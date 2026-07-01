L’une des plus grandes décisions que les équipes IT doivent prendre est de savoir si elles doivent se concentrer sur une infrastructure sur site ou passer au cloud. Ce choix aura un impact sur leurs coûts IT, la sécurité des données, la croissance de l’entreprise, et plus encore, mais il n’existe pas de réponse unique valable pour toutes les entreprises, elles doivent donc évaluer soigneusement leurs options et leurs besoins.
Si vous essayez de choisir entre on-premise et cloud, la décision peut sembler intimidante. Cependant, en comprenant les différences et en pesant leurs avantages et leurs inconvénients, les équipes IT peuvent déterminer le meilleur choix pour leur entreprise.
Dans cette optique, examinons l’infrastructure sur site et l’infrastructure cloud, voyons leurs avantages et leurs inconvénients, et aidons-vous à déterminer laquelle répond le mieux aux besoins de votre entreprise.
Qu’est-ce que l’informatique sur site ?
L’infrastructure on-premises désigne des serveurs qu’une entreprise possède et contrôle en privé, hébergés et entretenus dans ses propres locaux. Avec l’informatique on-premises, l’entreprise a un contrôle plus direct sur son infrastructure, notamment sur l’emplacement des données, les applications, la configuration de la sécurité et la maintenance.
L’infrastructure sur site est généralement utilisée par les entreprises qui traitent des données très sensibles ou qui ont des exigences strictes en matière de conformité IT, bien qu’elle n�écessite également un espace physique pour stocker tout leur matériel.
Qu’est-ce que le cloud computing ?
L’infrastructure cloud désigne une infrastructure hébergée par un prestataire de services tiers et mise à disposition selon les besoins. Avec le cloud computing, le fournisseur fournit des logiciels, du stockage, etc., via Internet, ce qui évite à l’entreprise de devoir tout stocker et gérer sur site.
Le cloud computing est une option abordable et évolutive, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises. Le cloud computing existe également sous plusieurs formes, notamment les clouds publics, où les ressources gérées par le fournisseur sont partagées entre les clients tout en étant logiquement séparées et protégées par des contrôles de sécurité cloud, et les clouds privés, où le système est dédié à une seule organisation.
Quelles sont les principales différences entre l’on-premise et le cloud ?
Les modèles cloud et sur site ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, ce qui permet de mettre en évidence les principales différences entre les deux, mais ce n’est pas tout. Les deux diffèrent à plusieurs égards. Les organisations doivent donc connaître les principales différences afin de déterminer laquelle correspond le mieux à leurs besoins.
Nous pouvons décomposer leurs différences comme suit :
Aspect
informatique en nuage
Informatique sur site
Coût
Des coûts initiaux réduits, généralement sur la base d’un abonnement ou de l’utilisation. Les coûts évolueront en fonction de la consommation.
Investissement initial élevé en matériel, logiciels, installations et configuration, en plus des coûts de maintenance continus.
Évolutivité
Très évolutif ; les ressources peuvent être augmentées ou réduites à la demande.
Limité par la capacité du matériel. La mise à l’échelle nécessite souvent l’achat et l’installation de nouveaux équipements.
Contrôles de sécurité
Il s’agit généralement d’un modèle de responsabilité partagée dans lequel le fournisseur gère la sécurité de l’infrastructure, tandis que les clients gèrent les données et les contrôles d’accès.
L’organisation a un contrôle total sur les politiques de sécurité, l’infrastructure et la protection des données.
Responsabilité de la maintenance
Le fournisseur prend en charge la maintenance du matériel, les mises à jour et la gestion de l’infrastructure.
Les équipes IT internes sont responsables du matériel, des mises à jour logicielles, des sauvegardes et de la maintenance du système.
Performance
Dépend de la connectivité Internet et de l’infrastructure du fournisseur. Les performances peuvent être affectées par la latence pour certaines charges de travail.
Offre généralement des performances prévisibles et une faible latence pour les utilisateurs et les applications locaux.
Préparation à l’accès à distance
Conçu pour l'accès à distance depuis n'importe où avec une connexion Internet.
Nécessite des VPN, des solutions de bureau à distance ou une autre infrastructure pour permettre l’accès à distance.
Conformité
De nombreux fournisseurs proposent des certifications de conformité et des outils, mais les organisations doivent veiller à une configuration correcte et à une bonne gouvernance des données.
Offre un contrôle plus direct sur l’emplacement des données, la configuration de l’infrastructure et les processus d’audit, mais l’organisation reste responsable de la mise en œuvre et de la documentation des contrôles requis.
Meilleurs cas d’usage
Croissance rapide, charges de travail variables, startups, collaboration mondiale, reprise après sinistre et environnements de travail à distance.
Secteurs fortement réglementés, applications héritées, charges de travail prévisibles, exigences de souveraineté des données et organisations ayant besoin d’un contrôle maximal.
Avantages et défis de l'informatique sur site
Ces définitions étant établies, nous pouvons commencer à analyser les avantages et les inconvénients de chaque type d’infrastructure. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l’informatique sur site ?
Principaux avantages de l’informatique sur site
L’informatique sur site offre plusieurs avantages aux organisations qui ont besoin de la sécurité et du contrôle qu’elle procure, notamment :
Contrôle total des données : L’utilisation d’une infrastructure sur site signifie avoir un contrôle total sur vos données, vos systèmes et votre matériel.
Coûts prévisibles : Comme l’infrastructure sur site ne repose pas sur un abonnement, il est plus facile de prévoir et de gérer les coûts.
Contrôle de la conformité: l’infrastructure sur site peut donner aux organisations un contrôle plus direct sur l’emplacement des données, la configuration du système et les processus d’audit.
Performance à faible latence : Comme l’infrastructure est entièrement sur site, la latence est minimale lorsque vous travaillez depuis le bureau.
Aucune dépendance à la connectivité : L’informatique sur site repose sur des appareils locaux, elle peut donc fonctionner sans nécessiter de connexion Internet.
Défis courants de l’informatique sur site
Les défis de l’informatique sur site incluent :
Coût initial élevé : Bien que l’informatique sur site puisse avoir des coûts récurrents prévisibles, elle implique un coût initial élevé pour mettre en place l’infrastructure physique et les autres équipements.
Maintenance continue : Alors que les solutions hébergées sont entretenues et gérées par le fournisseur, l’infrastructure sur site reste entre les mains de l’entreprise. Cela signifie qu’elle doit consacrer des ressources IT à la maintenance et au dépannage, ce qui peut s’avérer coûteux.
Évolutivité limitée : Alors que les solutions hébergées sont faciles à faire évoluer, l’infrastructure sur site est nettement plus difficile à faire évoluer et nécessite des investissements importants en équipements et en espace supplémentaires.
Risque de panne : S’appuyer sur du matériel, c’est accepter le risque de panne matérielle, ce qui peut entraîner des interruptions prolongées et des pertes de données.
Déploiement plus lent : La mise en place et le déploiement d’une infrastructure sur site peuvent prendre du temps, et même l’intégration et le provisionnement de nouveaux utilisateurs peuvent demander un temps considérable.
Avantages et défis du cloud computing
Examinons les avantages et les inconvénients du cloud computing, afin de voir ce qu’il offre que les solutions sur site n’offrent pas (et inversement).
Principaux avantages du cloud computing
Le cloud computing offre l’accessibilité, l’évolutivité et la fiabilité dont les entreprises ont besoin, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises de toutes tailles. Ces avantages incluent :
Évolutivité rapide : comme le cloud computing est un service hébergé, il est facile d’évoluer à mesure qu’une entreprise se développe. Le fournisseur peut ajouter facilement de nouveaux postes, sans que l’organisation ait besoin d’investir dans une infrastructure supplémentaire.
Investissement initial moins élevé : Le cloud computing ne nécessite ni matériel ni espace physique, les coûts initiaux sont donc nettement inférieurs.
Reprise après sinistre : De nombreux fournisseurs de cloud offrent des capacités de redondance, de sauvegarde et de reprise après sinistre, mais les organisations doivent toujours les configurer et les gérer correctement.
Accessibilité mondiale : Comme l’infrastructure cloud est accessible via Internet, les utilisateurs ne sont pas limités à un seul emplacement physique ; ils peuvent tout consulter depuis n’importe où avec une connexion Internet.
Charge IT réduite : le fournisseur gère la plateforme cloud sous-jacente, ce qui peut réduire le temps que l'IT consacre à la maintenance des serveurs physiques, du stockage et des installations.
Défis courants du cloud computing
Plusieurs problèmes peuvent le rendre moins attrayant par rapport aux options sur site, notamment :
Dépendance au fournisseur : utiliser une infrastructure cloud signifie que vous dépendez du fournisseur, ce qui implique de sacrifier une partie du contrôle.
Problèmes de confidentialité : Bien que l’infrastructure cloud inclue généralement de solides mesures de sécurité et le chiffrement, celles-ci peuvent varier selon les fournisseurs, et toutes les entreprises ne se sentiront pas forcément en sécurité en stockant leurs données hors site.
Conformité : Bien que les fournisseurs de cloud respectent généralement les réglementations, le fait qu’il s’agisse d’un service tiers peut susciter certaines inquiétudes et poser des problèmes potentiels, même avec un chiffrement robuste.
Coûts d’abonnement : Les services cloud sont fournis sur la base d’un abonnement, ce qui, selon le fournisseur, peut s’accumuler au fil du temps.
Dépendance à Internet : comme l'infrastructure cloud est fournie via Internet, les utilisateurs dépendent d'une connexion Internet fiable pour tout utiliser.
Personnalisation limitée : Bien que les solutions sur site (et certains clouds privés) puissent être adaptées aux besoins et aux préférences d’une organisation, la plupart des services cloud offrent des options de personnalisation et une flexibilité limitées.
Comment choisir entre sur site et le cloud
Il y a quelques facteurs à prendre en compte lorsque vous choisissez entre une infrastructure sur site et une infrastructure cloud.
Tout d’abord, il faut prendre en compte la confidentialité et la cybersécurité. Si vous travaillez dans un secteur fortement réglementé avec des exigences de sécurité strictes, comme la conformité HIPAA dans le secteur de la santé, la sécurité et le contrôle des options sur site peuvent être préférables. Cependant, il est toujours possible de trouver une option cloud offrant les contrôles de sécurité robustes dont vous avez besoin.
La question de vos besoins en flexibilité et en évolutivité se pose également. Si votre entreprise est en pleine croissance, les solutions sur site peuvent être trop rigides pour évoluer avec vous. De même, si vous manquez d’espace physique pour une infrastructure sur site ou si vous souhaitez déléguer la gestion de l’infrastructure, le cloud est la meilleure option.
Le budget est un autre point à prendre en compte. Vous devrez comparer les coûts globaux d’un abonnement cloud continu avec les coûts initiaux et de maintenance d’une option on-premise afin de déterminer celle qui convient le mieux à votre budget.
En bref, même s’il n’existe pas de solution universelle, vous pouvez déterminer celle qui vous convient en voyant ce qui correspond le mieux à votre entreprise, à votre budget et à vos besoins en matière de sécurité.
Pourquoi l’IT hybride devient de plus en plus courante
Cependant, il faut tenir compte des besoins futurs en plus des besoins actuels. Nous devons donc également examiner les tendances de fond, et dans ce cas, cela inclut une troisième option : l’infrastructure hybride.
L’infrastructure hybride est une tendance croissante dans laquelle les entreprises utilisent une combinaison d’informatique sur site et de cloud computing. Cela leur permet de conserver leurs données les plus sensibles en toute sécurité sur site, tout en utilisant le cloud pour bénéficier d’une plus grande évolutivité et d’un meilleur support.
Gartner a désigné l'informatique hybride comme la principale tendance infrastructure et opérations pour 2026, soulignant la nécessité pour les organisations de combiner différents modèles de calcul, de stockage et de réseau à mesure que les environnements IT deviennent plus distribués.
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Que votre infrastructure soit basée sur le cloud, sur site ou hybride, les équipes IT ont toujours besoin d’un moyen fiable pour accéder aux appareils, les prendre en charge et les gérer sur différents sites. Cela devient particulièrement important lorsque les employés travaillent à distance, que les appareils sont répartis entre plusieurs bureaux ou que les équipes IT doivent dépanner des systèmes sans être physiquement présentes.
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