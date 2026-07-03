Splashtop On-Prem vs Splashtop Enterprise

Splashtop On-Prem est la solution sur site la plus performante pour l’accès à distance sécurisé, le contrôle à distance et la téléassistance sur n’importe quel appareil. Éliminez les temps d’arrêt et optimisez vos performances grâce à l’équilibrage des charges et aux clusters de serveurs. Splashtop On-Prem permet un contrôle complet du stockage des données et de l’accès aux logiciels au sein de l’infrastructure informatique d’une entreprise. Il offre également une plus grande personnalisation et des modèles de déploiement plus flexibles.
Splashtop Enterprise est la solution de nouvelle génération tout-en-un d’accès, de support et de gestion à distance dans le cloud pour les entreprises. Elle garantit une haute disponibilité grâce à des centres de données répartis dans le monde entier, des mises à jour automatiques et une évolutivité facile.
Les organisations peuvent faire un choix stratégique entre une solution sur site et une solution basée sur le cloud, en tenant compte de facteurs tels que la sécurité, la personnalisation, le contrôle, la facilité d’évolution et le rapport coût-efficacité pour répondre à leurs besoins.
Examinons les différences entre Splashtop On-Prem et Splashtop Enterprise.
Splashtop On-Prem (licence technicien)
Splashtop Enterprise (licence technicien)
Déploiement
Sur site
Dans le cloud
Accès à distance sans surveillance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux
Fonctionnalités haute performance (H.265, 60FPS, YUV444, Audio HD, redirection de périphérique USB)
Accès sans surveillance aux appareils Android, notamment les smartphones, les tablettes, les appareils tout-terrain, les terminaux de point de vente, les bornes et les décodeurs
Programmation des plages horaires où des utilisateurs ou des groupes d’étudiants peuvent avoir accès aux ordinateurs
Fonctionnalités en session telles que le redémarrage et la reconnexion à distance, l’enregistrement de session, l’assistance multi-moniteur, le chat, l’impression à distance, le transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer), et plus encore
Splashtop on-demand support (Remote Support) sous surveillance pour les ordinateurs et les appareils mobiles
Personnaliser l’application SOS que vos clients téléchargent
Service d’assistance : expérience avancée de support à la demande : regroupement de techniciens, gestion des canaux de service et liens d’invitation, demandes de support via Remote Support Call et widgets de formulaire web, et plus encore.
Intégrations ITSM avec ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira, etc.
Freshservice + Open APIs pour des intégrations personnalisées
Appel vocal avec l’utilisateur pendant la session à distance
Simplifiez et automatisez la gestion des points de terminaison avec l'application des politiques, la gestion des correctifs OS et tiers, les alertes proactives, la remédiation automatisée via des actions intelligentes, les rapports d'inventaire, et plus encore
Inclut la gestion des correctifs du système d’exploitation Windows et les rapports d’inventaire. D’autres fonctionnalités arrivent bientôt.
Actions en arrière-plan: Accédez à des outils de diagnostic tels que le gestionnaire de tâches, l'éditeur de registre, le gestionnaire de périphériques, le gestionnaire de services sans démarrer une session à distance.
Authentification unique (SSO) : Authentifiez les utilisateurs via des fournisseurs d’identité pris en charge tels que Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite et TrustLogin.*
*Cloud uniquement
Enregistrement de session centralisé : Enregistrez automatiquement les sessions à distance et stockez-les en toute sécurité sur votre serveur centralisé.
API ouvertes : Automatisez vos flux de travail et intégrez sans effort Splashtop dans les applications existantes pour des opérations TI plus fluides.
Scripts et Tâches : Exécutez des actions de masse comme des commandes à distance, des scripts, le transfert de fichiers, le redémarrage système et les mises à jour Windows pour plusieurs points de terminaison.
Accès conditionnel : assurez-vous que les appareils répondent aux exigences de sécurité avant d’autoriser les utilisateurs à se connecter à des ordinateurs à distance.
à venir
Possibilité d’ajouter l’extension Splashtop Augmented Reality
Splashtop Connector, intégration de la journalisation SIEM et restriction d’IP
Essai gratuit
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Que vous déployiez Splashtop sur site ou dans le cloud, les deux options offrent aux équipes IT une solution complète de logiciel help desk pour fournir un support rapide et sécurisé à grande échelle.