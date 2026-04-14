Le Patch Tuesday d'avril 2026 de Microsoft inclut 165 CVE Microsoft et un jour zéro exploité confirmé, ce qui en fait une version qui mérite une priorisation rapide basée sur les risques. Le problème le plus urgent est CVE-2026-32201 dans Microsoft Office SharePoint, que Microsoft a signalé comme exploitation détectée.
En parallèle de cette vulnérabilité de type zero-day, ce mois inclut également un groupe important de vulnérabilités marquées comme Exploitation Plus Probable, ce qui signale un risque accru à court terme pour les endpoints Windows, les serveurs et les services d'entreprise principaux.
La version de ce mois se distingue également par son large déploiement en entreprise. Les problèmes de haute priorité affectent SharePoint, Windows IKE Extension, le bureau à distance, Active Directory, SQL Server, Microsoft Power Apps, Office et les services liés à Azure. Cette combinaison fait d'avril un mois où les équipes de correction devraient se concentrer d'abord sur les systèmes avec la plus grande exposition et impact commercial, plutôt que de se fier uniquement aux scores CVSS.
Analyse des mises à jour Microsoft pour avril 2026
La version de ce mois-ci couvre un large éventail de services principaux de Windows, d'infrastructure sur site, de charges de travail Office, de SQL Server, de services Azure et d'outils adjacents au développement. Les zones de concentration les plus notables incluent :
Composants principaux et d'infrastructure de Windows tels que TCP/IP, BitLocker, WinSock, LSASS, bureau à distance, Kerberos, Gestionnaire de fenêtres du bureau, Windows Shell, et Extension IKE de Windows
Services d'identité et d'annuaire, y compris Windows Active Directory et les composants liés à l'authentification
Plateformes de bureau et de collaboration incluant Word, Excel, PowerPoint et SharePoint
Charges de travail cloud et Azure y compris Azure Logic Apps, Azure Monitor Agent, et Microsoft Power Apps
Outils de base de données et de gestion, y compris SQL Server, Windows Server Update Service et Microsoft Management Console
L'histoire clé ce mois-ci n'est pas seulement le nombre, mais la variété des surfaces d'entreprise exposées, y compris les plateformes de collaboration, les services d'identité, les composants d'accès à distance et les services Windows orientés réseau.
Vulnérabilités Exploitation et Zero-Day Plus Probables
Exploité confirmé zéro-day
Microsoft a marqué la vulnérabilité suivante comme exploitation détectée :
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
Parce que cela affecte SharePoint et est déjà exploité, les organisations utilisant SharePoint, en particulier celles avec des déploiements exposés ou critiques pour l'entreprise, devraient traiter cela comme l'élément principal de remédiation dans le cycle d'avril.
Vulnérabilités marquées comme exploitation plus probable
Microsoft a également signalé un groupe important de vulnérabilités comme étant plus susceptibles d'être exploitées, ce qui augmente le risque de leur utilisation à des fins malveillantes à court terme après divulgation. Les exemples clés incluent :
Démarrage, noyau et intégrité du système
CVE-2026-0390, Windows Boot Loader
CVE-2026-26169, Windows Kernel Memory
CVE-2026-32070, Windows Common Log File System Driver
Accès à distance et exposition du réseau
CVE-2026-26151, bureau à distance Windows
CVE-2026-27921, Windows TCP/IP
CVE-2026-32075, Windows Universal Plug and Play Device Host
CVE-2026-32093, Service de découverte des fonctions
Contrôles d'identité et de sécurité
CVE-2026-27906, Windows Hello
CVE-2026-27913, Windows BitLocker
CVE-2026-33825, Microsoft Defender
CVE-2026-33826, Windows Active Directory
Couches utilisateur et de gestion Windows
CVE-2026-27909, composant de recherche Microsoft Windows
CVE-2026-27914, Microsoft Management Console
CVE-2026-32152, Desktop Window Manager
CVE-2026-32154, Desktop Window Manager
CVE-2026-32162, Windows COM
CVE-2026-32202, Windows Shell
CVE-2026-32225, Windows Shell
Ce que les équipes TI doivent en retenir
Cette liste est importante car elle affecte des composants de base de Windows liés à :
intégrité de démarrage
accès à distance
authentification
Sécurité des points d'accès
comportement du shell
systèmes de fichiers
fonctionnalité de la pile réseau
Même là où l'exploitation n'est pas encore confirmée, ce sont les vulnérabilités les plus susceptibles de devenir rapidement opérationnellement importantes. Cela en fait de solides candidats pour une validation précoce et un déploiement rapide dans le cycle de correctifs de ce mois-ci.
Vulnérabilités critiques en avril 2026
Vulnérabilité de la plus haute gravité
La vulnérabilité la plus élevée en termes de score dans la version de ce mois est :
CVE-2026-33824, Extension IKE Windows, CVSS 9.8
Pourquoi c'est unique :
Il a le score CVSS le plus élevé dans la version d'avril
Il affecte un composant réseau Windows
Cela doit être traité comme un élément de remédiation de haute priorité dans les environnements avec une infrastructure réseau exposée ou sensible à la sécurité
Autres risques d'entreprise à haute gravité
Plusieurs autres vulnérabilités méritent une attention particulière car elles affectent des plateformes et services d'entreprise largement utilisés :
CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0
CVE-2026-26167, Notifications Push Windows, 8.8
CVE-2026-26178, Windows Advanced Rasterization Platform, 8.8
CVE-2026-32157, Client Bureau à Distance, 8.8
CVE-2026-32171, Azure Logic Apps, 8,8
CVE-2026-33120, SQL Server, 8.8
CVE-2026-32225, Windows Shell, 8.8
Comment Prioriser les Correctifs d'Avril 2026
Corriger dans les 72 heures
Commencez par les vulnérabilités qui combinent exploitation confirmée, gravité élevée et impact large sur l'entreprise :
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
CVE-2026-33824, Windows IKE Extension
Priorisez également les vulnérabilités que Microsoft a marquées comme Plus Susceptible d'Exploitation, en particulier celles affectant :
Chargeur de démarrage Windows
Bureau à distance pour Windows
Mémoire du noyau Windows
Windows BitLocker
Windows TCP/IP
Windows Shell
Gestionnaire de fenêtres du bureau
Annuaire Actif Windows
Console de gestion Microsoft
Cette première vague devrait également inclure des risques de service et de plateforme de haute gravité tels que :
Microsoft Power Apps
Azure Logic Apps
SQL Server
Client de bureau à distance
Notifications Push Windows
Correctif dans 1 à 2 semaines
Après que les problèmes à plus haut risque soient validés et déployés, passez à l'ensemble plus large des vulnérabilités importantes affectant les charges de travail commerciales courantes et les outils d'administration, y compris :
Vulnérabilités de Microsoft Office dans Word, Excel, PowerPoint et le noyau d'Office
Composants Windows liés à LSASS, Kerberos, RPC, WinSock et au système de fichiers
Agent Azure Monitor, PowerShell, .NET, et autres outils adjacents au développement
Services Windows liés à l'accès à distance et aux licences
Cycle de correctifs régulier
Les éléments de priorité inférieure peuvent suivre le processus de correctif normal une fois que les problèmes les plus à risque sont résolus. Ils incluent généralement :
Vulnérabilités marquées Exploitation Improbable
Problèmes locaux de moindre envergure
Composants à impact plus limité tels que Windows File Explorer, Windows Snipping Tool, entrées COM Windows de moindre gravité, ainsi que divers problèmes liés à UPnP, SSDP, la synthèse vocale et le système de fichiers à exposition plus restreinte
Mises à jour notables de tiers
Microsoft a également republié 82 CVE non-Microsoft dans le cadre du cycle d'avril 2026. Cela inclut des problèmes affectant AMD Input-Output Memory Management Unit, Node.js, Windows Secure Boot, Git pour Windows, et un grand nombre de CVE Microsoft Edge basés sur Chromium.
Pour la plupart des équipes IT, la priorité ici est simple :
Vérifiez si le logiciel affecté existe dans votre environnement
Examinez l'exposition du navigateur, surtout Edge
Incluez les applications tierces clés et les dépendances dans le même cycle de révision des correctifs
Cela ne rend pas chaque CVE republié urgent, mais cela signifie que le cycle de correctifs d'avril devrait inclure plus que de simples systèmes Microsoft.
Comment Splashtop AEM Aide les Équipes IT à Réagir Plus Rapidement
Les mois à haut risque comme Patch Tuesday d'avril 2026 créent un défi familier : trop de vulnérabilités, trop de systèmes affectés, et pas assez de temps pour des flux de travail de correctifs lents. Splashtop AEM aide les équipes TI à répondre plus rapidement avec un patch en temps réel, une visibilité CVE, et un aperçu centralisé des endpoints pour qu'elles puissent identifier les systèmes exposés et prendre des mesures rapidement.
Pour les équipes qui patchent encore manuellement, Splashtop AEM aide à réduire le travail répétitif avec des patchs automatisés, un déploiement en temps réel et une visibilité centralisée sur les appareils gérés. Cela facilite la mise en place rapide de correctifs urgents et réduit le temps passé à vérifier le statut des correctifs dans tout l'environnement.
Pour les équipes utilisant déjà Microsoft Intune, Splashtop AEM ajoute un patching plus immédiat et une visibilité opérationnelle à Intune, ce qui peut être particulièrement utile pendant les mois à haut risque comme celui-ci. Cela peut également aider à combler les lacunes concernant le patching des applications tierces, le détail du statut des patchs et la réponse rapide lorsque des vulnérabilités critiques nécessitent une action plus rapide.
Pour les équipes utilisant un RMM ou un outil de correction autonome, Splashtop AEM offre un moyen plus simplifié de gérer la correction, la visibilité des terminaux, les actions de fond et la remédiation depuis une seule console. Cela peut aider à simplifier les opérations tout en donnant aux équipes TI le contrôle dont elles ont besoin pour réagir rapidement lorsque de nouvelles vulnérabilités hautement prioritaires émergent.
Avec des correctifs en temps réel, une visibilité des CVE, un inventaire des logiciels et du matériel, l'automatisation et des outils de remédiation rapides, Splashtop AEM aide les équipes TI à réduire le temps entre l'identification du risque et sa réduction.
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