Comprendre l'approche multicouche de Splashtop en matière de sécurité

Au fur et à mesure que la technologie progresse, l'importance d'assurer la sécurité de tes données augmente également. Splashtop, un des principaux fournisseurs de logiciel d'accès à distance, l'a bien compris. Chez Splashtop, nous avons développé un cadre de sécurité fondé sur la confiance, l'objectivité, la surveillance et la confidentialité, en nous engageant à sécuriser toutes les interactions de données et à protéger tes appareils.

Comprendre le cœur de la sécurité de Splashtop

Splashtop utilise une approche de sécurité multicouche, en tissant plusieurs lignes de défense pour assurer une protection complète. Cette approche implique le cryptage, l'authentification des utilisateurs et des appareils, et de nombreuses autres mesures de sécurité qui fonctionnent harmonieusement pour sécuriser tes données dans le logiciel de Splashtop.

Mesures d'authentification

Au cœur des mesures de sécurité de Splashtop se trouve l'authentification de l'utilisateur. Ce protocole de sécurité exige que les utilisateurs fournissent des identifiants valides avant d'accorder l'accès aux données ou aux systèmes. Pour une sécurité accrue, Splashtop utilise l'authentification à deux facteurs (2FA), qui nécessite une étape supplémentaire pour vérifier ton identité.

L'authentification de l'appareil est une autre mesure critique adoptée par Splashtop, qui garantit qu'un appareil reconnu et de confiance est utilisé pendant la session. En outre, Splashtop offre une authentification unique (SSO) pour un accès transparent et sécurisé à plusieurs ressources. De plus, la fonction de confirmation de session vérifie la légitimité de chaque nouvelle session, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire.

Cryptage dans Splashtop

Le cryptage est le processus de conversion des informations dans un format codé qui ne peut être lu que par les parties autorisées. Splashtop s'appuie sur cette technologie cruciale, en particulier le Transport Layer Security (TLS) et l'Advanced Encryption Standard (AES) de 256 bits, pour protéger les données pendant la transmission. Cela garantit que chaque session à distance est cryptée, ce qui permet de maintenir l'intégrité et la confidentialité de tes données.

Mesures de sécurité supplémentaires à Splashtop

Au-delà du cryptage et de l'authentification, Splashtop intègre plusieurs mesures de sécurité supplémentaires. La fonction de délai d'inactivité de la session met automatiquement fin aux sessions inactives, minimisant ainsi les risques potentiels pour la sécurité.

Splashtop comprend également des fonctions de sécurité comme Blank Screen et Lock Keyboard pour protéger tes systèmes pendant les sessions à distance. De plus, Splashtop défend la confidentialité des données en ne stockant pas et en n'accédant pas aux données de session. La responsabilité et l'audit sont également des priorités, avec des fonctions complètes de journalisation et de rapport intégrées au logiciel.

Pour améliorer la protection des appareils, Splashtop est compatible avec les logiciels antivirus (Bitdefender) et comprend un gestionnaire d'appareils/systèmes pour maintenir la sécurité de tes appareils.

Mesures techniques et organisationnelles de Splashtop

Splashtop fait preuve d'un engagement profond envers la sécurité des données personnelles, en mettant en œuvre une série de mesures de protection comme indiqué dans son site Mesures techniques et organisationnelles (TOM) .

Splashtop dispose de contrôles complets de la sécurité des données et pratique une gestion rigoureuse des changements et des évaluations des risques. L'entreprise met l'accent sur les politiques de sécurité de TI, la formation du personnel et utilise un cryptage robuste pour les données des utilisateurs.

Les services Splashtop sont conçus avec des capacités d'auto-réparation et d'auto-évolution pour garantir la disponibilité des services aux clients de Splashtop.

De plus, Splashtop maintient un plan de reprise après sinistre et de continuité des activités et a conçu ses services pour une haute disponibilité. L'enregistrement des audits permet de suivre les activités du système, et un programme complet de gestion des menaces et des vulnérabilités employant divers outils de protection assure une défense complète contre les menaces de sécurité.

Conformité aux normes de sécurité mondiales

En plus de ces mesures, Splashtop se conforme aux normes de sécurité mondiales, y compris SOC 2 Type II - une norme générale commune aux critères de service de confiance. Ces conformités témoignent de l'engagement de Splashtop envers des pratiques sécurisées, aidant également les organisations à s'aligner sur leurs exigences en matière de conformité.

Assurer la sécurité de l'utilisateur

Les utilisateurs jouent eux aussi un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité. TI est recommandé de créer des mots de passe forts et uniques pour tes comptes Splashtop, de mettre régulièrement à jour le logiciel et de gérer les droits d'accès avec diligence. Ces mesures peuvent contribuer grandement à compléter les mesures de sécurité de Splashtop.

Résumé

L'engagement de Splashtop envers une approche multicouche de la sécurité garantit que tes données et tes appareils sont bien protégés. Bien que Splashtop fournisse une forteresse de mesures de sécurité, les utilisateurs doivent également rester vigilants et adopter les meilleures pratiques pour maintenir un environnement sécurisé.

En savoir plus sur Splashtop security . Pour toute question ou assistance concernant la sécurité, n'hésite pas à contacter les ressources d'assistance de Splashtop. Ensemble, nous pouvons faire de l'accès à distance une expérience plus sûre et plus sécurisée.

