Accès à distance : Accès à distance aux ordinateurs de bureau et informatique en nuage

Lorsque vous fournissez à vos employés un accès à distance, vous leur évitez de devoir se rendre à un endroit précis à une heure précise pour effectuer leur travail. Il a été largement rapporté que le fait de permettre aux employés de travailler à distance augmente leur productivité, ainsi que leur engagement au travail.

Mais comment offrez-vous cette possibilité à vos équipes ? En effet, la solution est souvent présentée comme un choix entre le cloud et le bureau à distance. Le cloud a gagné en popularité ces dernières années, si bien que de nombreuses entreprises se demandent pourquoi elles choisiraient le bureau à distance plutôt qu'une technologie plus récente :

Pourquoi le bureau à distance serait-il une solution pertinente pour une entreprise qui peut intégrer la puissance du cloud computing dans ses processus ?

ou

Le nuage ne peut-il pas faire ce que fait l'accès au bureau à distance?

Cependant, la réponse à ces deux questions est la suivante:

La comparaison entre les logiciels de bureau à distance et le nuage passe à côté de l'essentiel.

Le cloud ne remplace pas la technologie d'accès à distance et les logiciels d'accès à distance ne sont pas la même chose que de déplacer votre environnement informatique vers le cloud. Cependant, il existe certaines similitudes – le nuage et le logiciel d'accès à distance permettent tous deux de collaborer:

Dans le nuage, vous pouvez accéder à vos fichiers depuis n'importe quel appareil à tout moment.

Avec un logiciel de bureau à distance, vous pouvez accéder à distance à un bureau spécifique, aux fichiers, aux applications et à tout ce qui s'y rapporte.

Les logiciels de bureau à distance et les outils basés sur le cloud ne sont pas mutuellement exclusifs. Il semble inutile d'argumenter en faveur de l'un ou de l'autre. Mais il y a des raisons pour lesquelles l'informatique à distance est un outil essentiel pour votre entreprise (même si celle-ci tire déjà parti du nuage):

Elle vous donne plus de flexibilité sur le terrain

Certaines entreprises sont tenues de conserver leurs données et leur contenu dans leurs locaux pour des raisons juridiques. D'autres fois, des investissements ont déjà été réalisés dans l'infrastructure sur site, et certaines entreprises peuvent donc avoir besoin de logiciels de bureau à distance pour que leurs employés puissent accéder à leurs propres ordinateurs depuis n'importe quel endroit et avec n'importe quel appareil.

Avec les solutions de cloud computing, les fichiers de données peuvent être téléchargés sur des ordinateurs distants. Cela peut présenter un certain risque si les dispositifs de sécurité appropriés ne protègent pas les copies locales des fichiers, qu'ils soient téléchargés activement par l'utilisateur distant ou mis en cache lorsque les fichiers sont ouverts et visualisés.

Avec les solutions d'accès à distance comme Splashtop, les fichiers restent sur place, sur l'ordinateur d'origine, et la session à distance permet de visualiser et de contrôler à distance l'ordinateur sur place via une session sécurisée de visualisation/streaming à distance. Le transfert de fichiers entre systèmes est une fonctionnalité distincte qui peut être activée ou désactivée par un administrateur et la journalisation permet de garder une trace de tous les fichiers qui ont été transférés. Mais en général, la session d'accès à distance n'inclut que la diffusion en continu où une vue vidéo cryptée du système est transmise à l'ordinateur de visualisation. Toutes les données elles-mêmes restent sécurisées sur l'ordinateur sur place.

Les logiciels d'accès à distance sont plus efficaces pour certaines tâches

Si vous travaillez dans le domaine de l'informatique, vous connaissez l'intérêt des logiciels de bureau à distance pour prendre en charge un ordinateur individuel depuis n'importe quel endroit de l'entreprise et effectuer des mises à jour de sécurité, résoudre des problèmes en temps réel ou simplement mettre à jour certains paramètres sans avoir à quitter votre bureau. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps et maintenir un niveau de productivité élevé. Cela s'applique également à d'autres pratiques commerciales typiques, comme la formation du personnel aux ressources humaines lorsque votre service des ressources humaines se trouve à des kilomètres de distance. Les ingénieurs du secteur de la construction peuvent utiliser l'informatique à distance pour se connecter à des systèmes, des applications et des dispositifs et partager ces ressources de n'importe où.

Le logiciel de bureau à distance permet d'étendre l'environnement informatique que vous avez déjà en place, qu'il soit dans le nuage ou non. Il permet une meilleure collaboration, ce qui devrait être pris en considération pour tout nouvel outil commercial.

Une meilleure collaboration entre les entreprises

L'importance de la collaboration dans le monde des affaires n'est pas nouvelle. À ce stade, nous devrions tous connaître les avantages du travail dans un environnement de collaboration:

Amélioration des performances des entreprises

Améliorer les compétences des employés

Partage d'informations pour une efficacité maximale

La collaboration peut conduire à une réduction des coûts

Une plus grande productivité

Augmenter les résultats

La collaboration est plus importante dans certaines industries

La capacité à collaborer sur un document est bonne ; votre service de communication doit produire un communiqué de presse rapidement, par exemple, et quelques mains sont nécessaires pour le réaliser. Mais la collaboration dans d'autres domaines est souvent encore plus vitale.

En médecine, par exemple, la collaboration peut faire la différence entre la vie et la mort. Un logiciel d'accès à distance peut aider les médecins et les infirmières à prendre soin d'une personne dans un état critique. Ils peuvent envoyer les données des patients à un collègue pour qu'il les saisisse, surveiller des appareils spécialisés à partir d'un appareil mobile et recevoir rapidement des données importantes pour les aider à prendre des décisions vitales.

Les établissements médicaux préfèrent souvent utiliser des logiciels d'accès à distance pour faciliter la collaboration, car ils peuvent prendre en charge de manière plus fiable les ordinateurs de bureau, les appareils de diagnostic, les serveurs, les appareils de radiologie, etc. sans tomber en panne ou perdre une connexion réseau. Il est essentiel d'empêcher les appareils critiques de tomber en panne. Le fait de pouvoir accéder aux données à distance sans sacrifier les précautions de sécurité (comme cela pourrait arriver s'ils s'appuyaient sur le nuage public) permet à ces institutions de se conformer à la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (HIPAA), aux informations de santé protégées (PHI) et à l'Organisation internationale de normalisation (ISO) tout en bénéficiant de tous les avantages de l'accès à distance.

Trouvez la solution adaptée à votre entreprise

Tous les logiciels d'accès à distance n'ont pas été créés égaux. Si votre entreprise a besoin d'un logiciel d'accès à distance robuste, fiable, sécurisé, mais aussi facile à déployer, vous pourriez bénéficier de la gamme de produits Splashtop qui couvre tous vos besoins en matière d'accès à distance. Choisissez une solution sophistiquée et puissante qui soit également rentable. Votre entreprise vous en remerciera.

Le logiciel d'accès à distance est le moyen le plus pratique, le plus sûr et le plus fiable de s'assurer que votre entreprise dispose des bons outils pour collaborer, être flexible dans ses processus et permettre à votre personnel d'être productif de manière optimale—tout en restant en parfaite conformité avec les réglementations de votre secteur.

Pour en savoir plus sur la façon dont les logiciels de bureau à distance peuvent contribuer à rendre votre lieu de travail plus efficace, contactez-nous dès aujourd’hui.

Essai gratuit

Souscrire un abonnement