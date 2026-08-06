Quando un dispositivo non riesce ad avviarsi, aggiornarsi o funzionare normalmente, i team IT hanno bisogno di un modo affidabile per diagnosticare il problema e riportare il dispositivo a uno stato utilizzabile.
In alcuni casi, questo significa usare la modalità di ripristino: un ambiente di risoluzione dei problemi integrato progettato per aiutare a riparare, ripristinare, reimpostare o reinstallare un sistema quando la risoluzione dei problemi standard non è disponibile.
Con la crescita del lavoro da remoto e ibrido, il ripristino dei dispositivi può essere più complicato quando gli operatori IT non hanno accesso fisico all'endpoint. Quindi, vediamo cos'è la modalità di ripristino, quando usarla e cosa devono sapere i team IT prima di farvi affidamento.
Che cos'è la modalità di ripristino?
La modalità di ripristino è un ambiente di risoluzione dei problemi integrato nei dispositivi che consente agli utenti di eseguire attività a livello di sistema quando un dispositivo non può avviarsi o funzionare normalmente, inclusi riparazioni, ripristini, reimpostazioni o reinstallazioni.
Ciò che rende efficace la modalità di recupero quando i dispositivi presentano guasti è il fatto che si tratta di un ambiente di avvio separato che funziona al di fuori delle normali sessioni utente. Questo consente di usarla per risolvere problemi di avvio, problemi del sistema operativo, dischi di avvio danneggiati e altri problemi che non possono essere risolti in un normale ambiente desktop.
Tieni presente che la modalità di ripristino non è uno strumento universale. Ogni tipo di dispositivo avrà opzioni e passaggi diversi, quindi usare la modalità di ripristino su un dispositivo Android sarà molto diverso dall'usarla su un computer Mac.
A cosa serve la modalità di ripristino?
La modalità di ripristino è una funzionalità utile per la risoluzione dei problemi che può aiutare anche quando i dispositivi danno problemi, ma cosa comporta esattamente? Ci sono diversi motivi comuni per cui qualcuno potrebbe dover usare la modalità di ripristino, tra cui:
Riparazione dei problemi di avvio o di boot.
Recupero dopo un aggiornamento del sistema operativo non riuscito.
Reimpostare un dispositivo quando la normale risoluzione dei problemi non funziona.
Reinstallazione del sistema operativo.
Riparare o cancellare un disco di avvio.
Ripristino di un dispositivo da un backup.
Rimozione delle modifiche al sistema che causano problemi.
Preparazione di un dispositivo per la riallocazione o lo smaltimento.
Tuttavia, la modalità di recupero non dovrebbe essere la prima risorsa per la risoluzione dei problemi. Alcune azioni in modalità di recupero possono influire su dati, impostazioni o applicazioni installate, creando problemi che, pur non essendo così gravi, possono comunque risultare fastidiosi. Di conseguenza, la modalità di recupero è spesso una fase successiva della risoluzione dei problemi, una volta esaurite le altre opzioni.
Come funziona la modalità di recupero sui diversi dispositivi
Sebbene quasi tutti i dispositivi dispongano di una modalità di recupero, il suo funzionamento varia notevolmente da una piattaforma all’altra. Tenendo presente questo, vediamo come funziona la modalità di recupero sui diversi dispositivi più comuni:
Modalità di ripristino di Windows
Con i computer Windows, per la modalità di ripristino viene utilizzato l'ambiente di ripristino di Windows. Fornisce strumenti come Ripristino all'avvio, Ripristino configurazione di sistema, Disinstalla aggiornamenti e Prompt dei comandi per risolvere problemi software, eseguire comandi avanzati e riportare i dispositivi a stati precedenti. In genere viene utilizzato quando un dispositivo Windows non si avvia, si blocca dopo un aggiornamento o necessita di un ripristino del sistema.
modalità di recupero di macOS
Sui dispositivi Mac, macOS Recovery Mode fornisce accesso a utility come Utility Disco, backup di Time Machine, reinstallazione di macOS e opzioni di sicurezza all'avvio. Tieni presente che questi passaggi variano a seconda del processore del dispositivo (Apple silicon o Intel), quindi gli utenti devono assicurarsi di seguire la procedura corretta per il proprio dispositivo.
modalità di recupero di iPhone e iPad
Sui dispositivi iPad e iPhone, la modalità di recupero viene in genere utilizzata quando il dispositivo non riesce ad aggiornarsi, ripristinarsi o avviarsi correttamente. In genere, questo richiede di collegare il dispositivo a un computer. L'aggiornamento tramite la modalità di recupero può preservare i dati, ma il ripristino del dispositivo può cancellarli, quindi è importante mantenere dei backup.
Modalità di ripristino di Android
Sui dispositivi Android, la modalità di ripristino può includere opzioni come il riavvio del dispositivo, l’applicazione di aggiornamenti, la cancellazione della cache o il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Tieni presente che le opzioni esatte variano in base al produttore, quindi ciò che funziona su un dispositivo potrebbe non funzionare su un altro.
Modalità di ripristino vs modalità provvisoria vs ripristino alle impostazioni di fabbrica
Tieni presente che la modalità di ripristino non è la stessa cosa della modalità provvisoria, ed entrambe sono diverse dal ripristino alle impostazioni di fabbrica. Queste opzioni vengono spesso confuse o assimilate, ma hanno scopi molto diversi.
La modalità provvisoria è un passaggio di risoluzione dei problemi a basso rischio in cui vengono caricati solo i driver e i servizi essenziali per facilitare la diagnosi dei problemi. Il ripristino alle impostazioni di fabbrica, invece, azzera completamente il dispositivo, rimuovendo tutti i dati e le applicazioni affinché possa ripartire da zero.
Possiamo suddividere le differenze in questo modo:
Opzione di risoluzione dei problemi
Cosa fa
Quando usarlo
Impatto sui dati
Modalità di ripristino
Fornisce accesso a strumenti avanzati di risoluzione dei problemi e ripristino al di fuori del normale ambiente del sistema operativo.
Quando un dispositivo non si avvia correttamente, è bloccato in un ciclo di avvio oppure hai bisogno di accedere agli strumenti di riparazione e ripristino.
In genere nessuno, ma i dati possono essere influenzati se scegli azioni che modificano o ripristinano il sistema.
Modalità provvisoria
Avvia il dispositivo solo con driver e servizi essenziali, disattivando la maggior parte dei software di terze parti per consentire la risoluzione dei problemi.
Quando risolvi problemi software, errori dei driver, malware o problemi di avvio.
Nessun impatto sui dati personali. I file e le impostazioni rimangono invariati.
Ripristino alle impostazioni di fabbrica
Ripristina il dispositivo al suo stato originale di fabbrica.
Quando i problemi gravi del sistema non possono essere risolti, o prima di vendere o regalare il dispositivo.
Impatto elevato. Le app e i file personali vengono eliminati.
Ripristino del sistema
Ripristina file di sistema, impostazioni, driver e programmi installati a un precedente punto di ripristino.
Quando un aggiornamento recente, l’installazione di un driver o una modifica al software ha causato problemi.
Impatto ridotto. I file personali non vengono interessati, ma le app e i driver installati di recente potrebbero essere rimossi.
Riparazione all'avvio
Esegue automaticamente la scansione e corregge i problemi minori che impediscono al dispositivo di avviarsi correttamente.
Quando il dispositivo non riesce ad avviarsi, mostra errori di avvio o si blocca ripetutamente durante l'avvio.
Minimo o nullo. I file personali e la maggior parte delle impostazioni non vengono influenzati.
Quando i team IT dovrebbero usare la modalità di ripristino?
Come detto, la modalità di ripristino non dovrebbe essere il primo strumento a cui i team IT ricorrono per la risoluzione dei problemi, quindi quando dovrebbero usarla?
La modalità di ripristino è particolarmente utile quando i metodi di risoluzione dei problemi standard non funzionano o non sono disponibili, poiché può essere avviata separatamente dall'ambiente normale. Ci sono molti scenari in cui questo potrebbe essere necessario, tra cui:
Il dispositivo non riesce ad avviarsi nel sistema operativo.
Gli strumenti di risoluzione dei problemi da remoto non riescono a connettersi all'endpoint.
Un aggiornamento non riuscito impedisce il normale accesso.
È necessaria la riparazione all'avvio.
Il sistema operativo deve essere reimpostato o reinstallato.
Un dispositivo deve essere preparato per il riutilizzo.
Tuttavia, la modalità di ripristino dovrebbe essere usata con cautela. Spesso può richiedere la presenza dell'utente, l'accesso locale, il backup dei dati e una documentazione chiara da seguire per ripristinare correttamente un dispositivo dopo la risoluzione dei problemi in modalità di ripristino.
Cosa dovrebbero controllare i team IT prima di usare la modalità di recupero
Quando risolvi i problemi di un dispositivo, a volte può essere necessario usare la modalità di ripristino. Tuttavia, prima di procedere, assicurati di controllare alcuni fattori chiave:
Verifica se il dispositivo dispone di un backup recente (e crea un nuovo backup se necessario)
Verifica se sono richieste chiavi di crittografia o di recupero.
Documenta il dispositivo, l'utente e il problema per riferimento e visibilità.
Conferma quali dati potrebbero essere interessati e che sia stato eseguito correttamente il backup.
Verifica se l'utente può eseguire azioni locali.
Decidi se la strada giusta è riparare, ripristinare, reimpostare o reinstallare.
Registra il risultato per future attività di risoluzione dei problemi.
Perché la modalità di ripristino può essere difficile per il supporto IT remoto
La modalità di ripristino non è un pulsante che risolve tutto all'istante. In effetti, presenta anche delle difficoltà, soprattutto per il supporto remoto. Poiché la modalità di ripristino avvia uno speciale ambiente di boot, può essere difficile da gestire da remoto per diversi motivi, tra cui:
1. Il sistema operativo potrebbe non essere completamente disponibile
Poiché la modalità di ripristino viene eseguita al di fuori del normale ambiente desktop, gli strumenti che dipendono da una sessione completa del sistema operativo potrebbero avere difficoltà a connettersi e a funzionare come farebbero in una normale sessione di assistenza remota.
2. Potrebbe essere richiesta la presenza dell'utente
La modalità di ripristino spesso non è accessibile da remoto e richiede la presenza di utenti nelle vicinanze per utilizzare il dispositivo fisico. Questo può includere la gestione del dispositivo stesso (ad esempio premendo i pulsanti hardware o assicurandosi che sia collegato a una fonte di alimentazione) oppure la gestione delle opzioni dalla modalità di ripristino (ad esempio scegliendo le opzioni di avvio e approvando i passaggi di riparazione).
3. Il rischio di perdita dei dati deve essere gestito
Sebbene la maggior parte delle opzioni di ripristino comporti un rischio basso, alcune possono cancellare file, impostazioni o applicazioni. Per questo motivo, i team IT hanno bisogno di un flusso di lavoro chiaro per la modalità di ripristino, così da conoscere il processo prima di reimpostare o reinstallare qualsiasi cosa, riducendo il rischio di perdita di dati.
4. I passaggi di ripristino possono variare in base al dispositivo
Come accennato in precedenza, dispositivi diversi (anche quelli con lo stesso sistema operativo) possono avere procedure di ripristino molto diverse. Questo può variare in base al modello, alla versione del sistema operativo, al tipo di processore e persino al produttore, creando ogni volta opzioni di ripristino diverse e complicando il supporto IT da remoto. Di conseguenza, è essenziale disporre di una buona documentazione e di una chiara visibilità delle risorse, così i team IT possono gestire correttamente ogni dispositivo.
Come i team IT possono ridurre i casi che richiedono la modalità di recupero
Sebbene la modalità di ripristino sia un potente strumento di risoluzione dei problemi, è meglio evitare fin dall'inizio le situazioni che la rendono necessaria. Con un monitoraggio efficace e proattivo degli endpoint e la gestione remota, i team IT possono migliorare la salute e la sicurezza degli endpoint in tutta la rete, riducendo la necessità di risoluzione dei problemi e gli scenari di modalità di ripristino.
Ciò include:
Mantenere i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti completamente aggiornati e con tutte le patch installate.
Monitorare lo stato di salute degli endpoint e lo stato delle patch per individuare e risolvere i problemi in anticipo.
Identificare gli aggiornamenti non riusciti, in modo da poter intervenire prima che la situazione peggiori.
Mantenere un inventario accurato di hardware e software.
Uso dell'automazione per gestire attività di risoluzione ripetibili.
Documentazione dei flussi di lavoro di ripristino per i tipi di dispositivo più comuni.
Fare di backup e chiavi di ripristino una parte del processo di gestione degli endpoint.
Naturalmente, ci saranno comunque casi in cui sarà necessaria la modalità di ripristino. Ma mantenere la visibilità degli endpoint e affrontare i problemi in modo proattivo può migliorare le prestazioni e impedire che i problemi peggiorino, riducendo così i tempi di inattività evitabili e la necessità della modalità di ripristino.
Come Splashtop aiuta i team IT a supportare e gestire gli endpoint
Con i giusti flussi di lavoro per la gestione degli endpoint e il supporto remoto, i team IT possono migliorare lo stato degli endpoint, ridurre i tempi di inattività evitabili e risolvere molti problemi prima che richiedano passaggi di recupero più invasivi. Splashtop lo rende possibile, con supporto remoto e gestione autonoma degli endpoint che aiutano i team IT a risolvere i problemi più rapidamente, gestire i dispositivi in modo proattivo e ridurre gli incidenti evitabili.
1. Assistenza remota per una risoluzione dei problemi più rapida
Gli strumenti di Splashtop Remote Support aiutano i team IT ad accedere da remoto ai dispositivi quando il sistema operativo è disponibile, così i tecnici possono risolvere i problemi degli endpoint da qualsiasi luogo e affrontare i problemi prima che diventino criticità di supporto più gravi. Questo include opzioni di accesso sia presidiato sia non presidiato, rendendo la risoluzione dei problemi da remoto rapida e facilmente integrabile in qualsiasi flusso di lavoro IT.
2. Visibilità degli endpoint con Splashtop AEM
Con Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), i team IT possono anche visualizzare lo stato degli endpoint, le patch, l'inventario e le informazioni di sistema, il tutto da un'unica console centralizzata. Questo aiuta i team a garantire in modo proattivo che gli endpoint siano correttamente aggiornati e a identificare potenziali problemi, portando a diagnosi più rapide e a una migliore definizione delle priorità.
3. Automazione e correzione con Splashtop AEM
Splashtop AEM offre strumenti di automazione per aiutare i team IT a eseguire script, applicare patch agli endpoint e svolgere attività di correzione ripetibili senza sforzo manuale. In questo modo è più facile e veloce supportare gli endpoint e risolvere i problemi prima che diventino gravi, liberando al contempo tempo agli operatori IT per concentrarsi sulle attività più urgenti.
4. Documentazione di supporto migliore e follow-up più efficace
L'assistenza remota e la gestione degli endpoint non dovrebbero essere separate. Mantenerle nello stesso flusso di lavoro aiuta i team IT a monitorare meglio le attività sui vari dispositivi, standardizzare la risoluzione dei problemi e creare processi di supporto ripetibili. Con Splashtop AEM, i team IT possono monitorare, gestire e supportare i dispositivi remoti in tutta la rete, con registrazioni più chiare a supporto della risoluzione dei problemi, del follow-up e della reportistica.
Best practice per la modalità di recupero per i team IT
Naturalmente, quando hai bisogno di usare la modalità di ripristino, è importante assicurarti di usarla correttamente. Fortunatamente, ci sono alcune best practice che i team IT possono seguire quando usano la modalità di ripristino. Tieni a mente questi punti e sarai pronto per un troubleshooting efficace quando i dispositivi hanno problemi:
Usa prima l'opzione di risoluzione dei problemi meno invasiva per affrontare i problemi senza interrompere gli utenti.
Conferma lo stato del backup prima di eseguire azioni di ripristino o reinstallazione, così eventuali dati persi potranno essere recuperati.
Mantieni le chiavi di ripristino accessibili al personale IT autorizzato.
Mantieni una documentazione specifica per ogni dispositivo sulla modalità di recupero per garantire un processo di risoluzione dei problemi fluido.
Forma i team dell'Helpdesk sulle differenze tra il ripristino di Windows e macOS, così saranno pronti a supportare qualsiasi dispositivo.
Tieni traccia degli incidenti ricorrenti in modalità di ripristino per identificare problemi più ampi degli endpoint che possono essere risolti.
Usa il monitoraggio degli endpoint e la gestione delle patch per individuare i problemi prima; prevenire i problemi è più efficace che risolverli dopo che si sono verificati.
Fai del ripristino parte di una migliore strategia di supporto degli endpoint
Sebbene la modalità di ripristino sia un'opzione utile per la risoluzione dei problemi, non dovrebbe essere il tuo primo e unico piano per affrontare i problemi degli endpoint. Una strategia di supporto degli endpoint più efficace parte da visibilità, documentazione, backup, flussi di lavoro di remediation e software di supporto remoto che aiutano i team IT a gestire i dispositivi in modo efficiente da qualsiasi luogo.
Con Splashtop Remote Support e Splashtop AEM, i team IT possono risolvere i problemi dei dispositivi da qualsiasi luogo, automatizzare l'applicazione delle patch, monitorare lo stato degli endpoint e affrontare molti problemi prima che richiedano procedure di ripristino più invasive. Questo aiuta i team a ridurre i tempi di inattività evitabili e a creare un flusso di lavoro di supporto degli endpoint più affidabile.
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