team IT che supportano dipendenti distribuiti, workstation condivise, chioschi, computer di laboratorio o dispositivi da ufficio, affidarsi all'utente per avviare ogni sessione può rallentare la risoluzione e aggiungere inutili perdite di tempo.
2. Mancano di strumenti di controllo remoto appositamente progettati
La condivisione dello schermo può essere utile per problemi semplici, ma l'assistenza non supervisionata spesso richiede più che semplicemente osservare lo schermo di un utente. I tecnici potrebbero dover prendere il controllo, trasferire file, riavviare il dispositivo, riconnettersi dopo un riavvio, navigare tra più monitor o utilizzare strumenti di sessione per risolvere il problema in modo efficiente.
3. Non sono progettati per l'auditing del supporto
I team IT spesso hanno bisogno di più di una semplice registrazione di una conversazione avvenuta. Potrebbero aver bisogno di dettagli sulla sessione, attività del tecnico, timestamp, informazioni sul dispositivo, registri di trasferimento file e una chiara cronologia di supporto che può essere rivista in seguito.
4. Non forniscono la gestione degli endpoint
Teams e Slack possono aiutare l'IT a comunicare con gli utenti, ma non forniscono ai tecnici una visibilità diretta sulla salute dei dispositivi, stato delle patch, inventario del software o conformità degli endpoint. Non aiutano nemmeno l'IT ad automatizzare gli aggiornamenti, eseguire azioni in background o identificare proattivamente i dispositivi che necessitano di attenzione.
Ciò significa che ogni problema tende a iniziare con un utente che segnala un problema. L'IT deve fare domande, raccogliere il contesto e reagire manualmente.
Per i team che gestiscono molti endpoint, quel modello reattivo non è sufficiente. Il supporto remoto diventa più efficace quando i tecnici possono combinare la comunicazione con l'utente con l'accesso sicuro ai dispositivi, la visibilità degli endpoint e gli strumenti di gestione che aiutano a prevenire problemi ricorrenti.
Perché il software dedicato per il supporto remoto è una scelta migliore
Il software dedicato per assistenza non supervisionata fornisce ai team IT un modo più affidabile per diagnosticare e risolvere i problemi, poiché è costruito attorno al flusso di lavoro dell'assistenza stesso.
Con il giusto software per l'assistenza a distanza, i team IT possono:
Fornisci assistenza supervisionata quando un utente ha bisogno di aiuto al momento.
Accedi ai dispositivi gestiti tramite assistenza non supervisionata quando l'utente non è disponibile.
Visualizza e controlla in sicurezza i computer remoti su dispositivi supportati.
Trasferisci file durante una sessione senza cambiare strumenti.
Riavvia un dispositivo e continua la risoluzione dei problemi dopo che è tornato online.
Usa la chat, la registrazione delle sessioni, il supporto multi-monitor e altri strumenti di sessione.
Gestisci le autorizzazioni e l'accesso dei tecnici da una console centrale.
Mantieni i record di supporto con una migliore visibilità sull'attività delle sessioni.
Collega i flussi di lavoro del supporto con i sistemi di help desk, ITSM o PSA.
Estendi il supporto con funzionalità di gestione degli endpoint per patching, inventario e automazione.
Come Splashtop aiuta i team IT a risolvere i problemi più velocemente
Splashtop offre ai team IT un modo dedicato per supportare utenti e dispositivi senza fare affidamento su flussi di lavoro improvvisati basati su chat. I tecnici possono avviare sessioni remote sicure, accedere agli strumenti necessari per la risoluzione dei problemi e fornire supporto più coerente per i dispositivi gestiti in ambienti distribuiti.
Questo aiuta a ridurre il continuo scambio che spesso accade quando il supporto dipende da messaggi, riunioni e condivisione dello schermo guidata dall'utente.
1. Supporta gli utenti senza fare affidamento su soluzioni alternative a chat
Con Splashtop Rt, i tecnici possono fornire supporto su richiesta quando un utente ha bisogno di aiuto immediato. Invece di chiedere all'utente di avviare una riunione, condividere uno schermo e spiegare ogni passaggio, l'IT può passare a una sessione di supporto dedicata appositamente creata per la risoluzione dei problemi.
Questo crea un'esperienza più pulita sia per il tecnico che per l'utente. L'utente riceve assistenza più velocemente e il tecnico ottiene gli strumenti di accesso e di sessione necessari per diagnosticare e risolvere il problema.
2. Accedi ai dispositivi gestiti quando gli utenti non sono disponibili
Non tutti i problemi di supporto si verificano quando l'utente è disponibile. L'IT potrebbe aver bisogno di risolvere problemi su un dispositivo fuori orario, supportare una workstation condivisa, mantenere un computer dell'ufficio o accedere a un endpoint gestito in una località remota.
Splashtop supporta l'accesso non supervisionato, quindi i tecnici possono connettersi ai dispositivi gestiti senza aspettare che l'utente avvii una sessione. Questo aiuta l'IT a risolvere i problemi in modo più efficiente e a gestire i lavori di manutenzione senza interrompere la giornata lavorativa.
3. Usa gli strumenti giusti durante la sessione
Spesso il supporto remoto richiede più che visualizzare uno schermo. I tecnici potrebbero dover trasferire file, navigare tra più monitor, chattare con l'utente, registrare una sessione, riavviare un computer o continuare la risoluzione dei problemi dopo un riavvio.
Splashtop offre ai team IT questi strumenti di supporto all'interno della sessione remota, aiutando i tecnici a rimanere concentrati sulla risoluzione del problema invece di passare tra strumenti scollegati o chiedere all'utente di eseguire ogni azione manualmente.
4. Estendere il supporto con la gestione degli endpoint
Il supporto diventa più efficace quando l'IT può vedere e gestire i dispositivi dietro i ticket. Splashtop AEM aiuta i team ad andare oltre la risoluzione dei problemi reattiva con visibilità degli endpoint, patching automatizzato, inventario del software, avvisi e strumenti di risoluzione.
Ciò significa che l'IT può identificare i problemi, ridurre i problemi ricorrenti e intervenire sui dispositivi gestiti all'interno del più ampio ambiente Splashtop. Per i team che supportano molti utenti o dispositivi, questo aiuta a trasformare l'assistenza da remoto in un flusso di lavoro più proattivo e controllato.
Conclusione finale: La chat è per la comunicazione, il software di supporto remoto è per la risoluzione
Teams e Slack sono strumenti preziosi per la comunicazione in ambienti di lavoro. Rendono semplice per i dipendenti fare domande, condividere aggiornamenti e connettersi con l'IT quando qualcosa non funziona.
Ma l'assistenza remota richiede più di una conversazione. I team IT hanno bisogno di un modo sicuro e coerente per accedere ai dispositivi, risolvere i problemi, gestire le autorizzazioni dei tecnici, documentare l'attività delle sessioni e supportare gli utenti sia quando sono presenti sia quando sono non disponibili.
Con Splashtop, i team IT possono passare da soluzioni temporanee basate su chat a un flusso di lavoro di supporto più affidabile, costruito per un reale troubleshooting. Teams e Slack possono aiutare ad avviare la conversazione, ma Splashtop aiuta l'IT a risolvere il problema.
Prova Splashtop per un modo più veloce e sicuro di supportare gli utenti e gestire i dispositivi remoti.