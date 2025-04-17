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iPhone screen displaying the iOS 11 option to share the device screen

Vidéo : Comment partager l'écran de votre appareil iOS 11 avec Splashtop SOS

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Cette vidéo montre les instructions de configuration initiale sur l'appareil iOS (ajout du bouton Enregistrement de l'écran au Centre de contrôle) puis les étapes pour qu'un utilisateur partage les écrans iOS avec un technicien utilisant Splashtop SOS.

How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
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