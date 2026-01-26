Les équipes TI ont beaucoup à gérer et sont constamment sous pression pour réduire à la fois leur charge de travail et leurs coûts. Cependant, cette pression s'accompagne de la crainte d'affaiblir la sécurité. Il y a un équilibre entre la rapidité et la sécurité qu'ils doivent trouver, et ils ne peuvent se permettre de sacrifier l'un ou l'autre.
Heureusement, ils n'ont pas à le faire. L'efficacité et la sécurité ne sont pas mutuellement exclusives, et les entreprises peuvent obtenir les deux. Avec les bons outils d'automatisation et les règles de priorisation, l'efficacité et la sécurité sont à portée de main.
Avec cela à l'esprit, explorons comment les entreprises peuvent utiliser des outils tels que Splashtop AEM pour réduire la charge des équipes TI sans compromettre la cybersécurité.
D'où provient réellement la charge de travail TI
Avant de pouvoir déterminer comment réduire la charge de travail de TI, nous devrions examiner ses causes. Voici les principaux facteurs qui entraînent une charge de travail accrue pour les équipes TI :
1. Correction manuelle et remédiation
Les correctifs et la remédiation sont essentiels pour la sécurité, mais la gestion manuelle peut être longue et sujette aux erreurs. Considérez le temps passé à planifier, approuver et valider manuellement les correctifs, ainsi qu'à gérer les correctifs d'urgence en dehors des heures ouvrables. Tout cela s'additionne pour créer un processus lent et inefficace qui pourrait être mieux géré grâce à l'automatisation.
2. Suivi de l'inventaire des appareils et des données de conformité
La gestion des inventaires et le respect de la conformité sont essentiels, mais leur suivi manuel avec des feuilles de calcul, des scripts et des analyses ponctuelles est inefficace. Ces méthodes créent du travail inutile et augmentent le stress tout en occupant les ressources TI, ce qui est la dernière chose dont vous avez besoin à l'approche d'un audit. Les outils automatisés capables de suivre les stocks, de détecter de nouveaux appareils et de surveiller la conformité peuvent faire gagner du temps et réduire le stress des équipes TI.
3. Provisionnement et déprovisionnement d'accès répétitifs
L'intégration de nouveaux employés, le départ des anciens, le changement de rôles et l'ajustement des permissions, bien qu'essentiels pour la sécurité de l'accès et l'efficacité, peuvent être des processus chronophages. Plus vous avez besoin d'outils et d'autorisations à gérer par rôle, plus le processus devient long. Au lieu de cela, envisagez des outils d'automatisation qui réduisent les efforts manuels en appliquant des politiques au niveau des appareils, en regroupant les points de terminaison par rôle ou fonction, et en appliquant automatiquement les configurations et contrôles de sécurité appropriés lorsque les appareils ou les responsabilités changent.
4. Outils et tableaux de bord déconnectés
L'expansion des TI est l'un des principaux contributeurs à l'augmentation des charges de travail. Quand les agents doivent passer d'un outil à l'autre et entre plusieurs applications, cela ne fait qu'ajouter du temps et des efforts pour effectuer une seule tâche. Bien que les différents outils puissent ajouter des fonctionnalités utiles, la consolidation est essentielle pour maintenir la productivité.
Pourquoi Rogner Sur La Qualité N'est Pas La Solution
Bien qu'il puisse être tentant de faire de petits sacrifices ici et là pour améliorer la sécurité, le faire revient à courir à la catastrophe. Faire des économies de bouts de chandelle peut créer des vulnérabilités et s'accumuler rapidement de plusieurs façons, notamment :
Retarder les correctifs augmente les fenêtres d'exposition, car vos points de terminaison restent plus longtemps avec des vulnérabilités non corrigées.
Assouplir les contrôles d'accès permet un mouvement latéral, de sorte que les comptes compromis peuvent causer plus de dommages sur une zone plus large.
Réduire la surveillance crée des angles morts, ce qui rend plus difficile l'identification des vulnérabilités ou des activités suspectes.
Se fier aux utilisateurs entraîne de l'incohérence et des erreurs, car l'erreur humaine est inévitable.
Ce que « Réduire la Charge de Travail » Devrait Vraiment Signifier
Réduire les charges de travail ne signifie pas réduire la sécurité. Cela signifie plutôt ajouter des outils et des fonctionnalités qui simplifient les flux de travail et améliorent l'efficacité, permettant aux équipes TI d'en accomplir davantage avec moins d'efforts manuels.
Des façons de réduire les charges de travail TI incluent :
Moins d'efforts manuels, mais pas moins de couverture: L'utilisation d'outils avec surveillance automatisée et alertes en temps réel contribue à améliorer l'efficacité tout en éliminant le besoin pour les agents TI de surveiller manuellement les points de terminaison.
Automatisation au lieu de répétition: Les outils d'automatisation peuvent éliminer les tâches manuelles répétitives, libérant ainsi les agents pour se concentrer sur des questions plus urgentes.
Visibilité continue au lieu de vérifications périodiques: La visibilité en temps réel aide à améliorer la réactivité et la sécurité sans nécessiter que les agents vérifient constamment.
Accès contrôlé sur des autorisations étendues : Accorder des autorisations étendues augmente le potentiel de dommage qu'un seul compte compromis peut causer. Définir les autorisations en fonction du rôle et de la nécessité aide à améliorer la sécurité tout en réduisant la charge de travail des TI.
Moins d'outils: Consolider votre pile technologique facilite la tâche des équipes TI pour effectuer des tâches importantes sans avoir à passer constamment d'une application à une autre tout en maintenant une sécurité constante.
Comment l'automatisation réduit la charge de travail et améliore la sécurité
Maintenant que nous comprenons les risques et les objectifs, nous pouvons envisager la solution. L'utilisation de logiciels avec des fonctions d'automatisation peut réduire la charge de travail des équipes TI en automatisant des tâches manuelles répétitives sans compromettre la sécurité.
1. L'automatisation élimine les tâches répétitives
L'une des applications les plus impactantes de l'automatisation est la gestion des tâches manuelles répétitives. Même les petites tâches, comme enregistrer les appels après une interaction client, peuvent s'accumuler et devenir de véritables gouffres de temps. Les automatiser permet donc de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité des équipes TI.
2. La visibilité en temps réel réduit le temps d'enquête
Enquêter sur les problèmes est une autre grosse perte de temps, surtout lorsque la visibilité est limitée. Les outils d'automatisation avec une visibilité en temps réel peuvent détecter et afficher instantanément les statuts des appareils et des correctifs, économisant ainsi des heures qui seraient autrement passées à investiguer les appareils et les logiciels.
3. L'application basée sur des politiques prévient les retouches
Appliquer des politiques de sécurité et de conformité sur les points de terminaison peut être difficile, mais l'utilisation d'outils basés sur des politiques assure la cohérence et réduit les suivis. Ces outils appliquent automatiquement les politiques de point de terminaison, les contrôles de sécurité et les normes de configuration en accord avec la politique de l'entreprise et les exigences de conformité, réduisant ainsi le réajustement et la surveillance manuelle continue pour les équipes TI.
Comment Splashtop réduit la charge de travail TI sans compromettre la sécurité
Lorsque vous souhaitez rationaliser les flux de travail TI et réduire en toute sécurité les charges de travail, vous pouvez le faire avec Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux). Splashtop AEM propose des fonctionnalités d'automatisation et des outils de gestion des terminaux qui surveillent en continu les appareils, fournissent des informations sur les vulnérabilités basées sur CVE, et automatisent le patching, la remédiation et les tâches de maintenance courantes pour améliorer l'efficacité sans compromettre la sécurité.
Splashtop AEM comprend :
1. Gestion automatisée des points de terminaison avec Splashtop AEM
Splashtop AEM permet de surveiller et de gérer facilement des points de terminaison distants depuis une seule console. Cela inclut la mise à jour automatique de l'OS et des logiciels tiers pour garder les appareils à jour, ainsi que la détection des vulnérabilités basées sur CVE et la remédiation pour réduire l'exposition aux risques de sécurité connus. Cela protège les appareils sans nécessiter de travail supplémentaire de la part des équipes TI.
2. Visibilité en temps réel des appareils dans l'environnement
Splashtop AEM offre une visibilité sur chaque appareil à distance, y compris l'inventaire, l'état des correctifs et les performances. Cela élimine le besoin de vérifier manuellement les inventaires, car tout est mis à jour en temps réel grâce à l'automatisation. Il prend également en charge la préparation des audits en fournissant des informations claires et à jour sur l'inventaire du matériel et des logiciels.
3. Accès à distance et Téléassistance réduisent le travail physique
Lorsque les organisations adoptent des modèles de travail à distance et hybride, soutenir les employés à distance peut être difficile. Les outils de Téléassistance de Splashtop permettent aux équipes TI de se connecter rapidement à des appareils distants pour le dépannage et la maintenance, améliorant ainsi la vitesse de résolution tout en réduisant le besoin d'accès physique, de visites sur site ou de solutions de contournement non sécurisées.
4. Le contrôle centralisé remplace la prolifération des outils
Plus d'outils et de tableaux de bord signifient plus de temps passé à passer de l'un à l'autre pour effectuer les mêmes tâches. Réduire la dispersion et consolider des outils disparates améliore l'efficacité en donnant aux équipes TI moins de tableaux de bord à gérer et une propriété plus claire, tout en facilitant la gestion et l'automatisation de systèmes similaires depuis un seul endroit.
Étape par étape : Réduire la charge de travail TI de la bonne manière
Lorsqu'il s'agit de réduire la charge de travail de l'équipe TI sans compromettre la sécurité, c'est facile à faire avec Splashtop AEM. Suivez ces étapes simples, et vous pourrez apporter la puissance de l'automatisation et de la visibilité en temps réel à votre équipe TI :
Identifiez les tâches manuelles en TI les plus chronophages pour prioriser vos besoins en automatisation.
Déployez Splashtop AEM, définissez des groupes d'appareils et configurez des politiques d'automatisation pour le correctif, la remédiation et la surveillance en fonction de la tolérance au risque et des priorités opérationnelles.
Définissez les contrôles d'accès basés sur le rôle et les règles de groupe pour limiter la portée d'accès et réduire la charge de surveillance.
Utilisez la visibilité en temps réel pour identifier les vulnérabilités et prévenir les incidents.
Utilisez des rapports automatisés pour valider les résultats, plutôt que d'effectuer des vérifications manuelles.
Une fois que vous aurez suivi ces étapes, vous constaterez que vos équipes TI peuvent travailler plus efficacement, les tâches sont exécutées automatiquement, et vos terminaux restent sécurisés.
Erreurs courantes qui augmentent la charge de travail avec le temps
Bien sûr, des erreurs peuvent et vont se produire dans toute entreprise. Ces erreurs peuvent entraîner une augmentation des charges de travail TI, que ce soit par un pic soudain ou une croissance progressive au fil du temps, donc les organisations devraient en être conscientes.
Faites attention à ces erreurs courantes lors de l'utilisation de l'automatisation pour réduire la charge de travail TI :
Ajouter des outils au lieu de simplifier les flux de travail: la solution à une charge de travail accrue n'est pas "plus d'outils". Au lieu de cela, il s'agit de consolider et de simplifier pour obtenir les mêmes résultats sans dispersion.
Surpersonnaliser des scripts qui nécessitent une maintenance constante: Le but des scripts est d'automatiser les tâches et de les exécuter sans intervention manuelle. Si les scripts sont trop complexes et nécessitent constamment une maintenance, ils perdent leur utilité et ne font que créer de nouveaux obstacles.
Traiter la sécurité et les opérations TI comme des efforts séparés: Les opérations et la sécurité devraient aller de pair. Si vous souhaitez réduire votre charge de travail TI, recherchez des solutions sécurisées qui améliorent la cybersécurité et optimisent les flux de travail TI, plutôt que de vous concentrer sur l'un au détriment de l'autre.
Attendre des incidents avant d'investir dans l'automatisation: L'automatisation est excellente pour réduire les charges de travail, améliorer la sécurité et identifier les menaces et vulnérabilités potentielles. Si vous attendez qu'un incident de sécurité survienne avant d'investir dans l'automatisation, il est déjà trop tard. Comme dit le proverbe, « mieux vaut prévenir que guérir », et c’est très vrai ici, car investir dans des outils d'automatisation est une utilisation efficace des ressources pour prévenir des catastrophes encore plus coûteuses.
Moins de travail manuel, sécurité renforcée
Vous pouvez réduire votre charge de travail en TI sans réduire la sécurité. Avec les bons outils d'automatisation, de visibilité et de contrôle d'accès, vous pouvez alléger la charge de travail de votre équipe TI tout en maintenant une sécurité renforcée sur votre réseau, vos appareils et vos comptes.
Splashtop AEM donne à vos équipes TI le pouvoir de soutenir, surveiller, gérer et mettre à jour les points d'extrémité distants à travers votre entreprise, avec une automatisation transparente et des informations de sécurité en temps réel. Avec elle, vous pouvez surveiller les endpoints, résoudre proactivement les problèmes et réduire les charges de travail, sans sacrifier la sécurité.
Mise à jour automatique des correctifs pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Aperçus des vulnérabilités basés sur des CVE assistés par IA.
Cadres de politiques personnalisables pouvant être appliqués sur l'ensemble de votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les terminaux.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions de fond pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires d'appareils sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à renforcer la sécurité tout en simplifiant le travail pour vos équipes TI ? Commencez avec Splashtop AEM dès aujourd'hui avec un essai gratuit.