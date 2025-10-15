Ressources

« J’utilise Splashtop Autonomous Endpoint Management pour installer automatiquement les mises à jour et les correctifs sur les terminaux de mes clients. Il ne se passe pas un jour sans que je me connecte à distance à un ordinateur à l’aide de Splashtop. Cela facilite la gestion des mises à jour sur les terminaux, la visualisation des mises à jour nécessaires, la consultation de l’inventaire du matériel et des logiciels, et bien plus encore. Je peux également me connecter à distance à une invite de commande et exécuter des instructions sans avoir à me connecter à distance à l’ordinateur et à interrompre l’utilisateur. La création de calendriers et de politiques de mise à jour est très facile. Cela fonctionne également très bien avec Splashtop Endpoint Security ! Splashtop Autonomous Endpoint Management permet de planifier sans effort l’application de correctifs pour les postes de travail et les serveurs. J’ai créé une politique distincte pour les serveurs et les postes de travail. »