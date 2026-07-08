Le secteur de l’éducation est indéniablement en pleine mutation, avec les difficultés liées à la pandémie qui ont stimulé les progrès et la transformation numérique qui a multiplié les opportunités.
Dans l’enseignement supérieur, une approche hybride de l’enseignement et de l’apprentissage est devenue un atout non négociable pour les étudiants, les enseignants et le personnel. Aujourd’hui, plus que jamais, les établissements d’enseignement sont appelés à se concentrer sur le développement global des étudiants, en adoptant des modèles d’apprentissage plus souples qui améliorent leurs performances et en mettant en œuvre des solutions technologiques qui les accompagnent partout.
Une étude menée par Splashtop au début de cette année universitaire a montré que plus de 80 % des étudiants de l’enseignement supérieur pensent que leurs performances s’amélioreraient de manière significative si une option d’apprentissage à distance était disponible pour tous les cours. En outre, près de 40 % des participants ont déclaré qu’ils envisageraient de changer d’établissement si celui qu’ils fréquentent actuellement n’était pas en mesure d’offrir des options d’apprentissage flexibles.
Alors que les étudiants, les enseignants et les responsables administratifs cherchent un meilleur équilibre vie-travail-école, un nombre croissant d’établissements souhaitent continuer à proposer des expériences d’apprentissage mixte. Bien que cette accélération, nécessaire à la transformation numérique, pose de nouveaux défis aux services informatiques, elle peut aider les établissements à traiter efficacement des questions qui sont au cœur du débat depuis des années.
S’il est indéniable que l’éducation ne peut plus se contenter d’une approche unique, il est également vrai que la technologie utilisée pour répondre aux besoins des étudiants doit s’adapter à tous. Les outils d’accès à distance peuvent démocratiser le monde de l’éducation d’une manière que les étudiants n’ont jamais connue auparavant, en garantissant le même niveau d’accessibilité et de performance à tous, en tout lieu et sur n’importe quel appareil.
Les outils d’accès à distance peuvent aider les établissements d’enseignement supérieur à éliminer les barrières numériques et physiques, à améliorer l’expérience des étudiants et à offrir un accès équitable à la manière dont l’enseignement est dispensé.
Combler le fossé numérique pour un accès plus équitable aux ressources
Il existe des disparités entre les origines et le statut socio-économique des étudiants, et leurs effets sur les performances sont encore plus tangibles dans l’enseignement supérieur. Certains étudiants n’ont pas accès à un appareil personnel, à des connexions internet fiables ou à des postes de travail haut de gamme équipés de logiciels gourmands en ressources pour mener à bien leurs projets.
Le sondage de Splashtop et le dernier QuickPoll d’EDUCAUSE ont tous deux révélé que la plupart des étudiants utilisent un ordinateur portable comme appareil principal et un smartphone comme appareil secondaire. Les disparités financières, combinées à l’obligation d’utiliser des logiciels complexes et coûteux pour leur apprentissage, signifient qu’un pourcentage croissant d’étudiants a du mal à obtenir les mêmes résultats scolaires que leurs camarades plus fortunés. Comme l’a récemment révélé l’étude d’EDUCAUSE, ces obstacles technologiques ont des répercussions tangibles sur le travail scolaire, ce qui aggrave la fracture numérique et accentue les difficultés rencontrées par les étudiants.
L’impact de ces barrières est encore plus évident pour les étudiants handicapés qui ont besoin d’un accès fiable aux technologies de soutien, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent. Les salles de classe peuvent être difficiles et stressantes pour les étudiants souffrant de troubles de l’apprentissage et de handicaps physiques. Leur permettre de se connecter à distance aux ressources du campus peut s’avérer extrêmement bénéfique, en leur offrant plus de souplesse pour assimiler les contenus à leur propre rythme et en améliorant leurs performances.
Le passage à l’enseignement à distance donne également aux administrateurs plus de pouvoir et de flexibilité pour adapter et personnaliser les offres de cours. La technologie d'accès à distance permet aux étudiants d’effectuer leurs travaux de laboratoire et d’accéder aux cours dans les mêmes conditions, malgré les barrières physiques ou sociales. Pour les étudiants qui jonglent avec plusieurs responsabilités, le logiciel d'accès à distance pour l’éducation offre davantage de flexibilité et un accès plus simple aux ressources d’apprentissage.
Accompagner tout le monde à l’ère du phénomène AVEC
Offrir à tous un accès équitable aux ressources, aux salles informatiques et aux cours n’est que la première étape pour offrir aux étudiants une expérience qui réponde à leurs attentes et améliore leurs performances. Alors qu’un nombre croissant d’étudiants, de professeurs et de membres du personnel utilisent leurs propres appareils pour accéder aux ressources et aux services académiques, fournir un support individuel est devenu tout aussi crucial pour renforcer l’expérience d’apprentissage.
L’enquête de Splashtop a révélé que les étudiants utilisent en moyenne 2 appareils, qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de smartphones, d’ordinateurs de bureau, de tablettes ou de Chromebook. Les responsables des établissements d’enseignement doivent comprendre et relever les défis informatiques et de sécurité posés par la transformation numérique et utiliser des outils et des logiciels de support à distance qui peuvent aider à rationaliser le processus de dépannage.
Les statistiques d’EDUCAUSE montrent que plus de 60 % des étudiants ont subi au moins un impact concret sur leurs cours en raison de problèmes techniques. Dans le même ordre d’idées, l’enquête de Splashtop a montré que près de 91 % des étudiants de l’enseignement supérieur attendent de recevoir une assistance à la demande lorsqu’ils rencontrent des problèmes techniques avec des logiciels et des ressources d’apprentissage.
La technologie de téléassistance permet aux équipes IT de fournir une assistance rapide et à la demande à toute personne ayant besoin d'aide, peu importe où se trouvent les étudiants ou les appareils qu'ils utilisent. La technologie de support à distance performante et sécurisée permet aux départements TI de se connecter à tout appareil depuis n'importe quel endroit, y compris les téléphones mobiles, via une console web unique et d'offrir une assistance ad hoc sous surveillance et sans surveillance.
Au cours de l’année écoulée, la centralisation de la gestion informatique, ainsi que la consolidation et la simplification des outils utilisés par les établissements d’enseignement sont devenues cruciales. Avec des décennies de sous-investissement en matière d’informatique, l’accélération de la transformation numérique et la vulnérabilité croissante des établissements face aux menaces, le secteur de l’éducation doit adopter des solutions qui rationalisent les workflows informatiques et répondent aux exigences en matière de sécurité et de conformité. Les solutions avancées d’accès et de support à distance peuvent équilibrer la façon dont les enseignements sont dispensés et perçus par les étudiants et les professeurs particuliers, et apporter aux services informatiques une sécurité avancée et un contrôle centralisé.
L’apparition de nouveaux modèles d’apprentissage flexibles modifie profondément le paysage de l’éducation. Aujourd’hui, les outils d’accès à distance révolutionnent la manière dont les étudiants consultent leurs ressources pédagogiques, réduisant ainsi la fracture numérique et renforçant leur autonomie ainsi que celle du corps enseignant et du personnel d’une manière inédite. En tant que leaders technologiques, nous devons continuer à développer et à perfectionner les outils et les processus qui permettent aux enseignants et aux services informatiques de proposer des expériences d’apprentissage hybride sûres et équitables dans les établissements d’enseignement supérieur et les universités.
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