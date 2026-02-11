Trevor Jackins est un Senior Digital Marketing Manager chez Splashtop. Il est également un utilisateur passionné du logiciel d’accès à distance de Splashtop car il l’utilise pour se connecter à distance à son ordinateur de bureau pour travailler à domicile! L’enthousiasme de Trevorpour Splashtop provient de son intérêt pour la façon dont la technologie peut améliorer notre vie quotidienne.