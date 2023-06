L'éducation est indéniablement en pleine mutation, les défis de l'ère pandémique catapultant les progrès et la transformation numérique apportant davantage d'opportunités.

Dans l'enseignement supérieur, une approche hybride de l'enseignement et de l'apprentissage est devenue un atout non négociable pour les étudiants, les professeurs et le personnel. Aujourd'hui, plus que jamais, les établissements d'enseignement sont appelés à se concentrer sur le développement global des élèves, à adopter des modèles d'apprentissage plus souples qui améliorent leurs performances et à mettre en œuvre des solutions technologiques qui les rencontrent là où ils se trouvent.

Une étude menée par Splashtop au début de cette année universitaire a montré que plus de 80% des étudiants de l'enseignement supérieur pensent que leurs performances s'amélioreraient de manière significative avec une option à distance disponible pour toutes les classes. En outre, près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles envisageraient de changer d'établissement si leur établissement actuel ne pouvait pas offrir d'options d'apprentissage flexibles.

Alors que les étudiants, les enseignants et les administrateurs recherchent un équilibre vie-travail-école plus efficace, un nombre croissant d'établissements sont prêts à continuer à proposer des expériences d'apprentissage mixte. Bien qu'elle pose de nouveaux défis à TI, cette accélération nécessaire de la transformation numérique peut aider les institutions à aborder efficacement des questions qui sont au centre du débat depuis des années.

Si TI est indéniable que l'éducation ne peut plus avoir une approche unique, TI est également vrai que la technologie utilisée pour répondre aux besoins des élèves doit s'adapter à tous. Les outils d'accès à distance peuvent démocratiser l'éducation d'une manière que les élèves n'ont jamais connue auparavant, en garantissant le même niveau d'accessibilité et de performance à tout le monde, n'importe où, sur n'importe quel appareil.

La technologie d'accès à distance peut aider les établissements d'enseignement supérieur à éliminer les obstacles numériques et physiques, à améliorer l'expérience des étudiants et à fournir un accès équitable à la façon dont l'enseignement est dispensé.

Combler le fossé numérique pour un accès plus équitable aux ressources.

Les disparités entre les origines et le statut économique des étudiants existent, et leurs effets sur les performances sont encore plus tangibles dans l'enseignement supérieur. Tous les élèves n'ont pas accès à un appareil personnel, à des connexions Internet fiables ou à des postes de travail haut de gamme avec des logiciels gourmands en ressources pour mener à bien leurs projets.

L'enquête Splashtop et la dernière EDUCAUSE QuickPoll ont toutes deux révélé que la plupart des étudiants utilisent un ordinateur portable comme appareil principal et un smartphone comme appareil secondaire. Les disparités financières, combinées à l'obligation d'utiliser des logiciels complexes et coûteux à des fins d'apprentissage, signifient qu'un pourcentage croissant d'élèves a du mal à obtenir les mêmes résultats scolaires que leurs camarades plus aisés. Comme l'a récemment révélé la recherche EDUCAUSE, ces obstacles technologiques ont des répercussions tangibles sur les cours, qui s'ajoutent à la fracture numérique et amplifient le stress des étudiants.

L'impact de ces obstacles est encore plus évident chez les élèves handicapés qui ont besoin d'un accès fiable à la technologie d'aide, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent. L'environnement de la classe peut être difficile et stressant pour les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage et des handicaps physiques. Permettre aux étudiants de se connecter à distance aux ressources du campus peut être un énorme avantage, en leur offrant plus de flexibilité pour comprendre les documents à leur propre rythme et en améliorant leurs performances.

Le passage à l'enseignement à distance donne également aux administrateurs plus de pouvoir et de flexibilité pour adapter et personnaliser les offres de cours. La technologie d'accès à distance garantit que les élèves peuvent effectuer des travaux de laboratoire et accéder également aux cours, malgré les barrières physiques ou sociales.

Soutenir n'importe qui à l'ère d'AVEC

Offrir à tous un accès équitable aux ressources, aux laboratoires et aux cours n'est que la première étape vers une expérience qui répond aux attentes des élèves et améliore leurs performances. Comme un nombre croissant d'étudiants, de professeurs et de membres du personnel utilisent leurs propres appareils pour accéder aux ressources et aux services académiques, fournir un soutien individuel est devenu tout aussi crucial pour améliorer l'expérience d'apprentissage.

L'enquête de Splashtop a révélé que les élèves utilisent en moyenne 2 appareils, allant des ordinateurs portables aux smartphones, en passant par les ordinateurs de bureau, les tablettes et les Chromebooks. Les responsables de l'éducation sont appelés à comprendre et à relever les défis de TI et de sécurité apportés par la transformation numérique et à utiliser des outils et des logiciels d'assistance à distance qui peuvent aider à rationaliser le processus de dépannage.

Les données d'EDUCAUSE ont montré que plus de 60 % des étudiants ont subi au moins un impact tangible sur leurs cours en raison de problèmes techniques. Sur le même sujet, l'enquête Splashtop auprès des étudiants a mis en évidence comment près de 91% des étudiants de l'enseignement supérieur s'attendent à recevoir une assistance à la demande lorsqu'ils rencontrent des problèmes techniques avec les logiciels et les ressources d'apprentissage.

Le soutien à distance permet aux équipes de TI d'apporter une aide ponctuelle et à la demande à toute personne au moment où elle en a besoin, quels que soient l'endroit où se trouvent les élèves ou les appareils qu'ils utilisent. Une technologie d'assistance à distance performante et sécurisée permet aux services informatiques de se connecter à n'importe quel appareil depuis n'importe quel endroit, y compris les téléphones portables, à partir d'une console web unique et de fournir une assistance ponctuelle avec ou sans surveillance.

L'année dernière, la centralisation de la gestion des TI, ainsi que la consolidation et la simplification des ensembles d'outils utilisés par les établissements d'enseignement sont devenues cruciales. Avec des décennies de désinvestissement dans les TI, l'accélération de la transformation numérique et des institutions devenant extrêmement vulnérables aux menaces, l'éducation doit adopter des solutions qui rationalisent les flux de travail des TI et prennent en charge les exigences de sécurité et de conformité. Les solutions avancées d'accès à distance et de soutien peuvent égaliser la façon dont l'éducation est dispensée et vécue par les étudiants et les tuteurs, et fournir à TI une sécurité avancée et un contrôle centralisé.

L'apparition de nouveaux modèles d'apprentissage flexibles change à jamais le paysage de l'éducation. Aujourd'hui, la technologie de l'accès à distance révolutionne la façon dont les étudiants consomment leur matériel académique, en comblant le fossé numérique et en donnant aux institutions, aux étudiants et aux professeurs des moyens d'action sans précédent. En tant que leaders technologiques, nous devons continuer à construire et à améliorer les outils et les processus qui aident les éducateurs et les TI à offrir des expériences d'apprentissage mixte sécurisées et équitables dans les collèges et les universités.

En savoir plus sur les solutions Splashtop pour l'éducation

Splashtop offre des solutions d'accès à distance pour les étudiants, le travail à distance des professeurs et le soutien TI à distance. Découvre nos solutions Splashtop pour l'éducation.