Le Patch Tuesday de janvier 2026 propose des mises à jour de sécurité pour 112 CVEs Microsoft, ainsi que 3 CVEs non-Microsoft republiées. La version de ce mois-ci aborde un large éventail de problèmes touchant les composants de base de Windows, les services d'accès à distance, les systèmes de fichiers et les suites de productivité Office.
Parmi les correctifs de ce mois figure une vulnérabilité confirmée comme étant activement exploitée dans la nature : un bug du système de fenêtrage de bureau dans le Desktop Window Manager (CVE-2026-20805). De plus, plusieurs vulnérabilités sont classées comme "Exploitation plus probable", ce qui signale un risque accru et la nécessité d'une réparation rapide.
Bien qu'aucune vulnérabilité de ce mois-ci n'atteigne la rare étiquette "Critique" CVSS 9.0+, plusieurs failles de haute gravité et prêtes à être exploitées illustrent le risque épisodique qui peut s'accumuler lorsque les composants de base de l'OS et les pilotes croisent des techniques d'attaque courantes telles que l'élévation de privilèges et l'exécution de code local.
Aperçu des Correctifs Microsoft
Le cycle de mise à jour de ce mois est de taille considérable, avec 112 CVE de Microsoft couvrant une vaste gamme de composants et services de la plateforme Windows. Les domaines clés sur lesquels se concentrer comprennent :
Composants de base et du noyau de Windows, y compris le noyau lui-même, les pilotes auxiliaires, WinSock, Win32K, NTFS, CLFS et DWM.
Système de fichiers et stockage, y compris les pilotes NTFS et CLFS, qui sont fondamentaux pour l'intégrité du système et couramment ciblés par des chaînes d'exploitation.
Accès à distance et services de connectivité, y compris le Service de Routage et Accès à distance (RRAS).
Microsoft Office et les composants de productivité, surtout la gestion des documents SharePoint et Excel/Word.
Composants de serveur et outils, y compris SQL Server, WSUS et Windows Deployment Services.
La diversité des composants affectés, allant des pilotes du système d'exploitation central aux applications orientées utilisateur, souligne la nécessité d'une stratégie de correctifs structurée qui prend en compte à la fois la gravité du risque et l'exploitabilité réelle.
Vulnérabilités Zero-Day et Exploitation Probable
Zero-Day activement exploité
CVE-2026-20805 (Desktop Window Manager) : Cette vulnérabilité a été confirmée comme étant activement exploitée. Il permet à des attaquants locaux d'escalader les privilèges via DWM, un composant graphique/fenêtrage central de Windows. Les systèmes qui exécutent des interfaces graphiques ou hébergent des environnements multi-utilisateurs sont particulièrement exposés.
Exploitation plus probable
En plus de la vulnérabilité zéro-day confirmée, plusieurs autres vulnérabilités sont étiquetées par Microsoft comme « Exploitation plus probable », indiquant des conditions que les adversaires ciblent fréquemment :
CVE-2026-20816 : Windows Installer
CVE-2026-20817 : Windows Error Reporting
CVE-2026-20820 : Windows Common Log File System (CLFS) Driver
CVE-2026-20840: Windows NTFS
CVE-2026-20843: Windows Routing et Accès à distance Service (RRAS)
CVE-2026-20860 : Windows Ancillary Function Driver for WinSock
CVE-2026-20871: Desktop Window Manager
CVE-2026-20922: Windows NTFS
Ces problèmes comportent généralement des scores de base significatifs (7.8+), affectent des fonctionnalités courantes du système d'exploitation et sont souvent exploités dans des actions post-compromission telles que le déplacement latéral ou l'escalade de privilèges.
CVEs de haute gravité (CVSS 8.8)
Bien qu'aucune des CVE de ce mois ne soit classée au-dessus de 9,0, plusieurs vulnérabilités se trouvent en haut de l'échelle de gravité (CVSS 8.8), impactant des services et des plateformes de collaboration largement déployés :
CVE-2026-20868 : Windows RRAS (8.8)
CVE-2026-20947 : Microsoft Office SharePoint (8.8)
CVE-2026-20963 : Microsoft Office SharePoint (8.8)
Ces problèmes ne sont pas seulement très notés, mais ils affectent également des services ayant une large utilisation en entreprise, justifiant ainsi une priorisation précoce.
Guide de priorisation des correctifs
Corriger dans les 72 heures
Concentrez la première vague de déploiement sur les exploitations confirmées et les vulnérabilités présentant un risque élevé d'exploitation probable :
CVE-2026-20805 : Desktop Window Manager (activement exploité)
Exploitation plus probable
CVE-2026-20816 (Windows Installer)
CVE-2026-20817 (Windows Error Reporting)
CVE-2026-20820 (CLFS Driver)
CVE-2026-20840/20922 (Windows NTFS)
CVE-2026-20843 (RRAS)
CVE-2026-20860 (WinSock)
CVE-2026-20871 (DWM)
Vulnérabilités de haute gravité (CVSS 8.8)
CVE-2026-20868 (RRAS)
CVE-2026-20947/20963 (SharePoint)
Ces mises à jour concernent des composants avec un fort potentiel d'exploitation ou une utilisation fréquente dans les chaînes de violation et doivent être prioritaires sur les postes de travail et les serveurs.
Correctif dans un à deux semaines
Après la fenêtre d'urgence initiale, le prochain ensemble de correctifs à déployer inclut des problèmes de système de fichiers et de pilotes, des services de plateforme, et des vulnérabilités Office pouvant conduire à l'exécution de code à distance ou à une escalade de privilèges lorsqu'elles sont associées à d'autres exploits :
Systèmes de fichiers & EoPs de pilotes (par exemple, variantes NTFS/CLFS supplémentaires)
Plateforme Windows et composants de l'interface utilisateur (Installateur, Shell, Explorateur de fichiers)
Gestion des documents Office (Word, Excel)
Rôles du serveur (SQL Server, WSUS, Windows Deployment Services)
Ces correctifs doivent être déployés une fois que la première vague critique a été validée.
Cadence régulière des mises à jour
Les vulnérabilités restantes, généralement de faible gravité ou dont l'exploitation est jugée improbable, devraient être intégrées dans vos fenêtres de maintenance standard :
Composants tels que Hyper-V, variantes de serveur SMB, Kerberos, NDIS et services hérités
Composants UI/UX comme WalletService, TWINUI, et téléassistance
Problèmes Office/SharePoint à faible impact avec une probabilité d'exploitation plus faible
CVE non-Microsoft republiés
Microsoft a également republié trois CVE non-Microsoft impactant les pilotes de modem hérités et Edge basé sur Chromium :
CVE-2023-31096: Agere Windows Modem Driver
CVE-2024-55414 : Windows Motorola Soft Modem Driver
CVE-2026-0628 : Microsoft Edge (basé sur Chromium)
Ces CVE doivent être examinés pour les environnements impactés, mais sont généralement considérés comme une priorité moindre à moins qu'ils ne soient encore présents et exploitables.
