La durabilité est importante pour les entreprises de toutes formes et tailles, donc les organisations recherchent toujours des moyens de réduire leur empreinte carbone et leur impact environnemental. Cela nécessite souvent de trouver de nouvelles solutions et pratiques pour promouvoir la durabilité, surtout avec l'augmentation du travail à distance/hybride et des politiques Bring Your Own Device (BYOD).
Avec cela à l'esprit, il est temps de voir comment l'accès à distance et le support peuvent aider les équipes TI et les organisations à réduire l'empreinte carbone des bureaux et à soutenir la durabilité. Nous examinerons les facteurs qui contribuent aux émissions de carbone sur le lieu de travail, comment créer des politiques de travail à distance qui soutiennent la durabilité, et comment des solutions comme Splashtop aident les entreprises à devenir plus vertes.
Pourquoi la téléassistance est-elle plus durable que l'IT traditionnelle ?
L'informatique traditionnelle sur site n'est pas la pratique la plus durable. De grandes infrastructures informatiques peuvent entraîner une augmentation de la consommation d'énergie, des déchets électroniques et des émissions de carbone, sans parler des émissions dues aux trajets quotidiens.
La téléassistance réduit bon nombre de ces causes. La capacité d'accéder à des appareils distants depuis n'importe où permet aux agents TI de fournir une assistance depuis le confort de leur domicile ou de leur bureau, réduisant ainsi le besoin de voyager et de gérer directement les appareils des utilisateurs finaux. Cela entraîne également une réduction de la consommation d'énergie, rendant la téléassistance plus respectueuse de l'environnement.
Bien sûr, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les équipes IT. Les immeubles de bureaux, le transport et l'utilisation quotidienne des appareils contribuent tous à leur manière, et les organisations cherchent fréquemment des moyens de réduire les émissions à travers leurs effectifs. Cependant, les avantages de la téléassistance vont au-delà de l'équipe IT et aident à réduire l'empreinte carbone de toute l'entreprise.
Principales sources d'émissions de carbone sur le lieu de travail
Cela dit, nous devons examiner les causes des émissions de carbone au bureau. À partir de là, nous pouvons déterminer comment réduire l'empreinte carbone au travail. Les principaux moteurs d'émissions au bureau incluent :
Consommation d'énergie des bureaux: Pensez à la quantité d'énergie qu'un seul bâtiment de bureaux utilise. L'ensemble du bâtiment doit être chauffé pendant les journées froides et refroidi lorsque il fait chaud, tandis qu'une pléthore de dispositifs consomment de l'énergie chaque jour. Les ordinateurs, écrans supplémentaires, imprimantes, serveurs, etc., utilisent de l'électricité, sans oublier les équipements de bureau comme les machines à café et les réfrigérateurs.
Déchets: Toute cette consommation entraîne également des déchets. Les bureaux ont tendance à consommer des articles jetables, du papier pour imprimante aux emballages alimentaires en passant par les capsules de café à usage unique. Bien que ce soient de petites choses en elles-mêmes, une fois multipliées sur plusieurs employés, bureaux, et bâtiments, les déchets peuvent rapidement s'accumuler.
Déplacements/voyages: Les déplacements en voiture et les voyages en avion sont les deux formes de voyage ayant la plus grande empreinte carbone, et ce sont aussi les moyens les plus courants pour se rendre au travail et pour les voyages d'affaires. Non seulement le trafic aux heures de pointe est frustrant pour les employés, mais tous ces véhicules qui se rendent et repartent de leurs bureaux chaque jour peuvent contribuer de manière significative aux émissions de carbone. Ensuite, lorsque les employés ont besoin de se déplacer sur de longues distances pour des voyages d'affaires et des conférences, les voyages en avion contribuent encore plus aux émissions.
Appareils morts: Les déchets électroniques sont un autre contributeur à l'empreinte carbone d'une entreprise. Lorsque les appareils sont abandonnés, cela contribue aux déchets électroniques, tandis que les remplacer a également un coût environnemental.
Comment l'accès à distance réduit l'empreinte carbone de l'informatique
Étant donné les multiples causes d'émissions de carbone et de déchets au bureau, comment l'accès à distance aide-t-il ? Les organisations qui utilisent des solutions d'accès à distance et de téléassistance peuvent réduire leurs émissions de plusieurs façons, notamment :
1. Infrastructure TI centralisée
Centraliser l'infrastructure IT via des solutions cloud aide également à réduire la consommation d'énergie et la nécessité de matériel physique. Non seulement cela facilite le travail des employés et des agents IT depuis n'importe où, mais cela simplifie aussi les opérations IT et génère moins de déchets électroniques.
2. Réduction des émissions liées aux voyages
Que les agents IT se rendent au bureau chaque jour ou voyagent pour dépanner des appareils en personne, le voyage et le transport sont des causes importantes d'émissions. Avec la téléassistance, les agents IT n'ont pas besoin de se déplacer vers les sites des clients pour fournir de l'assistance et résoudre des problèmes, ni même de se rendre au bureau, car ils peuvent accéder et dépanner les appareils à distance depuis n'importe où.
3. Prolongation de la durée de vie des appareils
La téléassistance peut aider à la durabilité en prolongeant la durée de vie des appareils électroniques. Des mises à jour automatisées en temps opportun, des dépannages à la demande et un accès facile à la maintenance à distance peuvent aider à garder les appareils des employés en bon état de fonctionnement, de sorte qu'ils n'ont pas besoin d'être remplacés aussi souvent. Cela réduit les déchets électroniques et aide à conserver les ressources, apportant un autre coup de pouce à la durabilité.
4. Favoriser une culture de durabilité
La durabilité est une responsabilité partagée, et lorsque les entreprises commencent à adopter des pratiques écologiques, cela se propage à travers l'entreprise. Des étapes individuelles, comme le soutien au travail à distance, l'utilisation de logiciel de support à distance, et d'autres solutions IT économes en énergie, peuvent s'additionner et aider à favoriser un changement global vers la durabilité.
Alignement des politiques de travail à distance avec les objectifs de durabilité
Alors, comment les entreprises peuvent-elles concevoir des politiques de travail à distance avec la durabilité à l'esprit ? Comme démontré, le support à distance est un excellent moyen pour aider les agents TI à réduire leur empreinte carbone, mais ce n'est que le début. D'autres moyens d'aligner le travail à distance sécurisé et la durabilité incluent :
Réduire l'espace de bureau: L'accès à distance et le support facilitent le travail des employés depuis n'importe où, sur n'importe quel appareil, ce qui signifie qu'il y a moins besoin de grands bureaux (et de la consommation d'énergie qu'ils requièrent). Soutenir un environnement de travail à distance et hybride minimise le besoin de grands bureaux, ce qui aide à réduire l'empreinte carbone d'une organisation.
Baisse de la consommation d'énergie: Avez-vous vraiment besoin de plusieurs écrans TV diffusant le logo de votre entreprise partout au bureau toute la journée ? Explorer des moyens de réduire la consommation d'énergie, même un peu, peut conduire à réduire les émissions de carbone et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité.
Soutenir les options de télétravail/commute verte: Soutenir le travail à distance et le télétravail est un excellent moyen de diminuer les émissions de carbone des trajets quotidiens. Au-delà de ça, encourager les options vertes, comme le vélo et les transports en commun, peut aussi aider à réduire les émissions liées aux déplacements et permettre aux employés de soutenir la durabilité.
Éducation et culture: Comme mentionné précédemment, la durabilité est une responsabilité partagée. Les entreprises peuvent soutenir le comportement durable en encourageant les comportements favorables au climat, en éduquant les employés sur la façon dont ils peuvent aider à réduire les émissions, en récompensant le comportement durable et en trouvant des moyens de soutenir un environnement de travail plus écologique.
Associez Performance et Durabilité avec les Solutions d’Accès à Distance de Splashtop
Les bénéfices environnementaux du logiciel d'accès à distance sont clairs : l'accès à distance et le support peuvent réduire l'empreinte carbone d'un bureau en diminuant la consommation d'énergie, en réduisant les déchets électroniques et en éliminant le besoin de se déplacer au bureau ou de visiter les utilisateurs finaux. Si vous voulez une solution puissante et robuste qui aide les équipes TI et les employés à travailler de n'importe où, sur n'importe quel appareil, Splashtop a ce qu'il vous faut.
Avec Splashtop, vous pouvez facilement vous connecter à vos appareils de travail (y compris les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et dispositifs Internet des Objets) depuis n'importe où. Cela permet aux employés à distance et hybrides d'accéder à leurs fichiers, projets et outils spécialisés à travers les appareils, peu importe où ils se trouvent. Le logiciel de support à distance de Splashtop permet aux agents TI d'accéder et de gérer des appareils distants pour une assistance technique et un dépannage, afin qu'ils puissent aider les utilisateurs finaux à tout moment et en tout lieu.
Lorsqu'elle est associée à Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), les organisations peuvent encore optimiser l'efficacité énergétique grâce à la correction en temps réel, l'automatisation et la visibilité des appareils, réduisant à la fois le risque de sécurité et l'impact carbone.
Les solutions de Splashtop soutiennent des environnements de travail à distance robustes et agiles, réduisant le besoin de grands bureaux énergivores et de déplacements tout en améliorant la productivité, la cybersécurité, et l'efficacité. Avec Splashtop, les organisations peuvent donner à leurs employés la possibilité de travailler partout tout en réduisant les émissions de carbone, la consommation d'énergie, et les déchets électroniques, créant un environnement de travail plus efficace et durable.
