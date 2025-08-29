Se il tuo team IT è indietro rispetto ai tempi, l'intera azienda può soffrire. La modernizzazione IT è essenziale per rimanere competitivi e agili in un mondo sempre più digitale, poiché aiuta a migliorare l'efficienza operativa e consente alle aziende di tenere il passo con le ultime tecnologie.
Tuttavia, troppo spesso le aziende trascurano i loro dipartimenti IT e lasciano che i loro sistemi legacy stagnino. Quindi, è il momento di dare un'occhiata alla modernizzazione IT, perché è importante e come Splashtop può aiutare le aziende a rimanere moderne.
Che cos'è la modernizzazione IT?
La modernizzazione IT è il processo di aggiornamento dei sistemi legacy, delle applicazioni e dell'infrastruttura a tecnologie più nuove ed efficienti. È risaputo che qualsiasi tecnologia alla fine diventerà obsoleta, quindi una buona strategia di modernizzazione IT assicura che le organizzazioni possano aggiornare la loro infrastruttura e il loro stack tecnologico prima che raggiunga quel punto.
Con una corretta modernizzazione IT, le aziende possono rimanere competitive in un mondo digitale in evoluzione e garantire che i loro team beneficino degli strumenti più recenti. Senza di esso, rischiano di rimanere indietro e di essere rallentati da sistemi obsoleti.
Tipi di modernizzazione IT
La modernizzazione IT non è un percorso unico o una lista di controllo per i team IT. Può assumere diverse forme, inclusa la modernizzazione della rete, delle applicazioni e dei dispositivi.
La modernizzazione della rete comporta l'aggiornamento dell'infrastruttura di rete di un'azienda, inclusa l'implementazione di software, strumenti e soluzioni di rete basate su cloud per migliorare la scalabilità e la flessibilità riducendo al minimo la dipendenza dall'hardware fisico. Questo si concentra anche sulla sicurezza della rete per garantire che l'azienda soddisfi i suoi requisiti di conformità IT e disponga di misure di cybersicurezza robuste.
La modernizzazione delle applicazioni è il processo di aggiornamento e, se necessario, sostituzione delle applicazioni legacy. Le app più vecchie spesso mancano delle funzionalità e delle prestazioni delle versioni più moderne e possono avere problemi di compatibilità con le tecnologie più recenti, quindi identificare cosa aggiornare o cosa sostituire è un passaggio chiave in qualsiasi strategia di modernizzazione IT.
Modernizzazione dei dispositivi richiede l'aggiornamento dell'hardware e dei dispositivi obsoleti. I computer più vecchi, i dispositivi mobili e altre periferiche possono deteriorarsi nel tempo e rimanere indietro rispetto ai dispositivi più nuovi, più veloci e più potenti, quindi sapere quando aggiornare è importante. Questo non significa acquistare la versione più recente di qualsiasi dispositivo non appena arriva sul mercato, ma significa identificare quando un dispositivo è obsoleto e deve essere sostituito. Questo può spesso allinearsi con le politiche Bring Your Own Device (BYOD (portare il dispositivo)), che permettono ai dipendenti di utilizzare i dispositivi che preferiscono per il lavoro.
La modernizzazione include anche tipicamente la migrazione al cloud, il processo di spostamento delle risorse digitali nel cloud, inclusi dati, applicazioni e risorse IT. Questo sposta l'infrastruttura IT da un data center on-premises a un'infrastruttura ospitata, migliorando così scalabilità, flessibilità, sicurezza e convenienza.
La migrazione al cloud può comportare la migrazione a un singolo cloud, cloud ibrido o ambiente multicloud, in base alle esigenze dell'azienda.
Il cloud ibrido combina soluzioni cloud e on-premises, offrendo alle aziende il meglio di entrambi i mondi. Mentre questo consente ancora alle aziende di spostare le risorse digitali nel cloud, offre anche loro un migliore controllo sui propri dati e risorse memorizzando i dati sensibili on-premises.
Gli ambienti multicloud, d'altra parte, utilizzano servizi di diversi fornitori di cloud all'interno della stessa infrastruttura IT. Questo consente loro di sfruttare i punti di forza di diversi fornitori, evitare la dipendenza da un singolo fornitore e migliorare la resilienza operativa, soddisfacendo infine i requisiti normativi e di sovranità dei dati in modo più efficace.
Principi Chiave che Guidano la Modernizzazione IT
Se la tua azienda ha bisogno di una strategia di modernizzazione IT, ci sono alcuni principi chiave da tenere a mente. Prestare molta attenzione a questi concetti fondamentali aiuterà a migliorare l'efficienza, la scalabilità e la sicurezza mentre modernizzi le tue risorse IT:
Adozione del cloud
La tecnologia cloud è un elemento importante della modernizzazione IT, data l'ubiquità e la flessibilità del cloud. La tecnologia cloud e le soluzioni ospitate offrono sicurezza dei dati e scalabilità, rendendo più facile per i dipendenti lavorare da remoto.
L'uso di soluzioni ospitate può anche alleviare il carico sui team IT, poiché il fornitore gestisce tipicamente aggiornamenti e manutenzione sulle soluzioni cloud. Che un'azienda utilizzi un singolo cloud, multicloud o un ambiente ibrido, l'adozione del cloud è una parte importante della modernizzazione IT.
Automazione
I compiti ripetitivi e manuali sono tra i maggiori sprechi di tempo in qualsiasi azienda. Gli strumenti di automazione aiutano a risparmiare tempo e ridurre la frustrazione gestendo automaticamente questi compiti, così i dipendenti e gli agenti IT possono concentrarsi su questioni più urgenti.
Questo include l'automazione dell'inserimento e dell'estrazione dei dati, la registrazione automatica delle chiamate e delle interazioni con i clienti, e la fornitura di strumenti di supporto self-help guidati, tutto ciò può aiutare a mantenere il lavoro fluido risparmiando tempo su compiti essenziali ma che richiedono tempo.
Trasformazione digitale
Man mano che la tecnologia avanza, le aziende devono tenere il passo con gli ultimi sviluppi per rimanere competitive. Una trasformazione digitale è una parte fondamentale di questo processo e include l'incorporazione di tecnologie digitali come l'apprendimento automatico, l'Internet delle Cose (IoT), il cloud computing e così via.
Questi strumenti possono aiutare ad accelerare i processi aziendali e l'innovazione, migliorare il coinvolgimento di dipendenti e clienti e informare decisioni aziendali di successo, portando a un maggiore successo e a una strategia di modernizzazione IT eccezionale.
5 Passi per Implementare una Strategia di Modernizzazione IT
Se vuoi implementare con successo una strategia di modernizzazione IT, ci sono alcuni passaggi chiave che puoi seguire. Queste linee guida aiuteranno a garantire una modernizzazione efficace e completa in tutta la tua azienda:
Valuta i tuoi sistemi: Innanzitutto, comprendi il tuo ambiente IT e identifica cosa necessita di miglioramenti. Questo ti aiuterà a concentrarti sulle aree più importanti per la modernizzazione e a creare il maggiore impatto.
Scegli la tecnologia giusta: Ricerca la tecnologia e gli strumenti di cui i tuoi team hanno bisogno per migliorare il loro lavoro quotidiano e identifica quelli che aiuteranno meglio la tua organizzazione a raggiungere i suoi obiettivi di modernizzazione.
Pianifica il tuo processo di migrazione: La modernizzazione IT richiede più che semplicemente scollegare un sistema e sostituirlo con uno nuovo. Assicurati di pianificare il processo, inclusa la definizione degli obiettivi, il test della nuova tecnologia e la migrazione attenta di dati e applicazioni alle nuove piattaforme.
Forma i tuoi team: Passare a nuove tecnologie e applicazioni può essere un cambiamento brusco per i dipendenti, quindi formare e supportare gli utenti finali è fondamentale. I dipendenti dovrebbero capire non solo come usare i nuovi strumenti ma anche i benefici che offrono, e i team IT dovrebbero essere formati per assistere i dipendenti con competenza.
Monitora e regola: La modernizzazione IT è un processo e, come qualsiasi altro processo, richiede monitoraggio e messa a punto. Osserva i tuoi KPI, monitora la tua sicurezza e tieni d'occhio le prestazioni degli utenti per identificare le aree di miglioramento e regolare di conseguenza per mantenere alta l'efficienza e la soddisfazione dei dipendenti.
4 Fattori Chiave per una Modernizzazione IT Efficace
Una strategia di modernizzazione IT di successo non esiste in un vuoto. Questi quattro fattori possono aiutare a guidare una modernizzazione efficace e rendere l'implementazione fluida ed efficiente:
1. Allineare le strategie IT con gli obiettivi aziendali
Inizia concentrando i tuoi sforzi di modernizzazione sulle aree che più si allineano con i tuoi obiettivi aziendali. Questo ti aiuterà a ottenere i maggiori benefici e a garantire che ti stai concentrando su miglioramenti che contano di più.
2. Semplificazione e ottimizzazione degli ambienti IT
La modernizzazione IT non riguarda solo l'aggiunta di più al tuo stack tecnologico, ma richiede anche l'identificazione di modi per semplificare i tuoi sistemi. Cerca soluzioni che possano semplificare e snellire i tuoi processi, come gli strumenti di automazione. Questo aiuterà a garantire che i tuoi processi funzionino senza intoppi ed efficienza, senza ingombri tecnologici inutili nella tua rete.
3. Trasformare Applicazioni e Dati per la Modernizzazione
Considera dove vivranno i tuoi dati e le tue applicazioni nel tuo ambiente IT modernizzato. Se ti stai spostando sul cloud o migrando a un nuovo sistema, dovresti assicurarti che tutti i tuoi dati siano correttamente trasferiti e archiviati, e che le applicazioni siano migrate o sostituite. Questo aiuterà a guidare il tuo processo di modernizzazione e il processo decisionale.
4. Protezione e scalabilità delle operazioni IT ibride
Gli ambienti IT ibridi moderni consentono alle organizzazioni di gestire i propri asset e scalare, ottenendo i benefici sia del cloud che delle soluzioni on-premises. Tuttavia, gestire l'architettura ibrida può essere una sfida, specialmente quando si tratta di garantire che gli strumenti e i dati cloud e on-premises possano lavorare insieme.
Trovare il giusto equilibrio per le operazioni IT ibride e garantire che tutto sia correttamente implementato può fare molto per una strategia di modernizzazione IT di successo.
Qual è l'impatto della modernizzazione IT sulla riduzione dei costi e sull'agilità?
Ora che comprendiamo i passaggi e i principi per una strategia di modernizzazione IT, possiamo esaminare l'impatto di una corretta modernizzazione IT. Una buona strategia di modernizzazione può aiutare le organizzazioni a rimanere aggiornate, agili e reattive ai cambiamenti del mercato, grazie a benefici come:
Produttività migliorata: La modernizzazione IT porta nuovi modi per migliorare la produttività e l'efficienza, come l'automazione di compiti manuali che richiedono tempo e la semplificazione delle procedure. Inoltre, l'aggiornamento di applicazioni e dispositivi fornisce ai dipendenti gli strumenti e la tecnologia più recenti di cui hanno bisogno per lavorare in modo più efficiente che mai.
Riduzioni dei costi: Sebbene la modernizzazione IT sia un investimento, si ripaga rapidamente. I sistemi obsoleti hanno tipicamente alti costi di manutenzione e aggiornamento, oltre a spese associate all'hardware e all'infrastruttura. Le strategie di modernizzazione dovrebbero includere strumenti moderni come il cloud computing e soluzioni ospitate, che sostituiscono quelle spese con costi ricorrenti prevedibili e convenienti (per non parlare del ROI dagli altri benefici che portano).
Maggiore scalabilità: I sistemi modernizzati, specialmente quelli ospitati, sono progettati per essere eccezionalmente scalabili. La capacità di aggiungere e rimuovere posti a sedere su richiesta rende facile per la tecnologia di un'azienda tenere il passo con la sua crescita e prevenire interruzioni, migliorando il risparmio sui costi e la flessibilità.
Sicurezza migliorata: Man mano che la tecnologia avanza, anche le caratteristiche di sicurezza che la proteggono crescono. I sistemi moderni includono caratteristiche di sicurezza come crittografia end-to-end, autenticazione multi-fattore, rilevamento delle minacce in tempo reale e altro, fornendo protezione contro gli attacchi informatici e mantenendo la conformità con gli standard di sicurezza.
Principali sfide che le organizzazioni affrontano nella modernizzazione IT
Per tutti i benefici della modernizzazione IT, non è priva di sfide. Ci sono ostacoli che le organizzazioni possono affrontare durante il processo di modernizzazione, ma possono essere superati con una preparazione adeguata.
Le sfide comuni includono:
Alti costi iniziali: Sebbene le soluzioni moderne forniscano tipicamente un alto ROI e abbiano costi continui inferiori rispetto a molte soluzioni legacy, possono comunque richiedere investimenti iniziali più elevati. È importante pianificare correttamente il budget e mettere da parte fondi per licenze software, formazione dei dipendenti, aggiornamenti dell'infrastruttura e spese simili.
Complessità durante la transizione: Passare da un sistema legacy a uno nuovo può essere un processo complicato, specialmente quando si passa da una tecnologia obsoleta. Inoltre, la modernizzazione IT può spesso richiedere di lavorare con diversi fornitori e fornitori di servizi, quindi le aziende vincolate a un singolo fornitore avranno più difficoltà con la transizione. Una pianificazione e una ricerca adeguate sono necessarie per garantire la compatibilità durante e dopo il processo di modernizzazione.
Resistenza al cambiamento: Il cambiamento può essere inquietante, anche quando è un miglioramento. I dipendenti possono spesso essere resistenti ai cambiamenti nei loro processi, sistemi e flussi di lavoro, quindi è fondamentale comunicare con le parti interessate sui benefici del cambiamento e tenere informati i dipendenti.
Curve di apprendimento: Imparare nuove tecnologie può richiedere tempo, specialmente quando c'è un divario di competenze da colmare. È essenziale dedicare tempo alla formazione dei dipendenti e dei team IT, oltre a garantire la disponibilità di esperti in materia.
Accelera la modernizzazione IT con Splashtop: Soluzioni automatizzate per una maggiore efficienza e sicurezza
Se la modernizzazione IT sembra una sfida complessa, stai tranquillo: non deve esserlo. Investire nelle soluzioni giuste può aiutare a portare la tua infrastruttura IT al passo coi tempi e fornire nuovi strumenti per aiutare i tuoi dipendenti a lavorare in modo più efficiente che mai, e Splashtop è un'ottima scelta per aziende di qualsiasi dimensione.
Splashtop fornisce alle aziende accesso remoto, gestione degli endpoint, automazione IT e altro, progettati per aiutare i dipendenti a lavorare da qualsiasi luogo sui dispositivi di loro scelta.
Il software per accesso remoto di Splashtop consente ai dipendenti di accedere ai loro computer di lavoro, progetti e file dal loro dispositivo preferito, offrendo una flessibilità e un'accessibilità senza precedenti quando lavorano in movimento. Inoltre, il Software per desktop remoto di Splashtop consente agli agenti IT di connettersi a distanza ai dispositivi degli utenti finali per la risoluzione dei problemi e il supporto da qualsiasi dispositivo, sia che stiano lavorando da casa o assistendo un dipendente dall'altra parte del mondo.
Con Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint), i team IT possono semplificare le loro operazioni, automatizzare le attività e mantenere gli endpoint aggiornati e sicuri. Dà ai team IT il potere di monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro con funzionalità come:
Patching automatico per OS, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su AI e CVE.
Framework di policy personalizzabili che possono essere applicati in tutta la tua rete.
Tracciamento e gestione dell'inventario su tutti gli endpoint.
Avvisi e rimedi per risolvere automaticamente i problemi minori prima che diventino grandi problemi.
Tutto ciò porta a una maggiore agilità aziendale, sicurezza ed efficienza operativa mantenendo la tua infrastruttura IT aggiornata e sicura.
Vuoi provare Splashtop di persona? Inizia oggi con una prova gratuita e scopri come può aiutare a modernizzare la tua azienda: