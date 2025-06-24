Splashtop nommé Grid® Leader dans quinze rapports G2 Summer 2025
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65 badges obtenus dans les domaines suivants : gestion des terminaux, gestion des correctifs, surveillance et gestion à distance (RMM), téléassistance, centre de services et bureau à distance.
CUPERTINO, Californie, 24 juin 2025 – Splashtop a obtenu le statut de Grid® Leader dans quinze rapports G2 Summer Grid, avec un total de 65 badges remportés dans plusieurs catégories majeures de logiciels. Cela comprend 17 premières distinctions et une forte dynamique dans les segments de gestion des terminaux et de gestion des correctifs, validant ainsi l’entrée de Splashtop sur ces marchés au début de l’année. La société vise à simplifier la modernisation informatique grâce à des solutions de sécurisation, de surveillance et de gestion des appareils dans un environnement de travail hybride.
G2 est une ressource fiable pour les acheteurs qui comparent des logiciels B2B. Ses rapports Grid®1 sont basés sur les commentaires directs d’utilisateurs réels, qui évaluent les fournisseurs sur des facteurs clés tels que la facilité d’utilisation, le temps de mise en œuvre, le retour sur investissement et la convivialité. G2 applique une méthodologie rigoureuse, fondée sur des données, pour établir ses rapports Grid, en utilisant les avis des clients et des sources tierces vérifiées.
Les Grid Leaders sont des entreprises qui affichent la plus forte présence sur le marché et le plus haut niveau de satisfaction client, avec des produits qui doivent fournir des résultats constants dans un large éventail de cas d’utilisation. Splashtop a obtenu le statut de Grid Leader dans plusieurs catégories clés, notamment la gestion des terminaux, la surveillance et la gestion à distance (RMM), la téléassistance, le service d’assistance et le bureau à distance. Dans le domaine de la gestion des correctifs, l’entreprise a été désignée « High Performer » et a obtenu une reconnaissance supplémentaire pour sa rapidité d’installation, sa facilité d’utilisation et son adoption par les utilisateurs.
Valeur et efficacité démontrées pour les équipes informatiques de toutes tailles
Derrière ces distinctions se cachent des résultats mesurables que les responsables informatiques peuvent utiliser pour évaluer les fournisseurs. Dans le tableau Endpoint Management Grid, Splashtop a obtenu le temps de mise en œuvre le plus court de tous les fournisseurs évalués, avec une moyenne de seulement 0,3 mois pour la mise en service. L’analyse du retour sur investissement (ROI) de G2 pour les entreprises de taille moyenne a également révélé que les clients récupèrent leur investissement en seulement quatre mois, l’un des délais de rentabilisation les plus courts du tableau. Splashtop s’est également classé dans les six premiers pourcents en termes de ROI estimé, démontrant ainsi de manière cumulative la valeur exceptionnelle qu’il offre.
De même, dans la catégorie RMM, Splashtop a obtenu les meilleures notes pour la rapidité de mise en œuvre, l’adoption par les utilisateurs et la facilité d’utilisation dans les segments des moyennes et petites entreprises. La catégorie Gestion des correctifs a également mis en avant l’accessibilité et l’expérience client positive de Splashtop, avec des distinctions pour la facilité d’installation, la facilité d’utilisation et la facilité de collaboration.
L’analyse de G2 a révélé que Splashtop a obtenu un Net Promoter Score (NPS)2 compris entre 91 et 94 pour la gestion des terminaux et la téléassistance, en fonction de la taille de l’organisation, ce qui témoigne d’une fidélité exceptionnelle et de la valeur ajoutée apportée aux équipes informatiques disposant de ressources limitées.
« Nous sommes honorés d’être reconnus comme leader dans tant de catégories essentielles dans les rapports Grid Reports de G2 pour l’été 2025 », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Ces résultats témoignent de la confiance que les techniciens nous accordent pour fournir des outils sécurisés, modernes, efficaces, économiques et faciles à gérer. À une époque où les équipes informatiques doivent faire plus avec moins, nous sommes fiers d’être le fournisseur qui rend cela possible. »
La solution Autonomous Endpoint Management de Splashtop offre une automatisation intelligente, notamment des correctifs en temps réel, l’analyse des vulnérabilités et la gestion des politiques par anneaux, ce qui permet de prévenir les menaces zero-day et de réduire les frais généraux. Complément puissant de Microsoft Intune, Splashtop AEM accélère les délais d’application des correctifs et prolonge la valeur des investissements existants tout en offrant une alternative économique et évolutive aux outils RMM plus complexes.
La solution Autonomous Endpoint Management de Splashtop a été désignée plus tôt ce mois-ci comme fournisseur représentatif dans le guide 2025 Guide du marché Gartner® pour les outils de gestion des terminaux3. Pour plus d’informations sur les solutions primées de téléassistance et de gestion des terminaux de Splashtop, rendez-vous sur Splashtop.com ou consultez directement les avis des clients sur www.g2.com/sellers/splashtop-inc.
Références et mentions légales
1 Rapports G2 Grid :
Grid® Report for Remote Monitoring & Management (RMM) | Summer 2025
Grid® Report for Remote Support | Summer 2025
Grid® Report for Endpoint Management | Summer 2025
Mid-Market Grid® Report for Endpoint Management | Summer 2025
Mid-Market Grid® Report for Patch Management | Summer 2025
2 Le Net Promoter Score varie entre -100 et +100. Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS et les émoticônes associées au NPS sont des marques déposées de Bain & Company, Inc., Fred Reichheld et Satmetrix Systems, Inc.
3 Gartner, Guide du marché des outils de gestion des terminaux, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 janvier 2025. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures évaluations ou autres distinctions. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.