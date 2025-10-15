Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatisez les tâches de TI de routine et veillez à ce que vos terminaux soient sécurisés, à jour et conformes grâce aux correctifs en temps réel, à la visibilité et au contrôle de tous les terminaux.
Gestion des correctifs en temps réel pour compléter Intune et autres MDM
N'attendez pas la prochaine fenêtre de maintenance. Détectez et corrigez instantanément les vulnérabilités de type "zero-day", avec une visibilité sur les CVE et un contrôle total sur les correctifs apportés au système d'exploitation et aux applications tierces. Comblez les lacunes en matière de sécurité et renforcez la conformité en temps réel, avant que les menaces ne se transforment en incidents.
Amélioration de la visibilité et du contrôle
Supervisez TOUS les points de terminaison grâce à un tableau de bord unique, ce qui facilite le suivi des actifs, la surveillance de la santé de la sécurité et le maintien de la conformité aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI et autres réglementations.
Surveillance et gestion complètes des points finaux
Facilitez et accélérez la gestion des environnements distribués grâce à des règles pour les terminaux, des alertes proactives, des outils d'automatisation et de remédiation, ainsi qu'un accès à distance performant à n'importe quel appareil d'entreprise ou BYOD.
La résilience de la TI prête pour l'avenir
Renforcez la sécurité grâce à l'analyse des vulnérabilités assistée par l'IA, aux correctifs logiciels personnalisés et à la remédiation proactive. Les services EDR et MDR optionnels ajoutent une couche supplémentaire de défense, aidant les équipes TI à se préparer à l'évolution des menaces et à maintenir les systèmes sécurisés et à jour.
Avantages de Splashtop pour Autonomous Endpoint Management
Plate-forme consolidée pour tout TI
Qu'il s'agisse d'expansion ou de simplification, Splashtop combine la gestion et la sécurité des points finaux et Accès à distance pour les deux - TI pour fournir une assistance et les utilisateurs finaux pour télétravailler,
travailler de la maison,
travailler à distance,
travailler nomade,
télétravailler, travailler à domicile. Intégrer avec Active Directory, ticketing, ITSM et d'autres outils pour une expérience utilisateur transparente.
Rentable et évolutif
Réduisez les coûts d'exploitation grâce à des prix compétitifs, tout en adaptant les opérations de TI aux équipes hybrides, aux environnements distants et aux grands parcs d'appareils multi-OS.
Une meilleure sécurité et une plus grande facilité de gestion
Bénéficiez d'une intégration SSO (authentification unique), d'une journalisation avancée et d'un contrôle d'accès granulaire pour sécuriser vos connexions à distance et protéger votre organisation contre l'évolution des menaces.
Service client inégalé
L'équipe d'experts de Splashtop est disponible 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5 par téléphone, chat ou e-mail pour résoudre rapidement les problèmes, assurer la fluidité de vos connexions à distance et optimiser vos déploiements. Comptez sur des réponses rapides et des conseils proactifs pour que votre environnement TI reste résilient et que les employés restent productifs.
Protection des données et sécurité avancées
Sécurité de niveau supérieur. Une tranquillité d’esprit inégalée.
Infrastructure sécuriséeEn savoir plus
Un hébergement sécurisé dans le cloud et sur site, avec une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 et des certifications SOC 2 et 3, signifie que vos ordinateurs, vos utilisateurs et vos données restent protégés.
Fonctions de sécurité avancéesEn savoir plus
Grâce à des fonctionnalités telles que la 2FA, la MFA au niveau des terminaux, l’enregistrement des audits de session et le chiffrement E2E, vos équipes informatiques ont un contrôle total sur la sécurisation de l’accès à distance.
Normes et conformitéEn savoir plus
Une attention continue au respect des normes de confidentialité et de sécurité les plus élevées (telles que ISO/IEC 27001, SOC2 et RGPD) offre l’assurance de savoir que vous êtes protégé et conforme.
Notre dépendance à l’égard d’Intune pour certaines fonctionnalités de gestion des terminaux est complétée par Splashtop, qui comble des lacunes critiques, notamment une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des mises à jour logicielles, ainsi qu’une meilleure documentation. Sur une seule plateforme, nous sommes en mesure de résoudre les problèmes sur tous les appareils distants, de surveiller les systèmes de manière proactive, d’automatiser l’application de correctifs logiciels et de garantir la conformité.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering