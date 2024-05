Jerry Hsieh

Vice-président de la sécurité et de la conformité

Jerry Hsieh est vice-président de la sécurité et de la conformité chez Splashtop Inc. Jerry est un informaticien très expérimenté dont la carrière s’étend sur plus de 20 ans dans la gestion des systèmes, des réseaux et des centres de données. Il possède une solide expérience des cadres de conformité tels que SOC2, SOX404, HIPAA et COSO. Jerry a fait ses preuves dans la gestion de projets d’ingénierie à l’échelle mondiale, en dirigeant des équipes pluridisciplinaires réparties sur plusieurs fuseaux horaires et sur des sites délocalisés. Jerry est un leader axé sur les résultats qui a démontré sa capacité à déployer des technologies de pointe, à optimiser les opérations informatiques et à garantir la conformité aux réglementations.