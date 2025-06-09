Splashtop remporte le prix 2025 Top Rated Award de TrustRadius
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Reconnu comme leader dans les catégories Téléassistance, Gestion unifiée des terminaux, Surveillance et gestion à distance, et Accès à distance.
CUPERTINO, Californie – 10 juin 2025 – Splashtop a remporté le prix TrustRadius Top Rated Award pour la quatrième année consécutive, réaffirmant ainsi sa réputation en tant que fournisseur de solutions informatiques à forte valeur ajoutée et axées sur le client. TrustRadius est un site leader dans le domaine des évaluations technologiques pour les entreprises, et son prix « Top Rated Award » récompense les meilleurs logiciels qui reçoivent régulièrement des commentaires exceptionnels sur leurs performances, leur fiabilité et la satisfaction des utilisateurs. Splashtop a obtenu les meilleures notes dans quatre catégories essentielles : téléassistance, surveillance et gestion à distance (RMM), gestion unifiée des terminaux (UEM) et accès à distance.
« Nous récompensons les produits qui sont régulièrement salués là où cela compte le plus, c’est-à-dire par leurs clients », déclare Allyson Havener, directrice marketing chez TrustRadius. « Le fait que Splashtop ait remporté le prix Top Rated dans toutes les catégories reflète son expérience utilisateur intuitive et son assistance client exceptionnelle. Splashtop s’engage clairement à rendre les équipes informatiques plus efficaces, plus sûres et plus sereines. »
Reconnu pour ses solutions de téléassistance intuitives et faciles à utiliser, et désormais pour ses solutions de gestion des terminaux, Splashtop permet aux équipes informatiques d’en faire plus avec des ressources limitées. Ses solutions rationalisent les workflows en automatisant les tâches routinières, en fournissant des informations exploitables et en facilitant la résolution rapide et efficace des problèmes informatiques.
Les clients bénéficient d’un déploiement fluide, de l’essai avant achat, et sont accompagnés à chaque étape par des experts produit compétents et sympathiques. Splashtop simplifie les fonctions informatiques critiques, surveille l’état des appareils à partir d’un tableau de bord personnalisable et permet de déployer instantanément des correctifs et des mises à jour logicielles à grande échelle sur Windows, macOS et les applications tierces. Les équipes informatiques peuvent ainsi bénéficier d’une visibilité et d’un contrôle sur de grands parcs informatiques tout en fournissant une téléassistance centralisée aux employés et aux appareils IoT.
« Chez Splashtop, l’expérience client guide chacune de nos décisions, du design produit à l’assistance que nous apportons à nos utilisateurs », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Ce prix nous confirme que nous faisons les bons choix, en permettant aux équipes informatiques d’être plus efficaces, plus performantes et plus confiantes dans leurs rôles. »
Avec une note trScore de 8,7 sur 10 et 30 avis vérifiés pendant la période évaluée, Splashtop est reconnu par ses clients comme l’un des meilleurs acteurs dans sa catégorie de logiciels. Voici ce qu’il faut pour remporter ce prix :
Actualité : les produits doivent avoir reçu au moins 10 avis nouveaux ou mis à jour au cours des 12 derniers mois.
Pertinence : les produits doivent recevoir au moins 0,5 % du volume de trafic dans cette catégorie.
Évaluation : les produits doivent avoir au moins quatre étoiles et un trScore de 7,5 ou plus.
Pour en savoir plus sur les solutions primées de Splashtop et son engagement envers l’expérience client, rendez-vous sur www.splashtop.com. Pour lire des avis impartiaux sur Splashtop, rendez-vous sur www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos de TrustRadius :
TrustRadius est une plateforme de renseignements pour les acheteurs dans le domaine des technologies d’entreprise. Nous permettons aux acheteurs de prendre des décisions en toute confiance, grâce à des informations complètes sur les produits, des études approfondies sur les clients et des discussions entre pairs. Nous aidons les fournisseurs de technologie à capter et à exploiter la voix authentique de leurs clients afin d’améliorer leurs produits, de renforcer la confiance des prospects et de susciter l’intérêt des acheteurs sur le marché afin d’améliorer le retour sur investissement. Fondée par des entrepreneurs à succès et basée dans le pôle technologique d’Austin, au Texas, TrustRadius est soutenue par Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.