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Vidéo de présentation rapide de Splashtop Remote Support

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Splashtop Remote Support est une excellente solution pour les MSP (fournisseurs de services gérés) et les équipes informatiques qui ont besoin d'un accès à distance sans surveillance aux ordinateurs Windows et Mac.

Découvrez Splashtop Remote Support dans cette vidéo rapide

Splashtop Remote Support Intro
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Un logiciel de support à distance rapide, sécurisé et facile à utiliser 
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Les fonctions de Splashtop Remote Support comprennent :

  • Nombre de techniciens illimité

  • Nombre illimité de sessions simultanées

  • Accès à distance rapide

  • Soutien non surveillé

  • Comptes d'utilisateurs secondaires gratuits

  • Revendre l'accès à distance

  • Enregistrement

  • Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs

  • Autorisations de groupe

  • Gestion des utilisateurs

  • Cryptage AES 256 bits

  • Vérification en deux étapes

  • Vérification en deux étapes

  • Transfert de fichiers

  • Impression à distance

  • Chat

  • Réveil à distance

  • Redémarrage à distance

  • Audio

  • Soutien multi-moniteur, y compris multi-à-multi

  • Deux techniciens peuvent se connecter à distance à la même machine

  • Soutien assisté

  • Accéder aux sessions du RDP

  • Soutien technique prioritaire

Remote Support Premium comprend ces fonctionnalités supplémentaires :

  • Alertes/actions configurables

  • Mises à jour Windows

  • Inventaire des systèmes

  • Journaux d'événements

  • Commande à distance

En savoir plus sur Remote Support Premium

Consultez la page web Remote Support pour obtenir le détail complet des fonctionnalités par édition.

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