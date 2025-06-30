Splashtop et pb2 Architecture + Engineering remportent le prix ROI 2025 décerné par Nucleus Research
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Une entreprise d’architecture et d’ingénierie réalise un retour sur investissement de 458 % et un amortissement en 11 semaines en rationalisant l’accès à distance et le support informatique avec Splashtop.
CUPERTINO, Californie, 1er juillet 2025 – Splashtop a été désigné lauréat des ROI Awards 2025, conjointement avec son client pb2 Architecture + Engineering. Ce prix récompense le déploiement par pb2 de la solution intégrée d’accès à distance, de téléassistance et de gestion autonome des terminaux de Splashtop, qui a généré un retour sur investissement vérifié de 458 % et un délai de rentabilisation de seulement 11 semaines.
Les responsables des prix chez Nucleus Research, leader mondial dans le domaine de la recherche sur le retour sur investissement technologique, ont sélectionné les 10 meilleurs projets offrant une valeur commerciale et un ROI exceptionnels, tels que quantifiés par les évaluations indépendantes des analystes de Nucleus. Le déploiement de Splashtop par pb2 a été sélectionné parmi des centaines de candidatures issues de divers secteurs pour son impact mesurable sur l’efficacité opérationnelle, les économies de coûts et l’évolutivité informatique.
« Le déploiement de Splashtop par pb2 est un exemple clair de la manière dont les responsables informatiques peuvent obtenir des résultats mesurables grâce à la technologie appropriée », a déclaré Cameron Marsh, analyste senior chez Nucleus Research. « Ce projet met en évidence la valeur d’une plateforme à la fois rentable, facile à faire évoluer et à gérer. Pour les équipes informatiques réduites qui prennent en charge des effectifs hybrides, Splashtop a prouvé qu’il pouvait offrir des performances de niveau professionnel sans la complexité associée. »
À propos du projet
pb2, une société d’architecture et d’ingénierie offrant une gamme complète de services, a utilisé Splashtop pour prendre en charge en toute sécurité une main-d’œuvre hybride de plus de 200 employés sans augmenter la complexité de son infrastructure ni ses effectifs informatiques. En éliminant le besoin de VPN et en permettant un accès rapide et intuitif à de puissants postes de travail, pb2 a donné aux architectes et aux concepteurs les moyens de travailler de manière productive depuis n’importe quel appareil et n’importe où.
L’équipe informatique de trois personnes de l’entreprise a tiré parti des outils d’assistance à distance et de gestion des terminaux de Splashtop pour réduire le temps consacré à chaque ticket d’assistance, automatiser l’application des correctifs logiciels, améliorer la conformité et surveiller de manière proactive les systèmes à partir d’une plateforme unique. L’entreprise a complété son déploiement Microsoft Intune existant avec Splashtop afin de combler les lacunes critiques en matière de gestion des terminaux et d’obtenir une visibilité et un contrôle en temps réel sur les mises à jour logicielles.
« Grâce à une plateforme unique, nous sommes en mesure de résoudre les problèmes sur tous les appareils distants, de surveiller les systèmes de manière proactive, d’automatiser les correctifs logiciels et de garantir la conformité », explique Jonah Fulmer, responsable informatique chez pb2 Architecture + Engineering.
L’analyse du retour sur investissement réalisée par Nucleus Research a reconnu que Splashtop avait aidé pb2 à éviter l’achat de nouvelles technologies, à rationaliser les processus d’assistance et à maintenir une infrastructure informatique légère tout en développant son activité.
« Là où d’autres solutions s’avéraient coûteuses et n’offraient pas la convivialité et les caractéristiques nécessaires pour soutenir notre main-d’œuvre hybride en pleine croissance, Splashtop a fait plus que répondre à nos attentes avec sa simplicité, ses excellentes performances et son ensemble complet de fonctionnalités » explique Jonah Fulmer, responsable informatique chez pb2 Architecture + Engineering. « De nos designers qui accèdent à distance à leurs ordinateurs de travail en toute sécurité, à notre équipe informatique qui prend en charge les appareils, surveille les systèmes et assure leur conformité, Splashtop a fourni une valeur inégalée par rapport aux autres solutions. »
« Les résultats obtenus par pb2 reflètent les priorités des responsables informatiques : simplicité, rapidité et résultats mesurables en quelques semaines », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Nous sommes fiers d’aider les équipes informatiques internes telles que celles de pb2 à réduire les frictions, à stimuler la productivité et à protéger leurs environnements sans dépasser leur budget. »
Splashtop a récemment été reconnu pour le meilleur retour sur investissement estimé, la mise en œuvre la plus rapide et la configuration la plus simple dans différentes catégories des rapports G2 Summer Grid®. L’entreprise a obtenu le statut de Grid® Leader dans les catégories Gestion des terminaux, Gestion des correctifs, Surveillance et gestion à distance (RMM), Assistance à distance et Bureau à distance. Pour plus d’informations sur les solutions primées de Splashtop, rendez-vous sur Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.