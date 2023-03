Comment garantir un accès à distance sécurisé pour les employés en télétravail ?

Au cours des deux dernières années, les gens ont fini par adopter le télétravail par nécessité et beaucoup ont trouvé cette façon de travailler plus productive et agréable. En effet, environ 60 % des travailleurs disent qu’ils seraient plus susceptibles de postuler pour un emploi qui leur offre la possibilité de travailler à distance.

Si votre entreprise envisage de laisser ses employés continuer à travailler à distance, vous devez savoir comment sécuriser l’accès à distance aux ressources informatiques et aux données de votre entreprise. Le passage au télétravail pose des défis de sécurité particuliers auxquels vous n’avez peut-être jamais été confrontés auparavant.

Si vous avez autorisé le travail à distance dans la précipitation, vous avez peut-être négligé certaines bonnes pratiques.

Jetons un coup d’œil aux aspects à prendre en considération pour vous assurer que les données et les systèmes de votre entreprise sont aussi sécurisés que possible.

Choisissez une solution d’accès à distance plutôt qu’un VPN

De nombreuses entreprises choisissent encore d’utiliser des technologies plus anciennes comme un VPN pour l’accès à distance. Cependant, un VPN n’est pas aussi sécurisé qu’une plateforme d’accès à distance. Les VPN connectent les appareils distants au réseau de l’entreprise, ce qui l’expose potentiellement aux cybermenaces.

Les VPN sont également difficiles à configurer, à faire évoluer et à entretenir. De nombreux VPN n’installent pas automatiquement les mises à jour et les correctifs de sécurité, ce qui rend les entreprises vulnérables.

Il est plus judicieux d’opter pour une plateforme qui permet d’instaurer un accès réseau sur le principe de la « confiance zéro » (Zero Trust). Une plateforme d’accès à distance comme Splashtop permet un accès à distance sécurisé aux appareils gérés. L’accès à distance permet aux utilisateurs d’accéder aux machines de travail sans les vulnérabilités associées au VPN.

Assurez-vous que votre solution d’accès à distance dispose des fonctions de sécurité dont vous avez besoin

Le fait de sécuriser les connexions entre vos systèmes et les appareils distants a deux objectifs. Tout d’abord, cela vous permet de contrôler qui accède à quels appareils de l’entreprise. Deuxièmement, vous vous assurez que les données qui vont et viennent ne peuvent pas être récupérées par des tiers.

Mais pour ce faire, la solution d’accès à distance que vous déployez doit comporter un ensemble robuste de fonctionnalités de sécurité. Ces outils doivent vous permettre de contrôler la sécurisation des données sans créer d’obstacles pour vos employés.

Commencez par chercher les fonctionnalités qui protègent les comptes d’utilisateurs contre les violations et les utilisateurs non autorisés contre l’accès à vos ordinateurs. Il s’agit notamment de l’authentification à deux facteurs (2FA) qui permet de s’assurer qu’un appareil ou un utilisateur est bien celui qu’il prétend être, ainsi que de l’authentification de l’appareil et de la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux.

Parmi les autres caractéristiques de sécurité à chercher dans une solution, citons :

Norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES 256 bits pour les connexions à distance

Notifications de connexion à distance

Verrouillage automatique de l’écran et déconnexion après un délai d’inactivité

Le contrôle du copier/coller

Le contrôle du transfert de fichiers

Contrôle d'impression à distance

Configuration des serrures

Authentification du serveur mandataire

Demandes signées numériquement

Journaux de session, de transfert de fichiers et d’historique

Une solution d’accès à distance sécurisé, avec laquelle seuls les utilisateurs et les périphériques autorisés peuvent accéder aux machines gérées, est un élément important d’un environnement réseau sécurisé à confiance zéro.

Définissez des autorisations appropriées

Votre solution d’accès à distance doit vous permettre de définir correctement les autorisations d’accès utilisateur pour garantir une sécurité maximale. Il faut que les employés n’accèdent qu’aux ordinateurs dont ils ont besoin pour faire leur travail.

Souvent, les employés en télétravail se retrouvent avec plus de droits d’accès qu’ils n’en ont besoin, ce qui offre aux cybercriminels plus de possibilités d’attaque. Établir des droits d’accès restreints réduit les voies que les cybercriminels peuvent emprunter.

Avec une solution de bureau à distance sécurisée, comme Splashtop, les autorisations d’accès peuvent être définies à la fois au niveau individuel et au niveau des groupes. Il est ainsi beaucoup plus facile pour les administrateurs de gérer l’ensemble des droits d’accès.

Surveiller, entretenir et mettre à jour

Même le système le plus protégé devient vulnérable avec le temps si vous ne le surveillez pas de près. Votre solution d’accès à distance doit vous permettre de surveiller facilement l’accès et vous alerter lorsqu’une connexion à distance est établie. Elle doit également vous tenir au courant de l’état de l’ordinateur et des installations de logiciels.

Les notifications logicielles vous aident à garder les utilisateurs sur la version la plus récente de leurs programmes. En effet, les logiciels obsolètes sont une cible de choix pour les pirates. Il vous faut également un système qui vous aide à suivre votre inventaire et vous fournit des journaux faciles à comprendre sur les sessions, les transferts de fichiers et les modifications.

Enfin, votre solution d’accès à distance elle-même doit rendre toutes les mises à jour et tous les correctifs de sécurité gratuits et faciles à télécharger. Cela garantit que vous et vos employés utilisez toujours la version la plus récente et la plus sécurisée de l’application d’accès à distance.

Définir les attentes et former

En matière de sécurité, votre plus grande ressource (et votre plus grand danger) est vos employés. Définir des attentes appropriées dans la politique de l’entreprise et former les employés pour qu’ils comprennent le rôle qu’ils jouent dans les cyber-risques contribue grandement à créer un environnement de données sécurisé.

Votre politique de télétravail doit inclure des informations et des règles sur les données qui peuvent être téléchargées et celles qui doivent rester au bureau. Les employés doivent savoir comment traiter les informations sensibles comme les dossiers médicaux et les secrets commerciaux. Ils doivent également connaître les procédures à suivre pour respecter les normes de conformité.

Les règles doivent également couvrir les appareils personnels, y compris comment et quand ils peuvent être utilisés à des fins professionnelles. Il convient aussi d’inclure les étapes à suivre par les employés pour signaler toute activité suspecte ou attaque présumée.

Dans le cadre de la formation des télétravailleurs, il est important de leur rappeler de suivre les mêmes procédures à la maison qu’au bureau. Ils doivent notamment savoir où stocker les fichiers et comment sécuriser leur ordinateur.

Bien que les attaques de phishing ne soient pas propres au télétravail, il est facile pour les employés de commettre des négligences lorsqu’ils ne sont pas au bureau. Environ la moitié de toutes les failles de sécurité sont liées au phishing ou à des logiciels malveillants.

Vos employés sont votre première ligne de défense contre ces deux éléments, à condition qu’ils sachent quoi rechercher et comment réagir.

Obtenez plus d’informations sur la façon de sécuriser l’accès à distance

De nombreuses entreprises prévoient de permettre à leurs employés de continuer à télétravailler. La mise en place d’une politique et d’un plan de sécurisation peut vous aider à faire face aux risques accrus liés à la cybersécurité. Commencez par sécuriser votre équipement, puis fournissez aux employés un moyen d’accéder en toute sécurité aux logiciels et aux fichiers dont ils ont besoin pour faire leur travail.

Vous avez encore des questions sur la façon de sécuriser l’accès à distance de vos employés ? Discutez avec l’un de nos spécialistes de l’accès à distance aux ordinateurs ou commencez par essayer gratuitement une solution d’accès à distance sécurisée.