Foxpass Cloud RADIUS, PKI et LDAP s’étend à une infrastructure basée dans l’Union européenne avec une conformité RGPD intégrée
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Deux ans après l’acquisition de Foxpass, Splashtop annonce l’extension de ses services européens, renforçant ainsi la croissance et la souveraineté locale de ses clients.
CUPERTINO, Californie, 25 mars 2025 - Splashtop a annoncé aujourd’hui l’extension de nouveaux services basés dans l’UE pour ses solutions RADIUS, PKI et LDAP. Foxpass Cloud RADIUS, PKI et LDAP, renforçant ainsi la souveraineté des données et les performances pour les clients européens. Foxpass est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) et a franchi une étape supplémentaire pour s’assurer que toutes les données des utilisateurs et les journaux prêts pour l’audit restent dans l’Union européenne, s’alignant encore davantage sur les préférences des clients en matière de résidence des données.
Foxpass cloud RADIUS fonctionne main dans la main avec Microsoft Intune Cloud PKI et Intune MDM pour fournir une solution robuste et native pour l’authentification basée sur certificats. Intune Cloud PKI agit comme votre autorité de certification, émettant et gérant des certificats numériques pour les appareils et les utilisateurs - aucun PKI sur site n’est nécessaire. Intune MDM intervient pour déployer ces certificats en toute sécurité sur les appareils enregistrés - Windows, macOS, iOS, Android - en utilisant des profils tels que SCEP ou des configurations de certificats de confiance. Foxpass Cloud RADIUS prend alors le relais en tant que gardien de l’authentification, vérifiant ces certificats par rapport à votre infrastructure Wi-Fi ou VPN en temps réel. Ensemble, ils rationalisent l’accès sécurisé : Intune gère le cycle de vie et la distribution des certificats, tandis que Foxpass veille à ce que seuls les appareils de confiance munis de certificats se connectent, ce qui est parfait pour une configuration zero-trust sans mot de passe.
« Nous travaillons en permanence avec nos clients pour comprendre l’évolution de leurs besoins », a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. « L’expansion de nos services Foxpass dans l’UE est le résultat direct de ces échanges. Nous continuerons à collaborer pour fournir des solutions sécurisées, fiables et conformes, adaptées aux besoins des marchés européens et mondiaux. »
Aren Sandersen, vice-président des produits et de l’ingénierie de Foxpass, a ajouté : « Le maintien de la haute performance et de la souveraineté des données est essentiel pour nos clients européens. En déployant ces services à proximité, nous nous assurons que nos clients bénéficient d’une latence réduite et d’une sécurité accrue, tout en simplifiant leurs obligations en matière de réglementation et de conformité. »
Les solutions Foxpass Cloud RADIUS, PKI et LDAP sont généralement disponibles par l’intermédiaire du siège européen de Splashtop à Amsterdam, aux Pays-Bas, géré par le vice-président régional, Alexander Draaijer. Splashtop a acquis Foxpass en mars 2023, marquant ainsi une étape importante dans l’élargissement de son portefeuille de sécurité. Depuis son acquisition, Splashtop a augmenté le nombre de nouveaux contrats Foxpass de 62 % et, avec ce dernier investissement, renforce son engagement à offrir aux clients européens des services localisés.
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A propos de Foxpass by Splashtop Foxpass by Splashtop fournit des solutions de gestion des identités et des accès basées sur le cloud et conçues pour renforcer la sécurité réseau et simplifier les processus d’authentification pour les entreprises et les établissements d’enseignement. En mettant l’accent sur la sécurité, la conformité et les performances, Foxpass fournit des solutions professionnelles qui aident les organisations à protéger leurs réseaux tout en conservant un contrôle total sur les données d’authentification.
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