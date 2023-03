Nouvelles fonctionnalités de Splashtop juin 2019

De nouvelles versions de l'application Splashtop Business et Streamer pour Windows, ainsi que la console web my.splashtop.com sont disponibles à partir de juin 2019.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la version 3.3.2.x, citons:

Mise à jour de Splashtop Business Apps et Streamers pour Windows et Mac Gérer le regroupement d'ordinateurs à partir de l'application Splashtop Business Voir le compte utilisateur qui est actuellement connecté sur un ordinateur Localisation en français et en italien de l'application Splashtop Business Mode FIPS pour Splashtop Streamer et l'application Business Activer/désactiver l'option de connexion directe pour le Splashtop Streamer

Mises à jour de Windows programmées (dans Remote Support Premium)

Déployer et gérer l'antivirus Bitdefender sur des plates-formes supplémentaires (dans Support à distance, SOS+10, SOS Unlimited)

Centre de messages dans my.splashtop.com

Sauf indication contraire, ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans les abonnements actuels à la dernière version de Splashtop Business Access (Solo, Pro), Splashtop Remote Support (Basic, Plus, Premium), Splashtop SOS (SOS, SOS+10, SOS Unlimited). Ils ne sont pas inclus dans les anciennes éditions.

Mettez à jour vos applications commerciales et vos streamers Splashtop avec la dernière version

Vous pouvez mettre à jour immédiatement en ouvrant l’application Splashtop Business et en sélectionnant « Vérifier les mises à jour ». Sinon, vous serez invité à mettre à jour dans quelques semaines. Les streamers seront automatiquement mis à jour dans les semaines à venir. Vous pouvez également mettre à jour manuellement les streamers distants via votre console my.Splashtop.com ou via la vérification des mises à jour dans le streamer lui-même (plus de détails).

Nouvelles fonctionnalités de l'application Splashtop et du Streamer

Gérer un groupe d'ordinateurs à partir de l'application Splashtop Business

Assignez un ordinateur à un groupe et créez/renommez/supprimez des groupes directement à partir de l'application.

Renommer ou supprimer un groupe d’ordinateurs

Pour renommer ou supprimer un groupe, cliquez avec le bouton droit sur un nom de groupe (à l’exception du groupe par défaut) et sélectionnez l’option permettant de renommer ou de supprimer.

Créer un groupe



Affecter un ordinateur à un autre groupe

Pour affecter un ordinateur à un autre groupe, faites un clic droit sur le nom de l’ordinateur pour afficher l’option « Attribuer un groupe », puis sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez l’affecter. Son groupe actuel sera grisé.

Voir le compte d'utilisateur qui est actuellement connecté sur un ordinateur

Voir si un utilisateur est actuellement connecté à l'ordinateur (indiqué par un badge sur l'ordinateur).

Cliquez sur l'icône de l'engrenage pour voir le nom de l'utilisateur connecté.

Localisation en français et en italien pour l'application Splashtop Business

Désormais, l’application Splashtop Business est disponible en anglais, Français, allemand, japonais, chinois, Français et italien.

Mode FIPS pour l'application commerciale Streamer et Splashtop

Si vous devez utiliser votre ordinateur en mode FIPS pour des raisons de conformité gouvernementale, le Splashtop Streamer et l’application Business ont de nouvelles options pour prendre en charge la conformité FIPS. Sur les ordinateurs Windows, vous devrez suivre les instructions du système d’exploitation Windows pour activer le mode de chiffrement FIPS dans vos paramètres réseau. Consultez cet article de support pour plus d’informations FIPS.

Activation/désactivation de l'option de connexion directe pour le Streamer

Une nouvelle option a été ajoutée lors de la création d'un Streamer personnalisé avec votre compte Splashtop. Il est préférable de laisser cette option cochée afin que le Streamer puisse prendre en charge à la fois l'accès Internet et l'accès local pour offrir les performances les plus rapides. Vous pouvez décocher cette case lorsque vous créez des streamers dans des situations où la conformité PCI est requise.

Mises à jour de Windows programmées

Cette fonction est disponible en : Splashtop Remote Support Premium

Vous pouvez désormais programmer les mises à jour de Windows (en plus de l'option précédemment disponible pour programmer les redémarrages). Accédez à la fonction sous Gestion | Actions planifiées.

Cliquez sur +Create Scheduled Action et sélectionnez Scheduled Update

Vous pouvez définir plusieurs options lors de la création d'une action de mise à jour programmée de Windows :

Sélectionnez une fréquence mensuelle, quotidienne/hebdomadaire ou ponctuelle et définissez les détails

Choisissez d'installer les mises à jour All, Recommended, ou Important

Exclure certaines mises à jour par le numéro KB de Microsoft

Définir les options de redémarrage

Appliquer les règles de mise à jour à des groupes d'ordinateurs ou à des ordinateurs spécifiques

Déployer et gérer l'antivirus Bitdefender sur des plates-formes supplémentaires

Cette fonction est disponible en : Splashtop Remote Support, SOS+10 et SOS Unlimited

Vous pouvez désormais déployer et gérer Bitdefender sur les machines Windows Server 2019, 2012, 2008, 2003, Windows XP et Windows Vista. Cela s'ajoute à la prise en charge précédente de Windows 7 à Windows 10. Si l'ordinateur fonctionne sous Windows XP, Vista, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008, il doit être à jour avec le dernier Service Pack Windows pour cette version de Windows.

La possibilité de déployer Bitdefender sur les ordinateurs Mac devrait être disponible dans les deux semaines à venir.

En savoir plus sur le déploiement de Bitdefender

Centre de messages dans my.splashtop.com

Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité Centre de messagerie à my.Splashtop.com. Recherchez l’icône d’enveloppe dans le coin supérieur droit de votre écran lorsque vous êtes connecté au site. Vous trouverez des informations sur les nouvelles versions, des informations sur les fonctionnalités, etc.

Option de déploiement du Splashtop Streamer MSI

Nous avons ajouté un nouveau choix sous Gestion | Déploiement afin que vous puissiez générer un package d’installation MSI pour le Splashtop Streamer avec votre code de déploiement intégré. Il s’agit d’une nouvelle option utile si vous souhaitez déployer le Splashtop Streamer via un script ou un objet de stratégie de groupe. Vous pouvez facilement générer le fichier MSI directement à partir de votre my. Console Splashtop. Le processus de génération du Streamer personnalisé se termine généralement en moins de 30 secondes.

