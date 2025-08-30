Webinaire à la demande – Splashtop pour l'accès aux ordinateurs des laboratoires distants

Découvrez comment les établissements d'enseignement utilisent Splashtop pour les laboratoires à distance afin de garantir que leurs étudiants et leurs professeurs puissent accéder aux ordinateurs de laboratoire depuis leur domicile.
En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, de nombreux étudiants et membres du corps enseignant sont incapables d'entrer physiquement dans les laboratoires informatiques car tout le monde fait de gros efforts pour aider à ralentir la propagation. Grâce à Splashtop pour les laboratoires distants, les établissements universitaires peuvent permettre aux étudiants d'accéder aux laboratoires informatiques sans les mettre en danger.
Regardez le webinaire de Remote Labs à la demande !
Ce webinaire de 45 minutes vous apprendra à quel point il est facile de mettre en place l'accès à distance Splashtop. Nous démontrons comment les enseignants ou les membres de la faculté peuvent gérer de manière transparente chaque utilisateur distant sur les ordinateurs du campus, et nous montrons comment les enseignants peuvent programmer des sessions pour leurs étudiants.