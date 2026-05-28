Les équipes TI ont souvent une tâche ingrate. Ils doivent s'assurer que les terminaux restent entièrement à jour et protégés, mais les installations de correctifs peuvent être perturbatrices ou dépendre de notifications manuelles que les utilisateurs finaux peuvent ignorer. Alors, comment gardent-ils les appareils à jour sans interrompre les employés ?
L'installation silencieuse du correctif est essentielle ici. Avec cela, les équipes TI peuvent déployer des mises à jour sans avoir besoin de l'approbation des utilisateurs finaux ni d'interrompre le travail. Cependant, les installations silencieuses nécessitent toujours de la planification, des tests, des journaux et des vérifications.
Avec cela en tête, explorons l'installation de patch silencieux. Nous examinerons ce que c'est, comment cela peut fonctionner, quels risques prévoir, et comment rendre la gestion des correctifs automatisée à la fois silencieuse et fiable.
Qu'est-ce que l'installation silencieuse de patchs ?
L'installation silencieuse de correctifs est le processus d'installation de logiciels ou de mises à jour du système d'exploitation sans nécessiter que l'utilisateur clique sur des invites ou complète manuellement l'installation. Cela déploie le correctif sans interruption des journées de travail des utilisateurs.
Notez que le fait qu'une installation soit « silencieuse » ne signifie pas qu'elle est invisible ou incontrôlée. Les workflows de correctifs silencieux nécessitent toujours l'approbation de l'administrateur et doivent être conformes aux politiques de déploiement. Comme pour toute installation de correctif, une installation silencieuse devrait inclure la journalisation, le reporting et la vérification.
Il est également important de noter la différence entre les installations silencieuses, les installations sans surveillance, les mises à jour en arrière-plan et la gestion automatisée des correctifs. Bien qu'ils soient très similaires et se chevauchent souvent, ils ne sont pas nécessairement identiques :
Installation silencieuse: Installation de correctifs qui ne nécessite pas que les utilisateurs cliquent sur des invites, approuvent des configurations ou complètent manuellement l'installation.
Installation sans surveillance: Installation des mises à jour sans intervention de l'utilisateur après que le service TI a configuré les paramètres, scripts ou paramètres de déploiement nécessaires. Cela peut encore nécessiter une approbation de l'administration, des tests et des contrôles de déploiement.
Mises à jour en arrière-plan: Mises à jour automatiques qui s'exécutent en arrière-plan pendant que les appareils sont en veille ou effectuent d'autres tâches.
Gestion automatisée des correctifs: Établir des règles et des paramètres pour détecter, programmer, tester et déployer automatiquement des correctifs conformément aux politiques de l'entreprise.
Comment fonctionne l'installation silencieuse du Patch
L'installation silencieuse des correctifs suit un processus répétable, mais les étapes exactes peuvent varier selon le type d'installateur, la méthode de déploiement et les exigences de redémarrage. Le processus d'installation silencieuse du correctif ressemble généralement à ceci :
Identifier le correctif ou la mise à jour nécessaire : Tout d'abord, l'équipe IT identifie les mises à jour qui doivent être déployées. Cela peut inclure les mises à jour de l'OS, les applications tierces, les correctifs de sécurité, ou même des ensembles logiciels personnalisés.
Confirmez le type d'installateur : Les correctifs peuvent utiliser différentes méthodes de déploiement selon le type d'installateur, telles que MSI, EXE, PKG, installateur basé sur des scripts ou gestionnaire de paquets.
Trouvez les paramètres d'installation silencieuse pris en charge : Les paramètres varieront selon les installateurs. Bien que certains utilisent des commutateurs standard, d'autres peuvent nécessiter des commandes spécifiques au fournisseur.
Testez l'installation sur un groupe d'appareils contrôlés : Il est important de tester les correctifs avant de les déployer dans un environnement plus vaste. Testez d'abord avec un petit groupe représentatif pour confirmer le comportement, les exigences de redémarrage et tout problème de compatibilité potentiel qui pourrait survenir.
Déployez le correctif en utilisant un script, un gestionnaire de paquets ou un outil de gestion des points de terminaison : Une fois le correctif testé et vérifié, il est temps de commencer à le déployer. Cela peut être fait en utilisant une variété de méthodes, telles que les outils en ligne de commande, PowerShell, les gestionnaires de paquets ou les plateformes de gestion de correctifs centralisées.
Consignez et vérifiez le résultat : Chaque correctif doit être correctement vérifié pour s'assurer qu'il a été déployé correctement. Puisque l'utilisateur final ne verra pas l'invite, il revient à la TI de vérifier et de confirmer que le correctif a réussi, ou de faire un suivi en cas d'échec.
Méthodes courantes d'installation de Silent Patch
Il n'y a pas de méthode spécifique pour installer des correctifs de manière silencieuse. Le terme fait plutôt référence à toute installation de correctif dans laquelle les mises à jour peuvent être déployées sans nécessiter une intervention de l'utilisateur. Certaines méthodes courantes incluent :
Installation silencieuse MSI
Les packages MSI prennent souvent en charge les commandes standardisées de Windows Installer, y compris les paramètres pour le mode silencieux, le mode passif, le comportement de redémarrage, et la journalisation. Pour les packages MSI, les équipes TI peuvent généralement utiliser les paramètres de Windows Installer pour exécuter la mise à jour discrètement, supprimer les invites, contrôler le comportement du redémarrage et capturer les journaux d'installation.
Installation silencieuse EXE
Les installateurs EXE peuvent être moins prévisibles, car les options silencieuses varient selon le fournisseur ou le cadre d'installation. Dans ces cas-là, les équipes TI devraient consulter la documentation des fournisseurs pour voir si des options telles que /quiet, /silent ou des indicateurs similaires sont disponibles avant de déployer. Cela peut également nécessiter des tests supplémentaires, car le code peut varier selon les cadres d'installation.
Déploiement de Correctifs Basé sur PowerShell
Avec PowerShell, les équipes TI peuvent exécuter des commandes silencieuses, y compris le déploiement de correctifs. PowerShell permet aux techniciens de télécharger des installateurs, de capturer des journaux et d'automatiser les flux de travail de correctifs, ce qui en fait un outil utile pour les équipes techniques. Cependant, il manque de visibilité centralis�ée, ce qui rend plus difficile la gestion à grande échelle pour les grandes organisations.
Mises à jour basées sur le gestionnaire de paquets
Avec les gestionnaires de paquets, les équipes TI peuvent standardiser la manière dont les applications sont installées et mises à jour, notamment avec des mises à jour silencieuses. Cela aide à réduire le travail d'emballage manuel, bien que les équipes IT doivent toujours contrôler la façon dont les mises à jour sont testées, approuver les correctifs et générer des rapports elles-mêmes.
Outils de gestion des points de terminaison et d'automatisation des correctifs
Avec une bonne solution de gestion des points de terminaison, vous pouvez centraliser le déploiement, la planification, l'application des politiques, les rapports et même la correction des correctifs échoués. Cela permet aux équipes TI de dépasser les commandes silencieuses et de gérer sans interruption les mises à jour sur leurs terminaux sans perturber les utilisateurs finaux.
Avantages de l'installation silencieuse des correctifs
Il existe plusieurs avantages au patching silencieux qui peuvent contribuer à améliorer l'efficacité et la cybersécurité, ce qui en fait une fonctionnalité utile pour les déploiements de correctifs. Ces avantages incluent :
Moins de perturbations pour les utilisateurs finaux : Les correctifs silencieux permettent aux mises à jour de se faire sans interrompre le travail par des invites d'installation, maintenant ainsi les appareils à jour tout en minimisant les perturbations.
Déploiement plus rapide sur plusieurs appareils : En déployant silencieusement des correctifs aux points de terminaison, les équipes TI peuvent déployer des mises à jour à grande échelle plutôt que de gérer chaque point de terminaison individuellement.
Couverture de correctifs plus cohérente : En utilisant l'installation silencieuse des correctifs, les équipes TI peuvent standardiser les commandes et les politiques, réduisant la variation entre les appareils et obtenant des résultats plus cohérents.
Moindre dépendance à l'action de l'utilisateur : L'installation de correctifs silencieux décharge l'utilisateur final de cette responsabilité. Les utilisateurs n'ont pas besoin de se souvenir, d'approuver ou de compléter manuellement les mises à jour, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur le travail.
Meilleur support pour les fenêtres de maintenance : Les agents TI peuvent utiliser l'installation silencieuse des correctifs pour programmer des mises à jour pendant les périodes de faible impact, réduisant davantage les perturbations.
Amélioration de la répétabilité opérationnelle : Le déploiement silencieux facilite la documentation, la répétition et l'audit des correctifs, aidant ainsi les équipes TI à maintenir des registres plus clairs et des processus de correction plus cohérents.
Risques et limites de l'installation de patch silencieux
Bien que le patch silencieux soit un excellent moyen de maintenir les points d'accès à jour tout en réduisant les perturbations, il n'est pas sans inconvénients. L'installation silencieuse de correctifs peut introduire de nouvelles responsabilités opérationnelles et des risques dont les équipes TI doivent être conscientes, afin qu'ils puissent être correctement traités.
Les risques courants incluent :
Il peut être plus difficile de remarquer les installations échouées, sauf si vous disposez d'un outil pour journaliser et vérifier les installations.
Les interrupteurs incorrects peuvent provoquer des installations incomplètes.
Certaines mises à jour nécessitent encore des redémarrages, et le comportement de redémarrage doit être soigneusement planifié pour que les appareils ne soient pas redémarrés au mauvais moment ou laissés dans un état partiellement mis à jour.
Certaines applications ne prennent pas en charge une installation silencieuse véritable.
Le comportement de l'installateur peut varier selon les outils et les versions du logiciel.
Si des problèmes surviennent, les déploiements à grande échelle peuvent les propager rapidement si les tests sont ignorés.
TI a encore besoin de vérification après le déploiement.
Cela ne signifie pas que le patching silencieux est trop compliqué à utiliser. En fait, cela signifie que les installations silencieuses fonctionnent mieux lorsqu'elles sont associées à des tests appropriés et à des déploiements progressifs, avec une plateforme qui offre une visibilité claire des statuts des correctifs.
Meilleures pratiques pour l'installation silencieuse des correctifs
Étant donné les avantages de l'installation discrète des correctifs, examinons certaines de ses meilleures pratiques. Ceci est une liste pratique de recommandations conçues pour aider les équipes TI à améliorer leur processus de mise à jour des correctifs, afin qu'elles puissent efficacement maintenir les points de terminaison à jour sans interrompre les utilisateurs :
Vérifiez les paramètres d'installation silencieuse pris en charge par le fournisseur : Les fournisseurs peuvent utiliser différents commutateurs ou méthodes de déploiement, il est donc important de vérifier à l'avance.
Tester avant un déploiement large : Lorsque vous déployez une mise à jour, il est préférable de commencer par un petit groupe diversifié d'appareils. Cela aidera à confirmer la stabilité et à identifier tout problème avant qu'il puisse affecter un environnement plus large.
Utilisez l'enregistrement pour chaque déploiement : Ce n'est pas parce qu'une installation est silencieuse qu'elle ne doit pas être enregistrée. Assurez-vous d'enregistrer chaque installation afin que les équipes TI puissent résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.
Planifiez soigneusement le comportement du redémarrage : Les correctifs nécessitent généralement des redémarrages de dispositifs avant d'être complètement installés, mais c'est aux équipes TI de décider si les redémarrages doivent être forcés, programmés ou même reportés. Cela dépend généralement de l'impact sur l'entreprise et de l'urgence du correctif, afin que les mises à jour critiques ne soient pas retardées.
Déployer par phases si possible: Lors de la mise à jour, il est préférable de commencer par de petits groupes, puis de passer à des groupes plus larges. Cela aide à garantir un déploiement fluide tout en permettant de détecter d'éventuels problèmes inattendus ou de résoudre les défaillances.
Suivre le succès, l'échec et le statut en attente : Une installation silencieuse est seulement utile si l'informatique peut confirmer ce qui s'est passé ensuite. Assurez-vous que les correctifs sont suivis afin de pouvoir vérifier les succès et traiter les échecs éventuels.
Évitez de compter sur les utilisateurs pour effectuer le patching : Le but entier de l'installation silencieuse est de déployer le patch sans interrompre les utilisateurs. Les installations silencieuses devraient être contrôlées par les TI, plutôt que de mettre la responsabilité sur l'utilisateur final.
Quand l'Installation Silencieuse de Patch Ne Suffit Pas
Bien que l'installation silencieuse de correctifs soit un outil utile pour gérer les mises à jour, ce n'est pas toujours suffisant. Les installations silencieuses gèrent l'exécution, mais pas la prioritisation des correctifs, la visibilité des points de terminaison, le reporting ou la remédiation. Ainsi, une approche plus complète de la gestion des correctifs est parfois nécessaire.
Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, vous pourriez avoir besoin d'une gestion des correctifs plus complète :
Les TI manquent de visibilité et ne savent pas quels appareils manquent de correctifs critiques.
Le statut des correctifs est suivi manuellement ou de manière incohérente, ce qui rend difficile de savoir quels appareils sont à jour.
Les échecs d'installation nécessitent trop de suivi manuel en raison d'un manque de correction automatique.
La mise à jour des applications tierces est gérée séparément de la mise à jour de l'OS.
Les équipes n'ont pas les rapports dont elles ont besoin pour les audits ou les examens internes.
Les mises à jour doivent être déployées sur de nombreux terminaux distants ou hybrides.
Comment Splashtop AEM aide les équipes TI à simplifier le déploiement des correctifs
Lorsque les équipes TI doivent déployer des mises à jour sur des points de terminaison à distance, suivre l'état des correctifs et réduire le suivi manuel, Splashtop AEM aide à transformer le patching en un flux de travail plus visible et répétable.
Splashtop AEM offre une visibilité en temps réel, une automatisation et une gestion des correctifs basée sur des politiques pour aider les équipes IT à prendre en charge et à mettre à jour les appareils sur leurs réseaux depuis un seul endroit. Il offre un aperçu des appareils nécessitant des correctifs, aide à déployer les mises à jour efficacement et suit les réussites ou les échecs pour que les équipes TI puissent identifier les problèmes et prendre des mesures de suivi plus rapidement.
Splashtop AEM est livré avec plusieurs outils et fonctionnalités conçus pour simplifier et rationaliser le processus de mise à jour, y compris :
Visibilité des correctifs en temps réel : Les équipes TI peuvent facilement voir les statuts des correctifs sur les terminaux gérés à partir d'un seul écran.
Mise à jour des OS et des applications tierces : Splashtop AEM peut automatiquement déployer des mises à jour sur les systèmes d'exploitation et les applications tierces.
Automatisation basée sur des politiques : Les équipes TI peuvent définir des politiques de correctifs, réduisant le travail répétitif de correction grâce à des flux de travail programmés et automatisés.
Aperçus basés sur CVE : Splashtop AEM utilise les données de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) pour aider à prioriser les vulnérabilités qui nécessitent le plus d'attention.
Rapports d'inventaire : Avec l'inventaire matériel et logiciel, les équipes TI peuvent mieux comprendre quel logiciel est installé sur les appareils et quand il a besoin de mises à jour.
Flux de travail de remédiation : Splashtop AEM aide les équipes TI à réagir aux patches échoués avec une visibilité sur l'état d'échec et des actions de suivi telles que des scripts ou des flux de travail de retour en arrière pris en charge.
La gestion des terminaux nécessite visibilité et automatisation pour garder les appareils sécurisés et à jour. Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent transformer le patching en un flux de travail visible et répétable, permettant des mises à jour silencieuses sur tous les appareils depuis une console unique.
Rendre l'installation du correctif silencieux plus fiable
Avec l'installation silencieuse des correctifs, les équipes TI peuvent déployer des mises à jour sans interrompre les utilisateurs finaux, garantissant ainsi la fluidité du travail dans toute l'entreprise. Cependant, l'installation silencieuse fonctionne mieux dans le cadre d'un processus de gestion des correctifs plus large, incluant visibilité, automatisation, tests et rapports.
Les équipes TI devraient pouvoir voir facilement quels appareils et applications ont besoin de mises à jour, tester et déployer les mises à jour en toute sécurité, et identifier les correctifs qui ont échoué afin qu'ils puissent être traités. Avec une solution de gestion des correctifs comme Splashtop AEM, les équipes TI peuvent gérer ce processus plus efficacement à partir d'une seule console.
Splashtop AEM offre aux équipes TI des outils pour gérer le patching des terminaux, surveiller l'état des appareils, appliquer des politiques et réduire le travail manuel répétitif. Avec la gestion automatisée des correctifs, les équipes TI peuvent maintenir les terminaux à jour tout en minimisant les perturbations pour les employés.
Prêt à voir comment Splashtop AEM aide à simplifier la gestion des correctifs ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit.