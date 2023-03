Splashtop renforce son programme de partenariat dans les Amériques avec la nomination d’un nouveau chef de chaîne

La société élargit son champ d’action pour répondre à la demande croissante de solutions d’accès et de support à distance pour le travail et l’éducation à tout moment et en tout lieu

SAN JOSE, Californie, 15 septembre 2021 - Splashtop, leader des solutions d’accès et de support à distance de nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui le renforcement de son programme de partenariat sur le continent américain avec l’arrivée de Justin Windsor en tant que responsable channel. Cette nomination marque une étape importante dans la volonté de l’entreprise de répondre à la demande en forte croissance de solutions d’accès et d’assistance à distance, ainsi que de développer des partenariats avec des distributeurs, des VAR et des MSP.

Windsor rejoint Splashtop après avoir travaillé chez Zadara, une société de technologies de l’information et de services, où il était responsable des canaux. Il a plus d’une décennie d’expérience en gestion des ventes dans les domaines de l’utilisateur final d’entreprise, de l’éducation et des ventes gouvernementales.

« Comme nous l’avons appris au cours des 18 derniers mois, l’accès numérique à distance et hybride est essentiel au succès actuel et futur de toute entreprise ou environnement d’apprentissage », a déclaré Grant Murphy, responsable des ventes pour les Amériques chez Splashtop. « Nous sommes ravis d’accueillir Justin dans ce nouveau rôle, où il sera responsable de l’expansion et de la supervision de nos canaux de revente, y compris les partenaires, les VAR et les MSP à travers les Amériques pour répondre aux nouvelles réalités de notre façon de travailler et d’apprendre. »

« Je suis ravi de rejoindre Splashtop et d’élargir davantage le programme de canaux de l’entreprise », a déclaré Windsor. « C’est une période passionnante pour rejoindre une entreprise qui connaît une croissance phénoménale, avec un produit exceptionnel, au moment idéal de l’histoire pour les solutions à distance. »

Avec l’augmentation du travail à distance augmentant les risques de cybersécurité, Splashtop a investi massivement dans son infrastructure de sécurité et a formé un conseil consultatif de sécurité composé des principaux experts en cybersécurité d’aujourd’hui. Les solutions d’accès à distance et d’assistance à distance de Splashtop sont conformes ou soutiennent la conformité de nos clients aux normes et réglementations industrielles et gouvernementales, y compris SOC 2, GDPR, CCCPA et HIPAA.

Les solutions Splashtop sont utilisées par plus de 200 000 entreprises et 30 millions d’utilisateurs finaux à travers le monde, y compris de grandes banques, des forces de l’ordre, des établissements d’enseignement, des agences gouvernementales, des gouvernements locaux et des entrepreneurs gouvernementaux. Ses solutions sont souvent parmi les mieux notées sur les sites d’évaluation tiers et la société a le meilleur Net Promoter Score du secteur.

