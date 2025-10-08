Vidéo de présentation rapide de Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support est une excellente solution pour les MSP (fournisseurs de services gérés) et les équipes informatiques qui ont besoin d'un accès à distance sans surveillance aux ordinateurs Windows et Mac.
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Les fonctions de Splashtop Remote Support comprennent :
Nombre de techniciens illimité
Nombre illimité de sessions simultanées
Accès à distance rapide
Soutien non surveillé
Comptes d'utilisateurs secondaires gratuits
Revendre l'accès à distance
Enregistrement
Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs
Autorisations de groupe
Gestion des utilisateurs
Cryptage AES 256 bits
Vérification en deux étapes
Vérification en deux étapes
Transfert de fichiers
Impression à distance
Chat
Réveil à distance
Redémarrage à distance
Audio
Soutien multi-moniteur, y compris multi-à-multi
Deux techniciens peuvent se connecter à distance à la même machine
Soutien assisté
Accéder aux sessions du RDP
Soutien technique prioritaire
Remote Support Premium comprend ces fonctionnalités supplémentaires :
Alertes/actions configurables
Mises à jour Windows
Inventaire des systèmes
Journaux d'événements
Commande à distance
En savoir plus sur Remote Support Premium
Consultez la page web Remote Support pour obtenir le détail complet des fonctionnalités par édition.