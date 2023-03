Les nouvelles fonctionnalités de Splashtop du 3<sup>e</sup> trimestre 2022

Amélioration de la productivité des sessions à distance, de la gestion des terminaux et des capacités d’intervention des centres d’assistance

Avec les versions v3.5.2.x sorties au 3e trimestre, nous avons introduit des fonctionnalités qui rendent le travail à distance et le support à distance encore plus efficaces et productifs. Utilisez la dernière version des applications et des streamers de Splashtop Business pour accéder aux nouvelles fonctionnalités comprises dans votre abonnement.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés que nous introduirons d’ici la fin du mois de septembre :

Une productivité et une facilité d’utilisation accrues

Une prise en charge native d’Apple Silicon

Les produits Splashtop prendront en charge nativement les puces Apple Silicon (M1, M2) et Intel. Le nouveau binaire universel prendra en charge les versions macOS 10.10 et supérieures.

Une plus grande qualité audio

Les sessions à distance de Splashtop prendront en charge des débits audio plus élevés et offriront une meilleure fidélité audio. Les utilisateurs pourront contrôler les niveaux de débit binaire et couper le son commodément pendant la session depuis la barre d’outils. Plus d’informations seront bientôt disponibles.

Splashtop Connector

Les utilisateurs de Splashtop Enterprise qui disposent du module complémentaire Connector permettant d’accéder aux serveurs par RDP pourront désormais transférer des fichiers de leurs ordinateurs Mac vers des serveurs Windows au moyen de Connector. Ils pourront également intervenir sur plusieurs moniteurs pendant la session RDP, tout comme dans les sessions Splashtop standard.

Une gestion plus efficace des terminaux

Ces fonctionnalités s’appliquent aux techniciens utilisant Splashtop Enterprise et Splashtop Remote Support (Premium). Elles sont disponibles dans la console Web de gestion.

Transfert de fichiers 1-to-Many

Les techniciens pourront transférer un fichier (jusqu’à 1 Go) vers plusieurs ordinateurs Windows ou Mac au moyen d’actions 1-to-Many.

Un inventaire des appareils Android

Les utilisateurs pourront voir l’inventaire système, logiciel et matériel des appareils Android.

Un nouveau tableau de bord d’inventaire

Un nouveau tableau de bord « Inventaire » permettra de voir des informations relatives à l’inventaire de l’ordinateur. Les utilisateurs pourront rechercher des attributs spécifiques et filtrer les informations en fonction des différents groupes d’ordinateurs sur leurs ordinateurs Windows et Mac. Comme auparavant, vous avez toujours la possibilité de télécharger des rapports d’inventaire. Les performances de la fonction d’inventaire ont été optimisées pour gérer un nombre beaucoup plus important de terminaux.

Des centres d’assistance en mesure d’intervenir plus rapidement et plus facilement

Ces fonctionnalités s’appliquent aux techniciens utilisant Splashtop Enterprise.

Utiliser un code PIN à 6 chiffres pour fournir une assistance à la demande

Comme alternative au lien URL actuellement utilisé pour fournir une assistance, le technicien peut désormais créer un code PIN à 6 chiffres qu’il fournira à l’utilisateur final. L’utilisateur final saisira le code dans l’application SOS mobile pour envoyer une demande d’assistance qui sera ajoutée à la file d’attente du technicien.

L’utilisateur final peut également saisir le code PIN à 6 chiffres sur la page Web de Splashtop www.help123.app, qui téléchargera automatiquement l’application mobile et ajoutera la demande dans la file d’attente des demandes d’assistance. Pour l’instant, cette méthode de code PIN à 6 chiffres permet uniquement d’accéder à distance à des appareils mobiles ; les ordinateurs de bureau seront pris en charge prochainement.

Intervenir sur des appareils mobiles dans le cadre des demandes d’assistance

Les techniciens peuvent désormais accéder à distance à des appareils mobiles iOS et Android à partir de la console destinée aux centres d’assistance au moyen du code PIN à 6 chiffres.

Ajouter des commentaires lors des sessions d’assistance

Les techniciens peuvent ajouter des commentaires pendant les sessions d’assistance. Les informations importantes sont enregistrées et facilement communiquées aux différents techniciens intervenant pendant la même session d’assistance. Les autorisations de modification des commentaires peuvent être contrôlées de manière granulaire.

Mises à jour en direct de l’état de la session

Dans la file d’attente d’assistance, les caractéristiques de la session telles que l’état de la session, l’association des ordinateurs, les techniciens affectés, etc. seront automatiquement mises à jour en temps réel. Les techniciens verront les mises à jour dès qu’elles se produiront.

Intégration au service de tickets d’assistance PSA Freshservice

Les techniciens peuvent lancer une session d’assistance depuis leur ticket Freshservice.

Télécharger les transcriptions de chats dans le système de billetterie

En plus des journaux de session et de transfert de fichiers, les transcriptions des chats seront également disponibles dans les commentaires de ticket une fois la session d’assistance terminée. Cette fonctionnalité est actuellement disponible avec les produits Splashtop SOS.

Meilleure gestion des équipes et des utilisateurs

Nouveau rapport sur les autorisations accordées aux utilisateurs

Les propriétaires et les administrateurs d’équipe peuvent désormais exporter un fichier .CSV contenant les autorisations d’accès accordées aux utilisateurs au sein de leur équipe pour en conserver une trace et y revenir facilement. Cette fonctionnalité n’est actuellement pas disponible avec Splashtop Business Access et les anciens produits.

Gérer les paramètres du streamer depuis la console Web

Les propriétaires et les administrateurs d’équipe pourront configurer certains paramètres du streamer et de la session à partir du Web, tels que l’affichage d’un écran vide, le verrouillage de l’écran, le verrouillage du clavier et de la souris, etc. Ils pourront créer un ensemble de préférences dans la console Web, en définir les paramètres par défaut et y associer des ordinateurs spécifiques. Plus d’informations seront bientôt disponibles.

Nous nous efforçons sans cesse de proposer les meilleures fonctionnalités en tenant compte des précieux commentaires de nos clients. Si vous avez des questions, contactez-nous et nous serons heureux de vous aider !