Come il consolidamento degli strumenti migliora la produttività dell'assistenza IT

Gli amministratori di sistema si trovano a gestire centinaia e talvolta migliaia di dispositivi diversi. La gestione di un numero così elevato di endpoint richiede diversi software che aiutino a comprendere e mantenere i diversi tipi di dispositivi e sistemi operativi. Gestire più strumenti e passare da un software all'altro per gestire gli endpoint è una pratica inefficiente e insostenibile.
L'adozione di uno strumento come Splashtop Enterprise può aiutare a consolidare le principali funzioni IT e a snellire i processi, riducendo al minimo la quantità di strumenti che un tecnico deve cambiare.
Perché il consolidamento degli strumenti è così importante?
Non è insolito adottare nuovi strumenti man mano che si presentano nuove esigenze. È ragionevole: si ha bisogno di una soluzione in tempi brevi e quindi si aggiunge qualcosa che risolva il problema. Tuttavia, questo processo non considera la scalabilità e l'interconnessione di ogni strumento e il suo funzionamento all'interno dell'intero flusso di lavoro. I team IT potrebbero avere uno strumento per gestire gli endpoint, un software separato per il supporto remoto e un altro software per l'accesso remoto.
Il collegamento di un software monouso come questo può causare problemi con alcune integrazioni e con la collaborazione da parte di altri strumenti. Alcuni strumenti possono integrarsi con altri, ma se c'è uno strumento del tuo stack tecnologico che non si integra, può causare più lavoro manuale nel tuo processo e introdurre più spazio per gli errori.
L'altro aspetto da considerare riguarda il fatto che l'aggiunta di ulteriori strumenti al proprio stack tecnologico comporta un potenziale rischio per la sicurezza. Per ogni nuovo strumento aggiunto, infatti, i team IT devono valutare la sicurezza di ogni strumento per assicurarsi che sia in linea con le linee guida di sicurezza del team, oltre a capire come lo strumento gestisce i dati dei clienti.
Non è insolito che un lavoratore medio utilizzi 10 app diverse al giorno, ma in questo modo la produttività può ridursi. Uno studio del 2021 ha rilevato che cambiare app può rendere le persone meno efficienti del 26%. Splashtop può aiutare a ridurre al minimo la quantità di passaggi da un'app all'altra che i team di assistenza IT devono fare, consolidando le funzioni più utilizzate in un'unica applicazione e sincronizzando le informazioni provenienti da altre app in un unico posto.
Le principali caratteristiche di Splashtop che aiutano a consolidare le funzioni IT
Splashtop Enterprise può contribuire a consolidare le principali funzioni IT che i tecnici svolgono quotidianamente. Vediamo come Splashtop può aiutare a consolidare il tuo stack tecnologico IT.
La console di Service Desk offre una panoramica più rapida delle sessioni remote e migliora i flussi di lavoro
La console di Splashtop Service Desk offre ai tecnici la possibilità di vedere chiaramente lo stato delle sessioni in corso, chi sta ricevendo assistenza e cosa sta succedendo in ciascuna di queste sessioni.
La console di Service Desk offre anche una serie di modi diversi per i tecnici di connettersi con un utente finale. I tecnici possono scegliere se condividere un link di invito o un codice PIN a 6 cifre per connettersi. Con il link, gli utenti finali possono scaricare l'app Splashtop e lanciarla per connettersi.
Dopo che gli utenti si sono connessi a Splashtop, i tecnici possono facilmente vedere lo stato cambiare da "In attesa" ad "Attivo" nella console di Splashtop Service Desk. Quando la sessione è attiva, i tecnici possono richiedere l'autorizzazione a connettersi scegliendo "Avvia sessione remota". Questo dialogo chiede all'utente finale di rifiutare o concedere l'autorizzazione al tecnico.
Con più tecnici, la console di Service Desk fornisce una panoramica di alto livello delle sessioni in corso o da completare. I tecnici possono identificare rapidamente quali utenti hanno bisogno di assistenza e creare un flusso di lavoro coerente, con meno pause tra un intervento e l'altro.
Gestire e mantenere gli endpoint da remoto
Gestire migliaia di endpoint non è un'impresa facile e assicurarsi che ci siano abbastanza tecnici per supportare ogni utente finale è un compito difficile per una sola persona. Fortunatamente Splashtop offre canali di assistenza e routing delle sessioni per garantire che gli utenti finali ricevano il tecnico giusto per l'assistenza di cui hanno bisogno.
All'interno di Splashtop, i team IT possono organizzare gli endpoint sul back-end in base a una categoria specifica, come i tipi di dispositivi, i sistemi operativi o le sedi fisiche. In questo modo si assicura che gli utenti finali ricevano l'assistenza appropriata da parte di qualcuno esperto in quel determinato dispositivo. Quando arriva una chiamata di assistenza, Splashtop può aiutare a indirizzare le chiamate a un tecnico designato per l'assistenza a quei dispositivi o a quei problemi.
I canali di supporto offrono anche la possibilità di creare script e attività più efficienti per i tecnici. I tecnici possono facilmente scegliere quali dispositivi riceveranno determinate azioni, applicazioni, aggiornamenti o manutenzione. Se iOS ha un nuovo aggiornamento, i tecnici possono aggiornare centinaia di dispositivi contemporaneamente senza dover selezionare e aggiornare manualmente ciascun dispositivo.
Tutte queste funzionalità sono disponibili da remoto, risparmiando ai tecnici il fastidio di recarsi dagli utenti finali per ricevere assistenza. Gli utenti finali possono aspettarsi tempi di risoluzione molto più rapidi, in quanto i loro problemi vengono indirizzati più velocemente a tecnici specializzati e, se necessario, possono ricevere aiuto da più di una persona.
La realtà aumentata consente di fornire ai tecnici specializzati un maggior raggio d'azione
I tecnici qualificati sono difficili da reperire: portarli sul posto per valutare un problema potrebbe non valere lo sforzo quando le loro preziose competenze possono essere utilizzate in modo più efficace. Questo problema può essere risolto con l'aiuto della realtà aumentata.
La realtà aumentata aiuta a fornire ai tecnici specializzati e a quelli sul campo la possibilità di risolvere un maggior numero di problemi riducendo al minimo gli spostamenti. I tecnici sul campo possono recarsi sul posto, diagnosticare un problema o anche risolvere semplici problemi senza bisogno di assistenza. Se è necessario un tecnico più esperto, può chiamare e chiedere assistenza per risolvere il problema tramite la realtà aumentata. In questo modo si riducono al minimo gli spostamenti e i problemi di cui si occupa un tecnico più esperto, che può dedicare il suo tempo dove la sua competenza è più necessaria.
Consolidare gli strumenti e aumentare la produttività con Splashtop Enterprise
Vuoi consolidare il tuo stack tecnologico di supporto IT? Splashtop Enterprise semplifica la gestione dei dispositivi remoti sia per i tecnici che per gli utenti finali. Grazie alla facilità di comunicazione con gli utenti finali e all'organizzazione delle sessioni, Splashtop può aiutare a semplificare le funzionalità di supporto IT comuni e a ridurre al minimo il numero di strumenti necessari.
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