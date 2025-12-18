2026 est presque là, et bien que personne ne puisse dire avec certitude ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons faire une assez bonne estimation. Au cours des dernières années, nous avons vu le télétravail devenir une partie essentielle des affaires et identifié des tendances de télétravail qui continueront dans l'année à venir.
Après tout, des politiques de télétravail appropriées peuvent élargir les bassins de talents, réduire les coûts, soutenir la flexibilité et maintenir une productivité élevée. Il est donc logique qu'elles continuent de prospérer tout au long de 2026 et au-delà. Donc, avec cela à l'esprit, examinons les tendances du travail à distance pour 2026 et voyons ce que l'avenir nous réserve.
Le paysage du travail à distance en 2026
Le travail à distance était autrefois considéré comme une mesure temporaire ; une solution adoptée lorsque les employés devaient travailler pendant leurs déplacements ou lorsqu'ils étaient malades à la maison, plutôt qu'un mode de travail permanent. Le fait que les employés travaillent au bureau était à la fois la norme et l'attente, et le terme "Travail hybride" était quasiment inconnu.
Cependant, tout a changé dans les années 2020. Alors que le télétravail et la technologie qui l'entoure croissaient régulièrement, ils ont décollé et sont devenus une nécessité lors de la pandémie de COVID-19, et ont conservé leur vigueur depuis.
Pendant cette période, les employés et les organisations ont commencé à ressentir les avantages du travail à distance. Les employés ont gagné la flexibilité de travailler de n'importe où, y compris en déplacement ou depuis le confort de leur maison, et ont constaté que cela aidait à améliorer l'équilibre travail-vie personnelle et la productivité. Les employeurs peuvent également embaucher à partir d'un vivier plus large, car ils ne sont plus limités par la localisation physique et peuvent faire appel à des talents à distance qui seraient autrement hors d'atteinte.
Maintenant, les entreprises se retrouvent prises au milieu. Le travail à distance et le travail hybride se sont avérés populaires parmi les employés et un atout pour la productivité et l'efficacité, mais il y a encore beaucoup à dire sur le travail au bureau. En conséquence, de nombreuses organisations adoptent la technologie pour permettre aux employés de travailler de n'importe où, y compris au bureau et en déplacement.
10 tendances qui transformeront le travail à distance et hybride
Alors, à quoi ressemble l'avenir pour le télétravail et le travail hybride ? Nous avons analysé les tendances, suivi la croissance technologique, et peut-être consulté quelques devins, et identifié dix tendances clés du travail à distance pour 2026 :
Les mandats agressifs de retour au bureau transforment la culture d'entreprise
Le travail hybride devient le modèle opérationnel par défaut
Les outils de productivité alimentés par l'IA transforment les flux de travail à distance
Les modèles de performance basés sur les résultats remplacent les mesures basées sur le temps.
La cybersécurité devient une priorité absolue pour les équipes distribuées
Le monde du travail des nomades numériques devient courant
Les hubs de travail à distance et les bureaux décentralisés gagnent en popularité
La santé mentale et le bien-être des employés deviennent incontournables
L'apprentissage continu et la montée en compétences s'accélèrent dans les organisations
Les pratiques de travail à distance durables et écologiques s'étendent
1. Les mandats agressifs de retour au bureau (RTO) transforment la culture d'entreprise
Bien que le travail à distance ait prouvé son efficacité et soit adopté par les employés, de nombreuses entreprises poussent encore pour un retour au bureau. Des enquêtes récentes indiquent qu'environ 30 % des organisations prévoient de réduire ou d'éliminer le télétravail en 2026. Pourtant, ils indiquent également que les horaires de travail hybride restent très populaires et contribuent au bonheur et à la fidélisation des employés.
Cela conduira sans aucun doute à quelques bouleversements, car les employés pourront chercher de nouveaux rôles qui s'alignent avec leurs horaires de travail hybride préférés, et les organisations pourraient cesser d'embaucher des employés à distance. En fait, des enquêtes ont montré que 76% des travailleurs ont déclaré qu'ils quitteraient leur emploi s'ils n'étaient plus autorisés à travailler à distance, et 85% des chercheurs d'emploi ont cité le travail à distance comme facteur principal dans leur recherche.
Alors que les dirigeants d'entreprises affirment que le retour au bureau est une question de culture d'entreprise et de productivité, le retour au travail en personne peut être encore plus déroutant que le passage au télétravail. Les organisations devront discuter du retour au bureau avec leurs employés et trouver un équilibre qui convient à tout le monde pour éviter une transition turbulente.
2. Le travail hybride devient la nouvelle norme
Ceci étant dit, le choix entre le travail à distance et le travail au bureau ne doit pas être tout ou rien, car le travail hybride est de plus en plus la norme. Dans un modèle de travail hybride, les employés travaillent certains jours à distance tout en passant le reste au bureau.
Le travail hybride peut prendre plusieurs formes, allant des horaires flexibles où les employés peuvent entrer et sortir à leur guise à des jours spécifiques pour travailler à l'intérieur et à l'extérieur du bureau. Environ 28% des entreprises exigent actuellement que les employés travaillent au bureau trois jours par semaine, tandis que 13% ont quatre jours de présence au bureau.
Cependant, ces chiffres sont susceptibles de changer en 2026. Selon le sondage Resume Builder, le nombre d'entreprises exigeant quatre jours de présence au bureau passera à 17 %, tandis que l'exigence de trois jours diminuera à environ 25 %. Pourtant, la même enquête a montré que 27% des répondants estiment que trois jours au bureau par semaine est idéal, avec 19% préférant deux jours et 13% préférant quatre jours.
Quel que soit sa forme, le travail hybride sera certainement un facteur clé dans l'année à venir, alors que les organisations tentent de trouver un équilibre entre le travail au bureau et à distance.
3. Les outils de productivité alimentés par l'IA transforment les flux de travail à distance
Bien sûr, il serait réducteur de parler de l'avenir sans mentionner l'intelligence artificielle (IA). Lorsqu'elle est appliquée de manière appropriée, la technologie IA peut avoir un effet transformateur sur les entreprises et la productivité, de sorte que l'utilisation d'outils de productivité à base d'IA continuera de croître.
Les entreprises peuvent utiliser des outils alimentés par l'IA pour automatiser les processus manuels répétitifs et améliorer la cybersécurité grâce à des analyses en temps réel. Par exemple, Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) propose une gestion automatisée des correctifs pour les systèmes d'exploitation et les logiciels tiers, des informations en temps réel basées sur les vulnérabilités CVE, et une correction guidée par des politiques via les Smart Actions, aidant les équipes TI à réduire les risques et la charge de travail manuelle.
De même, les outils de productivité et de collaboration continueront de croître, offrant de nouvelles façons de simplifier les tâches quotidiennes. Avec ces outils, les organisations et les équipes TI pourront mieux soutenir leurs travailleurs à distance, tandis que les employés distants seront mieux équipés pour travailler efficacement de n'importe où.
Cependant, investir dans des outils alimentés par l'IA nécessite une diligence raisonnable et des recherches pour s'assurer qu'ils apportent les avantages dont les employés ont besoin, donc les entreprises cherchant à améliorer la productivité avec l'IA devront faire leurs recherches.
4. Les modèles de performance basés sur les résultats remplacent les métriques "présence physique"
Avec les changements constants dans notre façon de travailler, les modèles de performance et les indicateurs évolueront également. Pendant trop longtemps, la productivité a été mesurée uniquement par les heures passées au bureau, sous l'hypothèse que le temps passé là-bas est productif. Mais le travail à distance et le travail hybride ont prouvé que la productivité ne dépend pas de l'emplacement.
Au lieu de cela, les métriques classiques de « personnes sur les sièges » seront remplacées par des modèles de performance basés sur les résultats. Avec ces modèles, ce qui compte, ce sont les résultats, y compris la qualité du travail, les objectifs atteints, et l'impact sur l'entreprise.
Ce qui n'a plus d'importance, c'est où travaillent les employés et combien de temps ils passent à leurs bureaux.
5. La cybersécurité prend le devant de la scène pour les équipes distribuées
La cybersécurité reste l'une des plus grandes préoccupations pour les employés et équipes à distance, et l'année prochaine, elle gagnera encore plus d'attention.
Les cybermenaces provenant de hackers exploitant les vulnérabilités, les arnaques de phishing et d'autres dangers posent une menace importante pour les employés à distance, qui peuvent ne pas toujours avoir accès aux outils de sécurité ou aux ressources nécessaires pour se protéger. Heureusement, nous avons déjà vu plusieurs avancées dans les outils et solutions de cybersécurité conçus pour protéger les appareils où qu'ils soient.
Chez Splashtop, par exemple, nous nous concentrons sur l'autonomisation du télétravail sécurisé depuis n'importe o�ù avec une large gamme de fonctionnalités de sécurité pour Accès à distance, y compris l'authentification multi-facteurs, la vérification des appareils, des contrôles d'accès granulaires et des notifications de connexion à distance. Splashtop AEM aide également à protéger les endpoints distants avec une visibilité en temps réel sur les vulnérabilités connues basées sur les données de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), associée à des workflows de correction et de remédiation automatisés.
En conséquence, Splashtop soutient les organisations opérant sous des cadres de sécurité et de confidentialité tels que SOC 2, ISO/IEC 27001, RGPD et conformité HIPAA. À mesure que les entreprises comprennent la nécessité d'une cybersécurité robuste pour les employés à distance et hybrides, ce niveau de sécurité deviendra de plus en plus essentiel l'année prochaine.
6. Le mouvement des nomades numériques devient grand public
Bien que les entreprises poussent peut-être à passer plus de jours au bureau, de nombreux employés adopteront davantage le style de vie "nomade numérique", grâce à la facilité et à l'accessibilité croissantes du travail à distance.
Le terme "nomade numérique" désigne les employés qui travaillent de manière indépendante depuis n'importe quel endroit, en utilisant des solutions de travail à distance (comme le logiciel d'accès à distance de Splashtop) pour accéder à leur travail sans être attachés à un bureau, une maison ou tout autre lieu spécifique. Bien qu'il se réfère traditionnellement aux employés qui voyagent tout en travaillant, aujourd'hui, il s'applique plus largement à toute personne qui travaille à distance, tant que rien ne restreint son emplacement.
Ainsi, même si plus d'entreprises pousseront pour un retour au bureau, les employés autorisés à travailler de n'importe où continueront à profiter de la liberté et de la flexibilité du travail à distance. Le travail à distance s'étendra du travail à domicile (ou occasionnellement dans un café à proximité) au travail depuis littéralement n'importe où, y compris pendant les voyages, dans un parc local ou ailleurs.
7. Les pôles de télétravail et les espaces de travail décentralisés émergent
Alors que les nomades numériques apprécient la liberté de travailler de n'importe où, certains employés s'épanouissent mieux dans un environnement de travail, même si leur entreprise n'a pas de bureau. Pour ces employés, les centres de travail à distance et les espaces de travail décentralisés continueront de gagner en valeur.
Les solutions de bureau flexibles comme WeWork sont courantes, offrant des espaces de bureau à louer pour les employés à distance et fournissant un lieu où travailler lorsqu'il n'y a pas de bureau où aller. Les espaces de travail décentralisés et les centres de télétravail développent ce concept en créant de petits micro-bureaux dans des lieux éloignés et des centres régionaux qui permettent aux employés de travailler ensemble en personne sans devoir déménager dans un grand bureau centralisé.
Si les employeurs exigent que les employés retournent au bureau, ils ont la responsabilité de s'assurer que les bureaux sont accessibles. Les pôles de travail à distance et les espaces de travail décentralisés permettent aux employés de vivre une expérience de bureau même lorsqu'ils travaillent à distance, de sorte que de nombreuses organisations qui encouragent le retour au bureau devront investir dans ces technologies.
8. Les initiatives pour la santé mentale et le bien-être deviennent incontournables
La santé mentale et le bien-être des employés sont essentiels tant pour les employés que pour l'entreprise. Il est prouvé que des employés heureux sont plus productifs et moins susceptibles de démissionner, donc les organisations qui investissent dans le bien-être des employés en bénéficient autant qu'eux. Avec de nombreuses organisations imposant un retour au bureau, leur responsabilité d'assurer la santé mentale des employés augmente.
Les employés accordent de l'importance à leur santé mentale, et si leurs employeurs ne font pas d'efforts pour protéger le bien-être et le bien-être des employés, alors ils risquent de partir.
Les organisations doivent s'assurer qu'elles ont des initiatives en place pour garder leurs employés heureux et en bonne santé, surtout si elles imposent un retour au bureau. Le travail à distance a montré un impact positif sur la santé mentale, car les employés peuvent passer plus de temps avec leur famille et moins de temps coincés dans les embouteillages ou dans des immeubles de bureaux froids. Les employeurs qui exigent un retour au bureau devront trouver des moyens de compenser la différence.
9. Accélération des programmes d'apprentissage continu et de perfectionnement
Les entreprises doivent investir dans leurs employés, ce qui signifie offrir des opportunités de formation et de perfectionnement. Cela garantit que les employés peuvent constamment suivre les évolutions technologiques et développer de nouvelles compétences qui améliorent l'efficacité, la productivité et les performances, bénéficiant à la fois à votre entreprise et à leur carrière.
En 2026, les programmes d'apprentissage et de développement des compétences continueront de croître à mesure que les entreprises chercheront des moyens d'investir dans la formation et le développement des compétences pour leurs équipes. Ces programmes de formation vont, à leur tour, aider à accélérer la croissance de ces entreprises et maintenir leurs employés à la pointe du progrès, qu'ils travaillent à distance ou au bureau.
10. Durabilité et pratiques de télétravail respectueuses de l'environnement
Enfin, en 2026, les entreprises continueront d'adopter les avantages durables et écologiques du télétravail. Le télétravail peut avoir un impact significatif sur l'empreinte carbone d'une entreprise en réduisant les déplacements et en diminuant la consommation d'énergie dans les bureaux. En conséquence, les entreprises recherchant des pratiques écologiquement durables continueront d'investir dans le télétravail et la durabilité qu'il soutient.
Comment les entreprises peuvent se préparer aux tendances du travail à distance en 2026
Beaucoup de ces tendances futures peuvent sembler contradictoires : alors que certaines entreprises poussent pour un retour au bureau, d'autres adoptent encore plus les avantages du télétravail. La raison est simple. Alors que de plus en plus d'organisations retourneront au bureau à plein temps, la majorité continuera d'adopter le télétravail et le travail hybride, et ces entreprises continueront d'y investir.
Alors, comment les entreprises peuvent-elles se préparer à ces nouvelles tendances ?
Tout d'abord, réfléchissez à la direction que prend votre entreprise : faites-vous partie des 30% qui envisagent un retour complet au bureau, ou des 70% qui cherchent le bon équilibre pour le travail hybride ? Ensuite, examinez les investissements et les politiques dont vous aurez besoin.
Les entreprises peuvent rester compétitives en investissant dans une infrastructure numérique sécurisée, en établissant des politiques de travail hybride transparentes et en donnant la priorité aux résultats plutôt qu'aux heures de travail au bureau. Avec les bons outils et la bonne technologie, les employés à distance et de travail hybride peuvent travailler de n'importe où avec la même facilité et efficacité que les employés de bureau, sans empreinte carbone.
Cependant, si vous souhaitez rester au bureau, soutenir le bien-être des employés par une planification flexible et des initiatives en matière de santé mentale sera essentiel. Cela peut également inclure l'investissement dans des espaces de travail décentralisés, afin que les employés vivant loin aient toujours un bureau pour travailler.
Que vous vous concentriez sur le travail au bureau, à distance ou hybride, investir dans la croissance et le développement des compétences des employés est indispensable. Si les employés estiment qu'ils n'ont pas de marge de progression, se sentent non appréciés ou souffrent de problèmes de santé mentale, ils passeront rapidement à autre chose de mieux.
Splashtop : Flexibilité à distance rencontre sécurité d'entreprise
Le télétravail peut être tout aussi sécurisé et efficace que le travail au bureau ; tout ce qu'il faut, c'est la bonne technologie. Splashtop facilite le travail de n'importe où, sur n'importe quel appareil, avec la technologie d'accès à distance qui permet aux utilisateurs de se connecter sans effort à leurs appareils de travail depuis n'importe où.
Avec Splashtop, les employés peuvent accéder en toute sécurité à leurs appareils de travail, fichiers, projets et outils, en utilisant les appareils de leur choix. Cela offre une flexibilité et une accessibilité sans précédent au travail à distance et au travail hybride, car les employés n'ont jamais à s'inquiéter que leur travail soit hors de portée.
Splashtop est également conçu avec la sécurité à l'esprit et inclut des outils de sécurité tels que l'authentification multi-facteurs, des autorisations granulaires, un contrôle d'accès à plusieurs niveaux et l'enregistrement automatique des sessions. Tout cela est livré avec chiffrement AES et conçu pour répondre à un large éventail de normes de sécurité industrielles et gouvernementales.
Commencez avec Splashtop pour mener l'innovation du travail à distance en 2026
Vous n'avez pas à choisir entre le travail à distance et le travail au bureau lorsque vous pouvez accéder à votre travail de n'importe où. Splashtop est une solution d'accès à distance fiable, évolutive et abordable, prête à mener l'innovation du travail à distance jusqu'en 2026 et au-delà.
Il est temps de laisser vos employés être des nomades numériques, travailler depuis des hubs de travail à distance ou alterner entre la maison et le bureau. Avec Splashtop, vous bénéficierez de rapidité, de sécurité et de productivité, où que vous travailliez.
Prêt à essayer Splashtop par vous-même ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit.