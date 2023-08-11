Splashtop Achieves ISO 27001 Certification

Splashtop obtient la certification ISO 27001
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Cette norme mondialement reconnue renforce l’avantage concurrentiel de Splashtop grâce à son engagement en faveur de la sécurité de l’information et de la protection des données client.
CUPERTINO, Californie - 15 août 2023 - Splashtop, leader des solutions de télétravail qui simplifient le quotidien du monde connecté, a annoncé aujourd’hui avoir reçu la certification ISO/IEC 27001, validant son engagement à maintenir les normes les plus élevées en matière de gestion de la sécurité de l’information (ISMS), de protection des données pour ses clients et de conformité avec les exigences légales et réglementaires.
La norme ISO 27001 est la référence la plus reconnue au niveau international pour la mise en place et le maintien d’un système de gestion de la sécurité de l’information solide. Avec son ensemble complet d’exigences strictes, la norme favorise une approche holistique de la sécurité de l’information en évaluant minutieusement les utilisateurs, les politiques et les technologies par le biais de tests et d’audits rigoureux. En mettant en œuvre le cadre de sécurité de l’ISO, Splashtop met à la disposition des utilisateurs des solutions d’accès à distance de pointe tout en garantissant les normes les plus élevées en matière de gestion des risques, de cyber-résilience, d’excellence opérationnelle et de protection des données client.
« Le respect des critères définis par la norme ISO 27001 confirme que la sécurité est au premier plan de tout ce que nous faisons chez Splashtop, non seulement dans les produits que nous concevons, mais aussi dans la façon dont nous fonctionnons en tant qu’entreprise », a déclaré Jerry Hsieh, vice-président de la sécurité et de la conformité chez Splashtop. « Cette certification renforce la position de Splashtop en tant que partenaire de confiance dans le secteur, en donnant à nos clients l’assurance que nous nous surpassons pour protéger leurs informations et maintenir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données. Nous sommes fiers de rejoindre ce groupe exclusif de sociétés internationales reconnues pour leurs pratiques avancées en matière de sécurité de l’information. »
Suite à ses avancées régulières en matière de sécurité, les entreprises se tournent de plus en plus vers Splashtop comme solution de choix pour un accès à distance et une technologie de support sécurisés, fiables et dignes de confiance. En mars 2023, Splashtop a annoncé l’acquisition de Foxpass pour élargir son offre de sécurité avec un meilleur accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) et des fournisseurs de services gérés (MSP). La solution RADIUS de Foxpass a également contribué à la conformité ISO de Splashtop en prenant en charge l’authentification unique (SSO) et des politiques cohérentes pour le Wi-Fi dans les six bureaux mondiaux de Splashtop. En février 2023, Splashtop a annoncé une extension de son partenariat avec Bitdefender pour renforcer la protection des MSP et des équipes informatiques en offrant de nouvelles fonctionnalités antivirus permettant de sécuriser plus efficacement leurs terminaux contre les cybermenaces. Cet engouement collectif souligne l’engagement de Splashtop à développer l’offre d’accès et de sécurité à distance la plus complète du secteur, en veillant à rendre ces avantages accessibles aux entreprises de toutes tailles.
Les solutions d’accès et de support à distance de Splashtop sont conformes ou prennent en charge de nombreuses normes et réglementations sectorielles et gouvernementales. Splashtop est conforme au RGPD et à SOC 2, et prend en charge les normes HIPAA, FERPA, PCI et de nombreuses autres réglementations sectorielles. Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, rendez-vous sur Splashtop.com.
À propos de la norme ISO/IEC 27001
La norme ISO 27001 est une norme internationalement reconnue qui définit les exigences relatives à l’établissement, à la mise en œuvre, au maintien et à l’amélioration continue d’un système de gestion de la sécurité de l’information (SGSI). Élaborée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI), la norme ISO 27001 propose une approche systématique de la gestion des informations sensibles de l’entreprise et de la garantie de leur confidentialité, de leur intégrité et de leur disponibilité. En obtenant cette certification, les entreprises démontrent leur engagement à protéger les données sensibles et à mettre en place des contrôles de sécurité de l’information efficaces.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
Contact :
Maria Ross
fama PR pour Splashtop