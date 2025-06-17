Splashtop s’étend en Australie avec une infrastructure cloud souveraine afin de renforcer la résidence des données et la conformité en matière de sécurité
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De nouveaux services localisés offrent aux clients australiens la souveraineté des données, des performances améliorées et des options de déploiement flexibles.
SYDNEY, 18 juin 2025 – Splashtop, fournisseur mondial de solutions d’accès à distance, de téléassistance et de gestion des terminaux, a annoncé aujourd’hui la mise en place d’une infrastructure basée en Australie via une base de données utilisateur dédiée afin de répondre à la demande croissante en matière de souveraineté des données, de conformité régionale et d’accès à distance hautement performant. Cet investissement stratégique permet aux organisations australiennes d’utiliser les services Splashtop en toute confiance, sachant que leurs données restent stockées et traitées localement sous la juridiction australienne.
Le cloud souverain australien de Splashtop aide les clients des secteurs public, éducatif et privé à respecter les normes nationales en matière de protection des données, y compris les nouvelles exigences en matière de souveraineté des données prévues par la loi sur la protection de la vie privée de 2023. Il simplifie également la mise en conformité avec les principaux cadres réglementaires tels que le modèle de maturité Essential Eight et le manuel de sécurité de l’information (ISM), et permet de se préparer aux évaluations du programme IRAP (Information Security Registered Assessors Program). L’infrastructure dédiée améliore les performances de connexion, soutient les efforts de conformité et souligne l’engagement continu de Splashtop à offrir des solutions flexibles et sécurisées à l’échelle mondiale.
En plus de son infrastructure cloud régionale, Splashtop propose une option de déploiement sur site pour les organisations ayant des politiques de gouvernance des données plus strictes ou des environnements isolés.
« Alors que de plus en plus de pays prennent des mesures pour renforcer leur souveraineté numérique, nous investissons dans des infrastructures qui offrent à nos clients choix et contrôle », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Cette infrastructure localisée prend en charge la résidence des données et facilite la mise en conformité, offrant ainsi une plus grande tranquillité d’esprit aux clients australiens. »
« Du cloud souverain à l’infrastructure sur site, Splashtop s’engage à répondre aux besoins techniques et géographiques de ses clients », a ajouté Leonard Wong, vice-président régional chez Splashtop. « Grâce à notre infrastructure australienne désormais opérationnelle, nous sommes mieux placés pour répondre aux exigences régionales en matière d’approvisionnement et de conformité, ce qui nous ouvre la porte à de nouveaux clients qui exigent des garanties strictes en matière de résidence des données. »
Cette nouvelle infrastructure régionale renforce la présence mondiale croissante de Splashtop, qui comprend déjà des déploiements aux États-Unis, au Canada, au Japon, dans l’Union européenne et désormais en Australie. Ce déploiement reflète la mission plus large de Splashtop, qui consiste à fournir des solutions sécurisées, performantes et conformes aux réglementations régionales et aux attentes des clients.
Pour en savoir plus sur les solutions cloud et sur site de Splashtop, rendez-vous sur www.splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.