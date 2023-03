Les restaurants Peter Pane réduisent le temps d'indisponibilité de leurs appareils grâce au support à distance à la demande et à la réalité augmentée

Après avoir évalué plusieurs solutions d'accès à distance, dont AnyDesk et FastViewer, Paniceus a décidé de passer de sa solution fastidieuse TeamViewer à Splashtop Enterprise. Après avoir effectué des tests, l'équipe informatique a constaté que Splashtop Enterprise offrait toutes les fonctionnalités dont elle avait besoin, y compris la réalité augmentée.

Extrêmement facile à mettre en œuvre : tant les techniciens informatiques que les utilisateurs ont trouvé la fonction de support à distance à la demande (SOS) de Splashtop Enterprise incroyablement facile à mettre en œuvre et à utiliser au quotidien. « C’est tellement facile sur tous les plans : mise en œuvre, déploiement sur les sites, configuration personnalisée selon les besoins, a déclaré Björn. Les politiques concernant les clients sont très claires et rendent la configuration particulièrement facile. »

Configuration simplifiée au moyen de politiques de groupe (GPO) : Paniceus avait souvent du mal à configurer les politiques de déploiement. Lorsque la configuration devait être distribuée chez le client via le cloud, un problème survenait et il fallait écrire un fichier XML et l’importer dans le cadre du processus d’installation. Non seulement cela prenait du temps et des ressources, mais chaque fois qu’ils désinstallaient le produit, la configuration disparaissait et ils devaient la distribuer à nouveau.

Grâce aux paramètres simples des politiques de groupe (GPO) de Splashtop, le service informatique peut désormais effectuer rapidement des modifications spécifiques aux utilisateurs et aux groupes. « Nous n’avons plus à nous inquiéter en nous disant "Oh non, il n’y a pas d’interface de configuration ici" ou "Comment a réagi Adobe Reader et comment a réagi Windows ?". Les paramètres GPO contrôlent le comportement de Splashtop de manière cohérente », explique Björn.

Prise en charge de n’importe quel appareil : Paniceus a été particulièrement attiré par la capacité de Splashtop à prendre en charge différents types d’appareils et de systèmes d’exploitation au sein d’une même session utilisateur. Il suffit d’une courte période d’indisponibilité pour qu’un restaurant perde des milliers d’euros de chiffre d’affaires.

« Dans certaines situations d'urgence, l'assistance doit passer d'un collègue à un autre et d'un PC à un iPhone. C'est la pagaille quand le service informatique vous dit "Oh, je ne peux pas vous aider parce que vous utilisez un portable et je ne sais pas ce qui se passe sur votre écran", ce n'est pas ce que vous voulez entendre », a déclaré Björn. « La solution de Splashtop est pratiquement parfaite et nous permet de changer d'appareil en cours de route. Elle offre de nombreuses possibilités qui facilitent le support. »

Réalité augmentée pour les besoins visuels : dans la plupart des établissements de Peter Pane, l’activité principale des employés est la restauration et non la technologie. Pour eux, le support à distance standard risque de ne pas fonctionner lorsque le problème concerne des câbles, des routeurs et des serveurs. Paniceus a essayé d’utiliser FaceTime et d’autres applications vidéo dans ces situations, mais le technicien d’assistance informatique n’arrivait pas toujours à indiquer exactement ce qu’il fallait faire.

Grâce à Splashtop AR, Paniceus peut répondre aux besoins de support visuel de ces employés. « Désormais, le service informatique peut leur dire "laissez-moi regarder" et l'utilisateur peut alors regarder le technicien pointer directement des éléments et ajouter des annotations dans la vidéo partagée. N'importe quel utilisateur peut le faire. Résoudre des problèmes tels que des câbles à changer, des redémarrages, etc. est vraiment très facile », a déclaré Björn.

Lorsqu’on lui a demandé de décrire en trois mots ce qu’il pense de Splashtop, Björn a admis avoir du mal à résumer la question : « Les trois mots sont : facile, économique et support très intelligent. Oui, ça fait cinq mots, mais un support très intelligent, c’est important. »