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Splashtop se tient aux côtés de la communauté AAPI

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Faire preuve de compassion et s'unir contre la violence

Mark Lee et la famille Splashtop

Chère communauté Splashtop,

Je suis profondément attristé par les récentes tueries d'Atlanta et par l'intensification des crimes haineux à l'encontre de la communauté asio-américaine et originaire des îles du Pacifique.

Né et élevé à Taïwan, puis immigré aux États-Unis à l'âge de 13 ans, j'ai fait l'expérience directe du racisme. Ces attaques sont effrayantes et douloureuses.

Chez Splashtop, nous nous opposons à la haine, à la discrimination et à la violence sous TOUTES ses formes.

L'année dernière, après le meurtre insensé de George Floyd et les rappels constants d'un racisme systémique, nous avons lancé notre initiative de justice sociale afin de favoriser le changement vers un monde meilleur.

Nous avons doublé tous les dons de nos employés (jusqu’à 10 000 $ par employé) pour soutenir la Black Lives Matter Foundation, la Equality Foundation et le Legal Defense and Educational Fund de la NAACP.

En plus des fondations mentionnées ci-dessus, nous étendrons cette initiative de rassemblement des dons au profit des fonds Stop AAPI Hate. https://stopaapihate.org

C'est dans des moments comme celui-ci que nous devons nous rappeler de faire preuve de compassion et de bonté, et que nous devons nous unir en tant que communauté pour mettre un terme à cette violence.

Mark Lee – PDG et évangéliste technologique en chef chez Splashtop

Pour trouver d'autres ressources pour vous informer ou agir, vous pouvez cliquer ici.

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