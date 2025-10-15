Faire plus avec moins - Autonomous Endpoint Management for MSPs
Sécurisez, surveillez et gérez facilement les terminaux des clients et automatisez les tâches de TI de routine sans le coût et la complexité des outils RMM traditionnels.
Automatiser et gagner du temps
Chaque heure passée à effectuer des mises à jour manuelles est du temps perdu avec les clients. Splashtop AEM permet à MSPs de contrôler en temps réel les correctifs du système d'exploitation et des tiers, ce qui facilite la résolution des vulnérabilités du jour zéro et l'automatisation des mises à jour sur des milliers d'appareils afin de garantir la sécurité de chaque point d'extrémité.
Amélioration de la visibilité et du contrôle
Supervisez TOUS les points de terminaison grâce à un tableau de bord unique, ce qui facilite le suivi des actifs, la surveillance de la santé de la sécurité et le maintien de la conformité aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI et autres réglementations. Grâce à la visibilité en temps réel, MSPs peut rapidement repérer les risques, prouver la conformité et apporter une plus grande valeur ajoutée aux clients.
Surveillance et gestion complètes des points finaux
Facilitez et accélérez la gestion des environnements clients distribués grâce à des politiques de terminaux, des alertes proactives, des scripts et des outils de remédiation, ainsi qu'un accès à distance performant aux ordinateurs et aux appareils mobiles gérés et non gérés.
Gestion intelligente des risques
Gérer le risque client signifie agir avant que les menaces ne causent des perturbations. Grâce à l'analyse assistée par l'IA pour mettre en évidence les vulnérabilités critiques, aux correctifs axés sur les politiques pour combler rapidement les lacunes et aux scripts flexibles pour la remédiation, MSPs peut maintenir les systèmes sécurisés et stables. La protection optionnelle des terminaux par EDR et MDR ajoute une couche supplémentaire de défense pour les clients qui en ont besoin.
Avantages de Splashtop pour Autonomous Endpoint Management
Une plateforme consolidée pour la croissance des MSP
Simplifiez les opérations et évoluez plus intelligemment avec une solution unique pour la gestion des points d'extrémité, la sécurité des points d'extrémité et l'accès à distance pour le support TI et les clients
travailler de la maison,
travailler à distance,
travail nomade,
télétravail, travailler à domicile. Splashtop remplace les anciens RMM, réduit la prolifération des outils et s'intègre à Active Directory, aux plates-formes PSA et à bien d'autres choses encore, ce qui facilite la vie de MSPs.
Des coûts plus bas, des marges plus élevées
Améliorez vos marges bénéficiaires grâce à des prix compétitifs, tout en faisant évoluer les opérations de TI dans des environnements de clients hybrides et distants, ainsi que dans de vastes flottes d'appareils multi-OS.
Une meilleure sécurité et une plus grande facilité de gestion
Bénéficiez d'une intégration SSO (authentification unique), d'une journalisation avancée et d'un contrôle d'accès granulaire pour sécuriser vos connexions à distance et protéger vos clients contre l'évolution des menaces.
Service client inégalé
L'équipe d'experts de Splashtop est disponible 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5 par téléphone, chat ou e-mail pour résoudre rapidement les problèmes, assurer la fluidité de vos connexions à distance et optimiser vos déploiements. Comptez sur des réponses rapides et des conseils proactifs pour que votre entreprise ne perde jamais de temps et que vous puissiez offrir à vos clients une expérience TI de qualité supérieure.
Protection des données et sécurité avancées
Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.
Infrastructure sécurisée
Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.
Fonctions de sécurité avancées
Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.
Normes et conformité
Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.
Splashtop est le meilleur outil à ma disposition. Je l’ai utilisé pour la téléassistance, la prise en charge des utilisateurs finaux, l’application de correctifs à toutes mes applications et la gestion de l’inventaire. Vous êtes la solution la plus économique et la plus simple avec le meilleur support client. Je vous recommanderais sans hésiter à tous ceux qui recherchent des capacités de téléassistance et de gestion des terminaux. La résolution des problèmes me prenait jusqu’à 20 minutes par tâche, et maintenant il me faut moins de 5 minutes pour le faire avec Splashtop.
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC