Vidéo : Comment partager l'écran de votre appareil iOS 11 avec Splashtop SOS

Splashtop SOS permet de visualiser à distance les écrans d'iOS 11 (iPhone et iPad) pour fournir une assistance à distance.
Cette vidéo montre les instructions de configuration initiale sur l'appareil iOS (ajout du bouton Enregistrement de l'écran au Centre de contrôle) puis les étapes pour qu'un utilisateur partage les écrans iOS avec un technicien utilisant Splashtop SOS.
How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
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Splashtop SOS, c'est l'assistance à distance en toute simplicité – Connectez-vous aux appareils de vos utilisateurs avec un simple code de session.