Splashtop remporte le prix « Digital Innovator Award » 2025 décerné par Intellyx
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La vision et les performances de la solution Autonomous Endpoint Management reconnues comme exceptionnelles dans le domaine de la transformation numérique.
CUPERTINO, Californie, 12 juin 2025 – Splashtop a annoncé aujourd’hui avoir remporté le prix Intellyx Digital Innovator Award 2025. Intellyx est un cabinet d’analystes du secteur dédié à la transformation numérique des entreprises. Ce prix met en avant les fournisseurs pionniers qui méritent d’être suivis et qui stimulent l’innovation dans le domaine des technologies de transformation numérique.
Splashtop a été récompensé pour sa vision stratégique et son entrée sur le marché émergent de la gestion autonome des terminaux (AEM), dont Intellyx a été l’un des premiers à parler en début d’année. Depuis, Splashtop a déjà annoncé des extensions de fonctionnalités qui permettent aux services informatiques de standardiser les politiques de configuration et de les appliquer automatiquement aux nouveaux appareils, réduisant ainsi le risque de mauvaise configuration et renforçant la sécurité lorsqu’un appareil se connecte.
« Chez Intellyx, nous recevons chaque jour des dizaines de présentations commerciales provenant d’un large éventail de fournisseurs », a déclaré Jason Bloomberg, directeur général d’Intellyx. « Nous ne sélectionnons qu’une centaine d’entreprises parmi les plus disruptives et innovantes dans leur domaine pour organiser des réunions d’information. Splashtop s’est démarqué par sa vision des PME, notamment son approche complémentaire à Microsoft Intune, qui offre des capacités de correction en temps réel et une visibilité sur l’état et l’inventaire des appareils. Ces fonctionnalités sont indispensables et très appréciées des utilisateurs d’Intune. »
Splashtop AEM permet aux équipes informatiques internes de gérer et de sécuriser leurs environnements de manière proactive grâce à des correctifs en temps réel, une automatisation intelligente et une visibilité multiplateforme. La solution permet aux PME et aux fournisseurs de services gérés (MSP) de combler les failles de sécurité critiques, de réagir instantanément aux menaces et d’assurer une gestion plus efficace et proactive. Sans le coût ni la complexité des outils RMM et UEM classiques, Splashtop prolonge la valeur des investissements informatiques actuels tout en aidant les organisations à évoluer en toute confiance.
« Nous sommes honorés d’être reconnus par Intellyx pour notre innovation en matière de gestion autonome des terminaux », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « Splashtop s’engage à simplifier la sécurité et à améliorer l’efficacité des équipes informatiques en automatisant les processus de routine, en consolidant les outils redondants et en complétant les systèmes de gestion de base avec des fonctionnalités qui améliorent le temps moyen nécessaire pour détecter, corriger et contenir les menaces. »
Les solutions de téléassistance et de gestion des terminaux de Splashtop sont disponibles dès maintenant sur www.splashtop.com. Pour en savoir plus, consultez le guide complet de Splashtop sur AEM.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les d�éfis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.