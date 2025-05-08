Splashtop est vérifié en tant que vendeur de confiance sur TrustRadius
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La vérification du Vendeur de Confiance met en avant les efforts de Splashtop pour fournir des informations actuelles sur les produits et des avis impartiaux sur TrustRadius.
CUPERTINO, Californie – 17 mars 2025 – Splashtop, leader des solutions d’accès, d’assistance et de gestion informatique à distance qui simplifient le travail partout dans le monde, a été certifié « Trusted Seller » (vendeur de confiance) par TrustRadius, une plateforme d’informations fiables pour les acheteurs de technologies professionnelles. La certification Trusted Seller récompense les entreprises qui disposent des dernières informations sur leurs produits dans leur profil TrustRadius, participent à des pratiques éthiques de génération d’avis et tiennent compte des commentaires des clients. « Chez TrustRadius, nous nous engageons à aider les acheteurs à prendre des décisions technologiques éclairées en toute confiance », déclare Allyson Havener, directrice marketing de TrustRadius. « Le fait que Splashtop soit désormais un vendeur de confiance certifié démontre son engagement en faveur de la génération d’avis éthiques et de la fourniture des informations les plus récentes sur ses produits. Cette certification garantit aux acheteurs que Splashtop respecte en permanence des normes élevées en matière d’intégrité, de réactivité et de satisfaction client. » « Nous accordons la priorité à la transparence et à l’intégrité dans tous les aspects de notre activité, de nos pratiques en matière de tarification et de renouvellement à notre assistance client en direct, en passant par la manière dont nous recueillons les avis », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « La certification Trusted Seller reflète notre engagement à encourager les commentaires authentiques et impartiaux qui aident la communauté informatique à prendre des décisions éclairées. » Splashtop a obtenu la certification Trusted Seller pour ses solutions d’accès à distance et de téléassistance, cette dernière incluant désormais la gestion des terminaux, la création de rapports d’inventaire et la détection des vulnérabilités. « Notre roadmap en matière de gestion des terminaux et notre vision d’une informatique autonome s’appuient fortement sur les commentaires de nos clients, et TrustRadius nous fournit une source d’informations fiables dont nous avons besoin, a poursuivi M. Lee. Nous rendons des outils puissants plus accessibles et plus évolutifs, ce qui contribue à réduire les coûts, la complexité et les risques pour les équipes informatiques lean. Pour ce faire, nous devons comprendre en profondeur les défis, les besoins et les priorités uniques de nos clients. » Splashtop est fier d’avoir été nommé Trusted Seller sur TrustRadius et est déterminé à continuer à promouvoir l’évaluation éthique afin que les clients et prospects disposent d’un espace fiable pour partager et découvrir les expériences réelles des utilisateurs. Les fournisseurs qui reçoivent cette désignation doivent :
Répondez aux critères de volume en obtenant régulièrement des avis, en garantissant des retours récents sur les produits
Divulguer la méthodologie de sourcing des avis et l'utilisation des incitations
Offrez une opportunité égale aux utilisateurs de produits de partager en toute sécurité des retours honnêtes
Lisez tous les avis publiés et répondez si nécessaire
Mettez régulièrement à jour leur profil produit avec des informations à jour sur le produit.
Pour plus d'informations sur Splashtop ou pour démarrer un essai gratuit, veuillez visiter www.splashtop.com. Pour découvrir ce que d'autres ont à dire sur les solutions d'accès et de support à distance de Splashtop, lisez les commentaires impartiaux sur TrustRadius.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
À propos de TrustRadius :
TrustRadius offre la plateforme d'intelligence d'achat la plus crédible, aidant les acheteurs à prendre des décisions en toute confiance avec des informations produit complètes et vérifiées et du contenu généré par les clients. Les fournisseurs de technologie sont habilités à raconter leurs histoires uniques, à engager des acheteurs à forte intention et à obtenir des insights clients. Fondée par des entrepreneurs à succès et basée dans le hub technologique d'Austin, Texas, TrustRadius est soutenue par Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.