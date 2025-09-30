Mentre i team si preparano a pianificare il nuovo anno fiscale, le pressioni esterne si fanno strada nei principali processi decisionali. Il clima economico generale sta causando riduzioni in molte decisioni aziendali importanti, tra cui considerazioni sul personale e tagli al budget.
A fronte di questi vincoli che mettono sotto pressione i leader IT, come possono costruire processi che aiutino i loro team a rimanere efficienti nonostante la mancanza di risorse? Un modo per farlo è consolidare i principali strumenti e funzioni per ridurre i costi e mantenere l'efficienza dei team IT.
Lo stato attuale dell'IT: aumento della domanda, diminuzione del budget
Tutti i team, e non solo l'IT, stanno assistendo a un aumento delle iniziative di risparmio dei costi e alla pressione di fare di più con meno. I team si concentrano maggiormente sulla ricerca di soluzioni che consentano di automatizzare le attività regolari, consolidare gli strumenti principali e ridurre le spese.
Malgrado queste costrizioni facciano pressione sui team, ci si aspetta che le prestazioni rimangano quelle di sempre, se non addirittura che superino quelle degli anni precedenti. La crescente pressione di prestazioni elevate con risorse ridotte può mettere a dura prova i responsabili IT.
Mettere sotto pressione i team IT può aumentare il rischio di burnout dei dipendenti, di assenteismo e persino di turnover. È necessario che i dirigenti trovino il giusto equilibrio per mantenere l'efficienza del reparto IT nonostante i tagli alle risorse. Trovare dei metodi efficienti dal punto di vista dei costi per mantenere la produttività, come l'automazione e il consolidamento degli strumenti, è uno dei modi migliori per mantenere il tuo team snello e funzionante.
Trovare il giusto equilibrio con Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise è l'equilibrio perfetto per mantenere l'efficienza dei costi e la produttività del team. Splashtop Enterprise è una soluzione completa per le tue esigenze di accesso e supporto remoto e per la gestione dei dispositivi.
Splashtop consente non solo di consolidare le principali funzioni IT, ma è anche efficiente dal punto di vista dei costi. L'adozione di Splashtop Enterprise può contribuire a minimizzare il numero di strumenti da pagare e a ridurre i costi complessivi grazie al suo modello di licenza flessibile.
In che modo Splashtop consente di superare le sfide legate al taglio dei costi
Il bello di Splashtop Enterprise è la sua flessibilità. Le aziende sono uniche e le organizzazioni hanno esigenze diverse, per questo il modello di licenza flessibile di Splashtop Enterprise è adatto ad aziende di tutte le dimensioni.
Il modello di licenza flessibile di Splashtop Enterprise include licenze per tecnici per il supporto remoto e la gestione degli endpoint (licenze per utente simultaneo) e licenze per utenti finali per il lavoro da remoto (prezzo per utente).
I clienti Splashtop possono scegliere il numero di licenze che desiderano in base alle loro esigenze.
Le licenze per tecnici sono concesse per ogni utente simultaneo. Questo modello consente di gestire fino a 300 endpoint per ogni licenza per tecnico. Il fatto di pagare solo per utente simultaneo è uno dei principali vantaggi di Splashtop Enterprise: paghi solo per quello che usi. Altri fornitori simili richiedono il pagamento di una licenza per ogni tecnico, il che potrebbe essere eccessivo per alcuni team IT.
Allo stesso modo, se il tuo team IT è responsabile dell'accesso remoto degli utenti alle loro postazioni di lavoro, l'opzione di licenza per l'utente finale ti permette di farlo. Gli utenti finali potranno sfruttare la connessione remota ad alte prestazioni di Splashtop, con tutte le funzionalità più importanti come il trasferimento di file, il supporto multi-monitor e altro ancora, per lavorare da remoto.
Grazie alla flessibilità di scegliere il numero di licenze di cui hai bisogno, Splashtop Enterprise ti assicura di pagare solo ciò che ti serve, risparmiando centinaia o addirittura migliaia di euro rispetto ad altri prodotti per il supporto remoto, l'accesso remoto degli utenti finali e la gestione degli endpoint.
Oltre alla flessibilità dei prezzi, Splashtop può aiutare a ridurre i costi anche in altri modi. Ecco come:
Riduce al minimo l'infrastruttura fisica: il reparto IT può consolidare fisicamente i dispositivi in un unico luogo quando l'intero team ha la flessibilità di lavorare da remoto. In questo modo è possibile risparmiare sulle spese generali in termini di spazio d'ufficio o di archiviazione.
Riduce la necessità di assistenza in loco IT: l'assistenza ai membri del team attraverso il supporto remoto riduce la necessità di presenza dei tecnici in loco. I tecnici possono risparmiare tempo recandosi in loco solo quando necessario, il che fa risparmiare alla tua azienda le spese di viaggio e migliora l'efficienza del team IT riducendo i tempi di risoluzione.
Consolidare lo stack tecnologico dell'IT: le licenze software sono costose e l'acquisto di più licenze per software diversi può far lievitare i costi. Splashtop contribuisce a consolidare le principali funzioni IT in un unico strumento con un modello di licenza flessibile: paghi solo quello che usi.
Come Splashtop Enterprise aumenta l'efficienza IT
Splashtop Enterprise ha la versatilità necessaria per gestire le esigenze di un'ampia gamma di cambiamenti ed è stato progettato pensando agli utenti IT. In questo modo, i team IT possono aumentare l'efficienza e snellire i processi quando necessario. Ecco alcuni modi in cui questo si manifesta.
Personalizza i flussi di lavoro con le integrazioni: la piattaforma Splashtop si integra con altri software popolari come Datto, Jira e ServiceNow. I flussi di lavoro personalizzati possono aiutare i team a creare processi che funzionano bene per la struttura e il flusso di lavoro specifici del team.
Eventi automatizzati e avvisi configurabili: l'automazione è la chiave per un team IT efficiente e veloce. Le attività manuali e ripetitive sono uno spreco di tempo per un tecnico e se possono essere automatizzate, dovrebbero esserlo. Gli eventi automatizzati e gli avvisi configurabili possono aiutare a gestire una flotta di dispositivi in modo rapido, senza il minimo sforzo da parte di un tecnico.
Consolidamento degli strumenti: passare frequentemente da uno strumento all'altro può compromettere la produttività e ridurre il ritmo di lavoro. Il consolidamento degli strumenti aiuta a ridurre al minimo la quantità di passaggi da un'applicazione all'altra, aumentando la produttività e la concentrazione.
Considerando fondamentale l'efficienza, l'adozione di uno strumento di supporto remoto come Splashtop Enterprise può aiutare il tuo team a sviluppare pratiche efficienti e a scalare quando è il momento giusto.
Prova Splashtop Enterprise
Se i tuoi team IT sono costretti a impegnarsi di più con meno risorse, è il momento di prendere in considerazione un software di supporto remoto in grado di fornire a tutti i team le funzionalità di cui hanno bisogno. Splashtop Enterprise offre funzioni ad alte prestazioni per qualsiasi dispositivo, oltre a un modello di prezzo flessibile che consente ai team di pagare solo ciò che utilizzano.
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