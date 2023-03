Qu'est-ce que l'apprentissage à distance ? Et comment l'accès à distance peut aider

L'apprentissage à distance permet aux étudiants, et aux enseignants de rester connectés lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents. Voici quelques moyens par lesquels la technologie d'aujourd'hui permet l'apprentissage virtuel et pourquoi les établissement scolaires devraient envisager l'utilisation des logiciels d'accès à distance.

Avec la pandémie de COVID-19 en pleine force, plus de 60% des élèves inscrits dans le monde sont touchés par les fermetures d’écoles (Unesco). Cela a apporté une multitude de défis pour les enseignants et les élèves.

Bien qu'il puisse sembler impossible pour les écoles et les institutions de continuer à fonctionner, l'apprentissage à distance peut apporter une solution à ces problèmes.

Apprentissage à distance

L'apprentissage à distance permet aux élèves et aux enseignants de rester connectés les uns aux autres dans le confort et la sécurité de leur domicile. Les élèves et les enseignants peuvent utiliser leurs appareils à la maison pour rester connectés les uns aux autres et au contenu pédagogique.

Les outils de classe virtuelle permettent aux enseignants de donner des conférences en direct tout en donnant aux étudiants la possibilité d'interagir entre eux en groupes isolés, comme dans une salle de classe. Les logiciels collaboratifs permettent aux étudiants de travailler ensemble sur un fichier en temps réel et offrent un moyen facile d'accéder à des fichiers et de les partager entre plusieurs utilisateurs.

Ces types de logiciels d'apprentissage à distance permettent aux éducateurs et aux étudiants de rester engagés, quelles que soient les contraintes physiques et de temps.

Accès à distance pour l'apprentissage à distance

Dans le monde d'aujourd'hui, où les élèves effectuent une grande partie de leurs travaux scolaires à partir d'un ordinateur, les districts scolaires et les universités devraient envisager d'ajouter une solution d'accès à distance à leur boîte à outils d'apprentissage virtuel.

Certains étudiants n'ont pas accès aux logiciels nécessaires sur leur appareil domestique et par conséquent ne peuvent effectuer certains travaux. Cela est particulièrement difficile pour les étudiants qui ont besoin de logiciels sous licence pour effectuer leurs travaux, tels que Adobe Creative Suite (Photoshop, Premiere Pro, After Effects) ou Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Bon nombre de ces outils ne proposent pas de versions gratuites pour les étudiants. De plus, de nombreux étudiants utilisent des Chromebooks ou d'autres appareils qui ne sont pas assez puissants pour exécuter certains logiciels, comme les outils de montage vidéo, la production audio et la conception graphique.

C'est pourquoi un outil d'accès à distance comme Splashtop pour les laboratoires distants est si précieux dans les environnements d'apprentissage virtuel.

Splashtop permet aux écoles et aux collèges d'exploiter leurs laboratoires informatiques existants et d'acheter des licences de logiciels. Avec Splashtop, les étudiants et les enseignants peuvent accéder aux ordinateurs de l'école et les contrôler à distance depuis n'importe quel autre appareil, et ce, de n'importe où dans le monde.

Lors des connexions à distance, les élèves peuvent prendre le contrôle de l'ordinateur distant et l'utiliser comme s'ils étaient assis devant lui. Ils peuvent ainsi utiliser les logiciels nécessaires à leur éducation, même s'ils accèdent à l'ordinateur depuis un Chromebook !

Essayez Gratuitement Splashtop pour les Labos Informatiques à Distance

Splashtop pour les laboratoires à distance est la meilleure solution pour les écoles et les collèges afin de permettre aux étudiants et aux professeurs d'accéder à distance aux ordinateurs de l'école. Les utilisateurs peuvent accéder à distance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Contactez-nous pour en savoir plus et commencer gratuitement.

