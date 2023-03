Outils de support à distance pour les fournisseurs de services informatiques

Des outils tels qu'une solution d'assistance à distance vous aideront à fournir un service de qualité supérieure à vos clients, à améliorer votre efficacité au travail et à réduire les coûts.

Vos clients exigent de vous le meilleur service. Après tout, en tant que IT/MSP, ils attendent de vous que leur infrastructure informatique fonctionne correctement. Si un problème survient, ils s'attendent à ce que vous le résolviez immédiatement.

Il existe plusieurs outils et services que les MSP peuvent utiliser pour répondre aux attentes des clients. Il a été démontré que beaucoup de ces outils aident les MSP à travailler plus efficacement et à maintenir une satisfaction client élevée.

Bien qu'il existe plusieurs solutions qu'un MSP pourrait utiliser, dans cet article, nous allons examiner les deux outils de support à distance que nous considérons comme les plus essentiels pour un MSP:

Gestion et surveillance à distance ( RMM )

L'accès à distance vous permet de vous connecter à distance à l'ordinateur d'un client. Une fois connecté, vous pouvez afficher l'écran de cet appareil et prendre le contrôle. Les solutions de support à distance sont des produits d'accès à distance qui incluent des fonctionnalités visant à aider les techniciens informatiques à effectuer le support à distance. Ces fonctionnalités incluent le transfert de fichiers, la gestion des mises à jour, les journaux d'activité et autres.

Si vous fournissez toujours une assistance en personne à vos ordinateurs, vous êtes en retard sur vos concurrents. La plupart des MSP fournissent une télé-assistance, et en regardant les avantages, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.

Grâce aux capacités de télé-assistance technique, vous n'avez pas à vous déplacer sur le site de votre client lors du dépannage de leurs appareils. Vous pouvez vous leur offrir une assistance ou que vous soyez. Cela peut réduire vos frais de voyage chez les clients et vous permettre d'éliminer le temps nécessaire pour résoudre un problème.

Il existe de nombreuses solutions d'assistance à distance. En tant que MSP, vous devez trouver celle qui offre les fonctionnalités dont vous avez besoin sans pour autant vous coûter une fortune.

Sur cette base et les avis que nous avons reçu de plusieurs MSP, nous croyons que Splashtop Remote Support est la meilleure solution de support à distance et l'outil essentiel pour tout MSP.

Pourquoi Splashtop Remote Support est-il un outil essentiel pour les MSP?

Accès à distance haute performance . Le moteur de Splashtop est l'un des plus rapides, avec des connexions en temps réel et une qualité et un son HD.

Fournir une assistance sans surveillance . Accède à distance et assiste les appareils de tes clients, même sans la présence d'un utilisateur final.

Fournir un soutien ad hoc/attendu . Splashtop Remote Support te permet de fournir une assistance à la demande et de te connecter à l'ordinateur du client quelques secondes après avoir reçu une demande.

Déploiement facile . Crée un paquet de déploiement et envoie-le à tous les appareils que tu veux prendre en charge. Une fois installé, tu pourras accéder à ces appareils à tout moment.

Meilleur prix . D'autres options d'assistance à distance coûtent une fortune, et certaines augmentent aussi considérablement leurs prix d'année en année. Splashtop te donne le meilleur prix sans les augmentations de prix annuelles.

Outils et fonctionnalités qui facilitent l'assistance à distance . Tu peux accéder à distance aux ordinateurs de tes clients pour tout autre appareil. Une fois connecté, tu peux transférer des fichiers, imprimer à distance, réveiller à distance et chatter. Tu peux aussi organiser tous les utilisateurs et ordinateurs en groupes et gérer leurs autorisations d'accès.