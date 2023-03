Pourquoi Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour Android

Les gens sont de plus en plus habitués à utiliser des appareils en dehors du bureau, et près d’un tiers des employés dans le monde sont en télétravail. Outre leurs ordinateurs portables et personnels, beaucoup veulent pouvoir utiliser leurs appareils mobiles pour travailler à distance.

Les logiciels de bureau à distance vous permettent de contrôler votre ordinateur professionnel où que vous soyez en utilisant un autre appareil, y compris les téléphones et tablettes Android. Si vous désirez accéder à votre poste de travail lors de vos déplacements, savez-vous quelle est la meilleure application pour Android ?

Splashtop est la solution de bureau à distance la plus sûre, la plus facile à utiliser et la plus fiable. Splashtop est compatible avec Android et peut être téléchargé sur Google Play afin d’accéder à distance à votre ordinateur depuis n’importe quel appareil.

Voici les cinq raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour Android :

1. Contrôler facilement des ordinateurs à distance

Lorsque vous souhaitez contrôler un ordinateur à distance depuis un appareil mobile, il est légitime de chercher un processus convivial. Le logiciel de bureau à distance Splashtop pour Android est d’une grande simplicité d’utilisation, vous permettant d’exécuter n’importe quelle application et d’accéder à tous les fichiers de votre ordinateur comme si vous étiez en face. C’est comme si votre ordinateur vous accompagnait partout, du moment que vous avez votre appareil Android à portée de main.

Splashtop est doté de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent d’être productif tout en travaillant à distance.

Transfert de fichiers simplifié : le transfert de fichiers d’un appareil à l’autre est souvent un véritable casse-tête. Vous devez soit envoyer une pièce jointe volumineuse par e-mail, soit charger les fichiers sur une application tierce.

En vous connectant avec Splashtop, vous pouvez directement transférer des fichiers entre votre appareil Android et l’ordinateur Windows ou Mac distant (et vice versa).

Impression à distance : lors de vos sessions, il est possible que vous souhaitiez imprimer quelque chose depuis l’appareil distant vers votre imprimante locale. La plupart des applications de bureau à distance ne vous permettent pas d’imprimer ailleurs que sur le réseau où se trouve le poste de travail.

Splashtop vous permet de transférer les tâches d’impression de l’ordinateur distant sur votre appareil local. Vous pouvez ainsi imprimer directement des fichiers uniquement disponibles sur l’ordinateur distant.

Chat à distance : il est parfois nécessaire d’envoyer des messages vers ou depuis un appareil distant. Les raisons peuvent être nombreuses, notamment pour apporter une assistance technique à un utilisateur distant ou pour faciliter les interactions et la collaboration.

Splashtop comprend une fonction permettant d’afficher une boîte de dialogue sur l’appareil distant. Vous pouvez ainsi communiquer avec l’utilisateur de l’appareil afin de l’aider à résoudre les problèmes.

2. Compatibilité étendue

Quel que soit le système d’exploitation, Splashtop vous permet d’accéder à votre ordinateur depuis votre téléphone Android. Il vous suffit d’installer le client Splashtop et l’application s’occupe du reste.

Splashtop est actuellement compatible avec :

Windows

macOS

iPad

iPhone

Android

Chromebook

Linux

Quel que soit l’appareil auquel vous devez accéder, l’application Splashtop pour Android vous permettra de vous y connecter en un clic.

3. Connexions à distance rapides

Il existe sur le marché plusieurs applications d’accès à distance de qualité médiocre. Beaucoup d’entre elles utilisent des technologies obsolètes, telles que le Virtual Network Computing (VNC) ou un réseau privé virtuel (VPN).

Les deux présentent des lacunes. Tout d’abord, leur niveau de sécurité pose problème. Ensuite, elles sont souvent lentes et ne sont pas conçues pour des débits suffisants afin de diffuser des contenus visuels modernes en 4K sur votre appareil local.

Splashtop délaisse ces anciens protocoles. Nous avons élaboré notre solution de A à Z pour offrir des performances et une expérience optimales à nos clients.

Splashtop vous permet notamment d’exécuter des applications gourmandes en ressources ou d’effectuer des tâches de montage vidéo et de synchronisation labiale en toute simplicité. Notre application pour Android offre des connexions rapides à distance avec une qualité vidéo et audio HD.

4. Sécurité de pointe

On trouve en ligne de nombreux témoignages concernant d’autres applications de bureau à distance dont les lacunes en matière de sécurité ont exposé les utilisateurs et les organisations à des risques. Splashtop met tout en œuvre pour éviter de tels incidents et vous garantir l’expérience la plus sécurisée possible.

Splashtop dispose de nombreux outils pour vous permettre, à vous et à vos collègues, de continuer à travailler en toute sécurité. Parmi lesquels :

Respect des règles de sécurité : de nombreux secteurs d’activité doivent impérativement respecter des directives spécifiques en matière de sécurité. Par exemple, si vous exercez vos activités dans l’UE, vous devez vous conformer au RGPD. Si vous travaillez dans le secteur de la santé, vous devez suivre les exigences de la loi HIPAA.

Les protocoles de sécurité de Splashtop reposent sur la norme TLS 1.2 avec un chiffrement AES 256 bits. Ce système, ainsi que d’autres fonctions de sécurité, vous permet de respecter les réglementations en vigueur et d’exercer vos activités sans risque de litiges ou d’autres incidents.

Authentification multifactorielle : de nos jours, les mots de passe ne suffisent plus et vous avez besoin de mesures de sécurité supplémentaires pour vous assurer que votre appareil ne sera pas compromis. Grâce à l’authentification multifactorielle, vous avez la garantie que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux systèmes sécurisés.

Déconnexion automatique des sessions inactives : lorsque vous quittez votre appareil un moment, vous devez vous assurer qu’il est verrouillé. En cas d’oubli et après un certain délai d’inactivité, vous devrez saisir à nouveau votre mot de passe avant de pouvoir continuer à utiliser votre bureau à distance.

5. Facile à installer et à utiliser

Splashtop est très facile à prendre en main. Une fois que vous avez installé et configuré l’application sur l’ordinateur distant, il vous suffit d’ouvrir Splashtop sur votre tablette ou téléphone Android et de sélectionner le poste auquel vous souhaitez accéder.

Découvrez à quel point il est facile d’installer le logiciel de bureau à distance Splashtop : il vous suffit de quelques minutes pour être en ligne ! Vous éviterez les procédures d’installation laborieuses et pourrez consacrer plus de temps à vos tâches essentielles.

Pour obtenir l’application mobile, il vous suffit d’accéder à Google Play.

Démarrez gratuitement avec la meilleure application de bureau à distance pour Android

Vous venez de découvrir pourquoi Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour Android. Maintenant que vous savez tout, par quoi allez-vous commencer ?

Par chance, nous avons la possibilité de vous donner un aperçu des avantages de Splashtop pour votre usage spécifique. Commencez donc un essai gratuit de Splashtop et profitez dès aujourd’hui du meilleur logiciel de bureau à distance !

Passez à Splashtop

