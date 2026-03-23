Comprendre l'approche multicouche de Splashtop en matière de sécurité

Avec les progrès technologiques, il est de plus en plus important d’assurer la sécurité de vos données. Splashtop, l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’accès à distance, l’a bien compris. Chez Splashtop, nous avons développé un cadre de sécurité basé sur la confiance, l’objectivité, le contrôle et la confidentialité, en nous engageant à sécuriser toutes les interactions de données et à protéger vos appareils.
Comprendre la sécurité de Splashtop
Splashtop utilise une approche de sécurité multicouche, en tissant des lignes de défense multiples pour assurer une protection complète. Cette approche implique le chiffrement, l’authentification des utilisateurs et des appareils, et de nombreuses autres mesures de sécurité qui fonctionnent de manière conjointe afin de sécuriser vos données dans les logiciels de Splashtop.
Mesures d’authentification
L’authentification des utilisateurs est au cœur des mesures de sécurité de Splashtop. Ce protocole de sécurité exige que les utilisateurs fournissent des informations d’identification valides avant d’autoriser leur accès aux données ou aux systèmes. Pour une sécurité accrue, Splashtop utilise l’authentification à deux facteurs (2FA), qui nécessite une étape supplémentaire pour vérifier votre identité.
L’authentification des appareils est une autre mesure essentielle adoptée par Splashtop, qui garantit qu’un appareil reconnu et de confiance est utilisé pendant la session. En outre, Splashtop offre la possibilité d’utiliser l’authentification unique (SSO) pour un accès facile et sécurisé à de multiples ressources. Par ailleurs, la fonction de confirmation de session vérifie la légitimité de chaque nouvelle session, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de sécurité.
Chiffrement dans Splashtop
Le chiffrement est le processus de conversion des informations dans un format codé qui ne peut être lu que par les parties autorisées. Splashtop exploite cette technologie cruciale, en particulier les protocoles Transport Layer Security (TLS) et Advanced Encryption Standard (AES) 256 bits, pour protéger les données pendant la transmission. Ainsi, chaque session à distance est chiffrée, ce qui permet de préserver l’intégrité et la confidentialité de vos données.
Mesures de sécurité supplémentaires dans Splashtop
Au-delà du chiffrement et de l’authentification, Splashtop intègre plusieurs mesures de sécurité supplémentaires. La déconnexion automatique des sessions inactives met automatiquement fin aux sessions dormantes, minimisant ainsi les risques potentiels pour la sécurité.
Splashtop comprend également des fonctions de sécurité telles que le masquage de l’écran et le verrouillage du clavier pour protéger vos systèmes pendant les sessions à distance. De plus, Splashtop respecte la confidentialité des données en ne stockant pas et en n’accédant pas aux données de session. La transparence et l’audit sont également des priorités, avec des fonctions complètes de journalisation et de reporting intégrées dans le logiciel.
Pour renforcer la protection des appareils, Splashtop est compatible avec les logiciels antivirus (BitDefender) et comprend un gestionnaire d’appareils/systèmes pour assurer la sécurité de vos équipements.
Mesures techniques et organisationnelles de Splashtop
Splashtop est profondément attachée à la sécurité des données personnelles et met en œuvre un ensemble de mesures de protection décrites dans ses Mesures techniques et organisationnelles (MTO).
Splashtop dispose de contrôles de sécurité des données complets et applique une gestion du changement et une évaluation des risques rigoureuses. L’entreprise met l’accent sur les politiques de sécurité informatique, la formation du personnel et utilise un chiffrement robuste pour les données des utilisateurs.
Les systèmes de Splashtop sont développés avec des capacités d’auto-réparation et de dimensionnement automatique pour assurer la disponibilité du service aux clients.
En outre, Splashtop dispose d’un plan de reprise après sinistre et de continuité métier et a conçu ses services de manière à maintenir un haut niveau de disponibilité. La journalisation des sessions permet de suivre les activités système, et un programme complet de gestion des menaces et des vulnérabilités utilisant divers outils de protection assure une défense complète contre les risques de sécurité.
Conformité aux normes de sécurité mondiales
L’engagement de Splashtop en matière de sécurité se traduit par une conformité rigoureuse aux normes mondiales :
Certification ISO/IEC 27001 : cette norme mondialement reconnue confirme la solidité de la sécurité des informations gérées par Splashtop. Pour les clients qui privilégient l’intégrité des données et veulent avoir l’assurance que leurs informations sont protégées conformément aux bonnes pratiques, il est essentiel qu’un fournisseur de logiciels tel que Splashtop obtienne cette certification (voir Splashtop obtient la certification ISO 27001).
Conformité SOC 2 Type II : cette certification atteste des pratiques rigoureuses de Splashtop en matière de sécurité des données, confirmant la conformité de ses opérations avec des normes élevées de gestion des données client. Elle garantit aux clients que les contrôles et les processus des services de Splashtop font l’objet d’audits réguliers et détaillés, ce qui assure la fiabilité et la sécurité du traitement et de la protection des informations dans l’ensemble des services.
Conformité RGPD et CCPA : ces réglementations ne concernent pas seulement la confidentialité des données, mais aussi la confiance des utilisateurs. La conformité de Splashtop témoigne de sa position proactive sur les droits des données personnelles, garantissant aux utilisateurs que leurs informations sont traitées avec le plus grand respect et la plus grande transparence.
Conformité PCI DSS : cette conformité est essentielle pour toute organisation qui traite des transactions par carte bancaire. En respectant les normes PCI DSS, Splashtop s’assure que les données de paiement sont traitées, stockées et transmises en toute sécurité, protégeant ainsi contre les fuites de données et la fraude.
Support pour HIPAA: La conformité HIPAA est primordiale dans le secteur de la santé, car elle protège les informations de santé sensibles des patients. L'alignement de Splashtop avec les normes HIPAA signifie un engagement solide envers la gestion sécurisée des données, permettant aux organisations de santé d'utiliser la technologie d'accès à distance sans compromettre la conformité ou la confidentialité des patients.
Conformité FERPA : pour les établissements d’enseignement, la protection des dossiers des élèves n’est pas seulement une obligation légale, mais un pacte de confiance avec les étudiants et les parents. La conformité de Splashtop à la norme FERPA souligne sa capacité à protéger les dossiers scolaires, ce qui en fait un outil fiable pour les écoles et les universités.
Ces certifications illustrent l’approche holistique de Splashtop en matière de sécurité, qui répond aux diverses exigences réglementaires et aux différents besoins des utilisateurs.
Assurer la sécurité du côté utilisateur
Les utilisateurs jouent eux aussi un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité. Il est recommandé de créer des mots de passe forts et uniques pour vos comptes Splashtop, de mettre régulièrement à jour le logiciel et de gérer les droits d’accès avec diligence. Ces démarches contribuent grandement à compléter les mesures de sécurité de Splashtop.
Résumé
L’engagement de Splashtop à adopter une approche de sécurité à plusieurs niveaux garantit que vos données et vos appareils sont efficacement protégés. Bien que Splashtop fournisse une forteresse de mesures de sécurité, les utilisateurs doivent également rester vigilants et appliquer les bonnes pratiques pour préserver la sécurité de leur environnement.
Obtenez plus d’informations sur la sécurité de Splashtop. Pour toute question ou demande d’assistance concernant la sécurité, veuillez contacter le service d’assistance de Splashtop. Ensemble, nous pouvons faire de l’accès à distance une expérience plus sûre et plus sécurisée.
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