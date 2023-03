Accéder à votre bureau à distance depuis un téléphone

Vous connecter à un bureau à distance depuis votre appareil mobile est facile avec Splashtop ! Accédez et contrôlez votre ordinateur en toute sécurité depuis un téléphone, où que vous soyez.

Grâce au logiciel de bureau à distance, plus besoin de se trouver physiquement devant son ordinateur. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder à leur poste de travail depuis n’importe où.

Mais comment accéder à votre bureau si vous n'avez pas d'ordinateur portable ou de tablette ? La plupart des gens n'ont généralement qu'un smartphone avec eux. Dans le monde d'aujourd'hui où il est important pour votre travail, vos études ou d'autres obligations de rester connecté à votre ordinateur, avoir une solution qui vous permet de contrôler à distance votre bureau depuis un téléphone est impératif.

Avec Splashtop, ce n'est plus un problème ! Vous pouvez utiliser votre téléphone pour accéder à votre ordinateur distant depuis n'importe où. De plus, vous pouvez contrôler un ordinateur à distance en temps réel depuis votre téléphone grâce aux connexions rapides et sécurisées de Splashtop, ce qui vous permet d'accomplir n'importe quelle tâche en toute simplicité. Ouvrir vos fichiers, exécuter n'importe quelle application, vous pouvez tout faire avec Splashtop !

Connexion à un bureau à distance depuis des appareils mobiles avec Splashtop

Splashtop prend en charge les connexions à distance aux ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis des appareils Windows, Mac, iOS, Android ou Chrome OS. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre téléphone pour accéder à distance à votre ordinateur, quel que soit le système d’exploitation. Splashtop est compatible avec toutes les plateformes.

Comment utiliser cette intégration

Après avoir installé le bureau à distance Splashtop sur votre téléphone, vous pouvez utiliser l’application à tout moment pour lancer une session de bureau à distance sur votre ordinateur. Ouvrez simplement l’application et sélectionnez l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder. Vous serez alors connecté et vous pourrez voir l’écran de votre ordinateur distant en temps réel grâce à des connexions de qualité HD.

Vous pourrez utiliser l’interface de votre appareil mobile, ainsi que la barre d’outils Splashtop, pour contrôler l’ordinateur à distance. La barre d’outils est dotée de fonctions pratiques telles qu’un clavier, une commande permettant de basculer entre les écrans, etc.

Il existe de nombreuses façons d'utiliser Splashtop pour accéder à des bureaux distants depuis des appareils mobiles :

Les télétravailleurs et les travailleurs hybrides peuvent accéder à leurs ordinateurs lorsqu'ils ne sont pas au bureau.

Les services informatiques et les centres d'assistance peuvent dépanner à distance les ordinateurs des utilisateurs à partir de leur téléphone.

Les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs et aux postes de travail de leur école à partir de leur téléphone.

Commencez avec Splashtop gratuitement

Rendez tous vos ordinateurs accessibles depuis votre téléphone. Accédez à vos ordinateurs de n'importe où. Commencez par un essai gratuit de Splashtop, sans carte de crédit ni engagement.

Commencez votre essai gratuit maintenant pour utiliser votre téléphone pour accéder à votre ordinateur de n'importe où.

Essai gratuit