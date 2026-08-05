Outils de support à distance pour les fournisseurs de services informatiques

Des outils tels qu'une solution d'assistance à distance vous aideront à fournir un service de qualité supérieure à vos clients, à améliorer votre efficacité au travail et à réduire les coûts.
Vos clients exigent de vous le meilleur service. Après tout, en tant que IT/MSP, ils attendent de vous que leur infrastructure informatique fonctionne correctement. Si un problème survient, ils s'attendent à ce que vous le résolviez immédiatement.
Il existe plusieurs outils et services que les MSP peuvent utiliser pour répondre aux attentes des clients. Il a été démontré que beaucoup de ces outils aident les MSP à travailler plus efficacement et à maintenir une satisfaction client élevée.
Bien qu'il existe plusieurs solutions qu'un MSP pourrait utiliser, dans cet article, nous allons examiner les deux outils de support à distance que nous considérons comme les plus essentiels pour un MSP:
Accès à distance
Surveillance et gestion des terminaux
Accès à distance pour les MSP
L'accès à distance vous permet de vous connecter à distance à l'ordinateur d'un client. Une fois connecté, vous pouvez afficher l'écran de cet appareil et prendre le contrôle. Les solutions de support à distance sont des produits d'accès à distance qui incluent des fonctionnalités visant à aider les techniciens informatiques à effectuer le support à distance. Ces fonctionnalités incluent le transfert de fichiers, la gestion des mises à jour, les journaux d'activité et autres.
Si vous fournissez toujours une assistance en personne à vos ordinateurs, vous êtes en retard sur vos concurrents. La plupart des MSP fournissent une télé-assistance, et en regardant les avantages, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.
Grâce aux capacités de télé-assistance technique, vous n'avez pas à vous déplacer sur le site de votre client lors du dépannage de leurs appareils. Vous pouvez vous leur offrir une assistance ou que vous soyez. Cela peut réduire vos frais de voyage chez les clients et vous permettre d'éliminer le temps nécessaire pour résoudre un problème.
Avec les nombreuses solutions de support à distance pour MSPs disponibles, il est important de trouver celle qui offre les fonctionnalités dont vous avez besoin, fournit le niveau de performance attendu et ne vous coûte pas une fortune.
Sur cette base et les avis que nous avons reçu de plusieurs MSP, nous croyons que Splashtop Remote Support est la meilleure solution de support à distance et l'outil essentiel pour tout MSP.
Pourquoi Splashtop Remote Support est-il un outil essentiel pour les MSP?
Accès à distance haute performance
Le moteur de Splashtop est l’un des plus rapides, avec des connexions en temps réel et une qualité et un son HD.
Fournir une assistance sans surveillance
Accédez à distance et prenez en charge les appareils de vos clients même en leur absence.
Fournir un soutien ad hoc/attendu
Splashtop Remote Support vous permet de fournir une assistance à la demande et de vous connecter à l’ordinateur du client dans les secondes qui suivent la demande d’assistance.
Déploiement facile
Créez un package de déploiement et envoyez-le à tous les appareils que vous souhaitez prendre en charge. Une fois installé, vous pourrez accéder à ces appareils à tout moment.
Meilleur prix
Les autres options de support à distance coûtent une fortune, et certaines augmentent leurs prix de manière significative d’une année sur l’autre. Splashtop vous offre le meilleur tarif sans les augmentations annuelles.
Outils et fonctionnalités qui facilitent l'assistance à distance
Vous pouvez accéder à distance aux ordinateurs de vos clients à partir de n’importe quel autre appareil. Une fois connecté, vous pouvez transférer des fichiers, imprimer, démarrer l’ordinateur et chatter à distance. Vous pouvez également organiser tous les utilisateurs et ordinateurs en groupes et gérer leurs autorisations d’accès.
Splashtop Remote Support a été choisi par des centaines de MSP et d'informaticiens. Beaucoup soulignent la qualité des connexions à distance ainsi que le faible coût par rapport à d'autres produits.
Surveillance et gestion des terminaux
Pour les fournisseurs de services gérés, il est essentiel de maintenir la visibilité et le contrôle sur chaque terminal. C’est là qu’intervient la gestion autonome des terminaux (AEM) de Splashtop.
Splashtop AEM offre aux MSP une vue centralisée et en temps réel de tous les appareils gérés. Vous pouvez surveiller l’état du système, planifier et automatiser le déploiement des correctifs, exécuter des scripts à distance et répondre aux problèmes avant qu’ils n’affectent les utilisateurs. Compatible avec Windows et macOS, AEM facilite la gestion de grands parcs d’appareils sans avoir à passer d’un outil ou d’une console à l’autre.
Les principales fonctionnalités sont les suivantes :
Correctifs automatisés pour le système d’exploitation et les applications tierces
Exécution de commandes à distance et scripts
Inventaire des appareils et surveillance de leur état en temps réel
Automatisation des tâches basée sur des politiques
Grâce à son intégration parfaite avec Splashtop Remote Support et Enterprise, AEM rationalise la gestion des terminaux et améliore votre capacité à fournir un service proactif.
Conclusion
Votre client vous fait confiance avec son infrastructure informatique. Vous devez vous assurer d'avoir les outils en place pour 1) assurer le bon fonctionnement des appareils et des réseaux de vos clients, et 2) fournir une assistance dès qu'un problème survient.
Avoir un outil comme Splashtop Remote Support te permettra de soutenir les ordinateurs et les serveurs de tes clients à tout moment, de n'importe où. Tu peux essayer l'essai gratuit 7 jours de Splashtop Remote Support maintenant.
Ressources supplémentaires
Meilleur logiciel d'assistance à distance pour Mac : Splashtop