Splashtop ajoute la configuration des terminaux et le déploiement d’applications avancées à sa solution de gestion autonome des terminaux
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Les équipes informatiques et les MSP ont désormais la possibilité d’automatiser la configuration, d’appliquer des politiques de sécurité et de rationaliser les opérations dans les environnements distribués.
CUPERTINO, Californie, 28 mai 2025 - Splashtop a annoncé aujourd’hui de nouvelles améliorations de sa solution Autonomous Endpoint Management (AEM), permettant aux équipes informatiques de mieux contrôler la sécurité des appareils Windows et Mac dans leur environnement. Les administrateurs informatiques peuvent désormais définir et appliquer des configurations de réseau et de sécurité, et déployer et appliquer des correctifs pour tous les logiciels à l’échelle. Il s’agit de la dernière d’une série de mises à jour attendues alors que l’entreprise met en œuvre sa vision de l’informatique autonome afin de favoriser l’efficacité et la sécurité en temps réel pour les organisations dotées d’équipes informatiques réduites. En plus des fonctionnalités récemment annoncées telles que la gestion des politiques en anneau, l’analyse des vulnérabilités, les alertes configurables et la remédiation et les scripts automatisés, les administrateurs informatiques peuvent gérer de manière centralisée les paramètres des terminaux, gérer les systèmes d’exploitation et les applications tierces, et appliquer les politiques instantanément dans l’ensemble de leur écosystème.
Dans les environnements de travail distribués d’aujourd’hui et face à l’évolution rapide des conditions de cybersécurité, les entreprises doivent maintenir des systèmes sécurisés et efficaces avec des ressources informatiques limitées. Splashtop AEM simplifie la sécurité en permettant au service informatique de standardiser les politiques de configuration et de les appliquer automatiquement aux nouveaux appareils, réduisant ainsi le risque de défaut de configuration et renforçant la sécurité lorsqu’un appareil est connecté. Les administrateurs peuvent désormais configurer à distance les paramètres Wi-Fi, proxy et pare-feu, appliquer des politiques de verrouillage d’écran et de mot de passe, et déployer, patcher et gérer à distance les versions logicielles du système d’exploitation et des applications tierces et personnalisées les plus répandues. Les politiques peuvent être appliquées à des individus, des groupes ou des équipes entières, ce qui garantit que chaque appareil est prêt à l’emploi et conforme aux normes de l’entreprise.
Ces actions sont alimentées par l’architecture basée sur agent de Splashtop, qui permet une visibilité immédiate et une mise en application en temps réel. La solution renforce les postures de sécurité en tant que service SaaS autonome et complète les outils MDM existants tels que Microsoft Intune en fournissant des correctifs et des mises à jour logicielles en temps réel, des scripts, des tableaux de bord et une remédiation automatisée.
« Il suffit d’un appareil mal configuré ou d’une application non patchée pour exposer l’ensemble de votre organisation. Chaque terminal non sécurisé augmente de façon exponentielle le risque de faille. Splashtop AEM donne aux services informatiques la possibilité d’agir rapidement, de rester en conformité et de fonctionner à grande échelle », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Ces mises à jour s’inscrivent dans notre vision plus large visant à offrir une gestion parfaite, proactive et autonome des terminaux, quelle que soit la taille de l’organisation. »
Splashtop AEM comprend maintenant :
Configuration des appareils pour le Wi-Fi, le pare-feu, le proxy, le verrouillage de l’écran et les paramètres du mot de passe
Déploiement d’applications à partir de la console AEM pour installer des logiciels à distance
Automatisation des politiques pour s’assurer que les nouveaux appareils héritent des configurations basées sur l’affectation des groupes
Architecture basée sur agent pour une application, une visibilité et une réactivité en temps réel
Analyse des vulnérabilités pour détecter les CVE/KEV, identifier les risques et les classer par ordre de priorité
Application automatisée de correctifs pour les systèmes d’exploitation et les applications tierces, y compris les logiciels internes spécialisés et personnalisés
Gestion des politiques en anneau pour des déploiements échelonnés et basés sur les risques
Tableaux de bord personnalisables pour une surveillance centralisée et en temps réel des systèmes
Alertes configurables et actions intelligentes pour une détection et une résolution automatisées des problèmes
Scripts et Tâches pour rationaliser les scripts, les déploiements de masse, les commandes à distance et les mises à jour système
Splashtop AEM associe l’efficacité opérationnelle à la sécurité en temps réel, offrant aux équipes informatiques un moyen économique d’appliquer automatiquement les règles. Cela permet de maintenir le bon fonctionnement de l’entreprise et la productivité des employés. En même temps, cela libère des ressources informatiques précieuses pour se concentrer sur des initiatives plus stratégiques.
Pour en savoir plus sur la solution de gestion autonome des terminaux de Splashtop, visitez le site www.splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.