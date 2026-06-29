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Splashtop New Features

Mises à jour des produits Splashtop et nouvelles fonctionnalités - Septembre 2018

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
Mis à jour
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Cette page contient des informations sur les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour de Splashtop pour septembre 2018.

Les applications Splashtop Personal pour iOS

Les applications Splashtop Personal pour iOS ont été mises à jour à la version 2.7.6.0 le 9 Septembre 2018

  • Nouveauté: L'interface utilisateur a été améliorée pour une meilleure expérience utilisateur et des effets visuels.

  • Nouveauté: L'option de sécurité "Demander l'autorisation de se connecter" a été améliorée. Le délai est plus long et peut être configuré pour rejeter ou autoriser la connexion après l'expiration du délai.

  • Nouveauté: La position des touches fléchées et de la barre de défilement peut être configurée par le bouton "Configure On-Screen Tools" en cours de session.

  • Nouveauté: Ajout de la localisation pour 5 langues: allemand, japonais, portugais, chinois simplifié et espagnol.

  • Fonctionnalité supprimée (iPad): La fonction "Picture-in-Picture" n'est plus prise en charge car elle est incompatible avec les nouveaux iOS.

  • Amélioration de la sécurité.

  • Diverses corrections de bogues

Mise à jour sur l'App Store: Splashtop Personal pour iPhone, Splashtop Personal pour iPad

Cliquez ici pour découvrir les nouvelles fonctionnalités Splashtop du mois d’août 2018, avec des mises à jour importantes pour Splashtop Remote Access et Remote Support.

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