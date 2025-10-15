Caractéristiques de Autonomous Endpoint Management
Système d’exploitation et patch tiers
Protégez-vous contre les vulnérabilités en automatisant les mises à jour des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers et en contrôlant plus efficacement les versions déployées.
Informations CVE assistées par IA
Identifiez rapidement les risques, évaluez leur impact et hiérarchisez les vulnérabilités grâce à des résumés CVE (vulnérabilités et expositions courantes) assistés par IA et à des mesures correctives recommandées.
Cadre de politique
Personnalisez et appliquez des politiques sur les terminaux afin de maintenir la conformité et de protéger les réseaux.
Alertes proactives et mesures correctives
Identifiez et résolvez rapidement les problèmes grâce à des alertes en temps réel et à des correctifs automatisés via des actions intelligentes.
Tableau de bord
Surveillez la santé des terminaux, l’état des correctifs et la conformité grâce à un tableau de bord centralisé avec des informations exploitables et des journaux détaillés.
Scripts et tâches
Exécutez des actions groupées telles que des commandes à distance, des scripts, des transferts de fichiers, des redémarrages de système et des mises à jour Windows pour plusieurs terminaux.
Actions en arrière-plan
Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.
Rapports d’inventaire
Accédez à des rapports détaillés sur l’inventaire des systèmes, du matériel et des logiciels pour améliorer la visibilité, les audits et la conformité.
Tableau de bord de sécurité des terminaux
Centralisez la protection des terminaux avec la détection des menaces en temps réel, la réponse automatisée, la gestion antivirus pour Splashtop AV et autres.
Accès et contrôle sans surveillance
Accédez à distance à Windows, Mac, Linux, aux serveurs et aux machines virtuelles depuis n'importe quel appareil.
Unifier davantage avec des modules complémentaires
support assisté via SOS
Prenez en charge un nombre illimité d'appareils non gérés et mobiles en toute simplicité grâce à un code de session à 9 chiffres. Contrôlez à distance les appareils Windows, Mac et Android, et offrez une prise en charge en vue seule pour iOS et les anciennes versions d'Android.
Accès à distance pour les utilisateurs finaux
Permettez aux utilisateurs finaux de travailler à distance grâce à un Accès à distance performant aux ordinateurs gérés par vos soins.
Antivirus et EDR
Assurez la sécurité de vos points d'extrémité grâce à des solutions de protection des points d'extrémité puissantes et flexibles, notamment un antivirus de nouvelle génération, un EDR ou une défense gérée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En savoir plus.
Des fonctionnalités avancées pour passer à la vitesse supérieure
Intégration SSO/SAML
Authentifiez-vous avec Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, Google Workspace et bien plus encore pour une gestion simplifiée des accès.
Contrôles d’accès et de sécurité avancés
Renforcez la sécurité et la conformité grâce à l’enregistrement des sessions cloud, aux contrôles d’accès granulaires, à l’intégration SIEM pour une surveillance en temps réel et à la liste blanche des adresses IP.
Contrôles avancés de la session à distance
Redirigez les périphériques USB et les outils à stylet (cartes à puce, clés de sécurité, etc.), ou utilisez votre microphone local comme entrée sur votre ordinateur distant. Découvrez le mode couleur 4:4:4 avec un son haute fidélité pour des workflows fluides et immersifs.
Contrôles avancés de la session à distance
Intégrez vos systèmes de ticketing et autres plateformes pour une téléassistance fluide, et tirez parti des API ouvertes pour automatiser les workflows et améliorer les opérations informatiques..
Splashtop Augmented Reality (AR)
Connectez-vous à des sites éloignés et résolvez les problèmes en direct grâce au partage de caméra et aux annotations en réalité augmentée. En savoir plus
Splashtop Connector
Établissez en toute sécurité des connexions RDP, VNC et SSH aux ordinateurs et aux serveurs sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance. En savoir plus