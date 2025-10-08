Nouvelles fonctionnalités de Splashtop juin 2019

De nouvelles versions de l'application Splashtop Business et Streamer pour Windows, ainsi que la console web my.splashtop.com sont disponibles à partir de juin 2019.
Parmi les nouvelles fonctionnalités de la version 3.3.2.x, citons:
Mise à jour de Splashtop Business Apps et Streamers pour Windows et Mac
Gérer le regroupement d'ordinateurs à partir de l'application Splashtop Business
Voir le compte utilisateur qui est actuellement connecté sur un ordinateur
Localisation en français et en italien de l'application Splashtop Business
Mode FIPS pour Splashtop Streamer et l'application Business
Activer/désactiver l'option de connexion directe pour le Splashtop Streamer
Mises à jour de Windows programmées
(dans Remote Support Premium)
Déployer et gérer l'antivirus Bitdefender sur des plates-formes supplémentaires
(dans Remote Support)
Centre de messages dans my.splashtop.com
Sauf indication contraire, ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans les abonnements actuels à la dernière version de : Splashtop Remote Access (Solo, Pro), Splashtop Remote Support. Elles ne sont pas incluses dans les éditions antérieures.
Mettez à jour vos applications commerciales et vos streamers Splashtop avec la dernière version
Vous pouvez mettre à jour immédiatement en ouvrant l’application Splashtop Business et en sélectionnant « Vérifier les mises à jour ». Sinon, vous serez invité à mettre à jour dans quelques semaines. Les streamers seront automatiquement mis à jour dans les semaines à venir. Vous pouvez également mettre à jour manuellement les streamers distants via votre console my.Splashtop.com ou via la vérification des mises à jour dans le streamer lui-même (plus de détails).
Nouvelles fonctionnalités de l'application Splashtop et du Streamer
Gérer un groupe d'ordinateurs à partir de l'application Splashtop Business
Assignez un ordinateur à un groupe et créez/renommez/supprimez des groupes directement à partir de l'application.
Renommer ou supprimer un groupe d’ordinateurs
Pour renommer ou supprimer un groupe, cliquez avec le bouton droit sur un nom de groupe (à l’exception du groupe par défaut) et sélectionnez l’option permettant de renommer ou de supprimer.
Créer un groupe
Pour créer un groupe, cliquez avec le bouton droit n’importe où dans l’application métier, sélectionnez Créer un groupe et saisissez un nom de groupe.
Affecter un ordinateur à un autre groupe
Pour affecter un ordinateur à un autre groupe, faites un clic droit sur le nom de l’ordinateur pour afficher l’option « Attribuer un groupe », puis sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez l’affecter. Son groupe actuel sera grisé.
Voir le compte d'utilisateur qui est actuellement connecté sur un ordinateur
Voir si un utilisateur est actuellement connecté à l'ordinateur (indiqué par un badge sur l'ordinateur).
Cliquez sur l'icône de l'engrenage pour voir le nom de l'utilisateur connecté.
Localisation en français et en italien pour l'application Splashtop Business
Désormais, l’application Splashtop Business est disponible en anglais, Français, allemand, japonais, chinois, Français et italien.
Mode FIPS pour l'application commerciale Streamer et Splashtop
Si vous devez utiliser votre ordinateur en mode FIPS pour des raisons de conformité gouvernementale, le Splashtop Streamer et l’application Business ont de nouvelles options pour prendre en charge la conformité FIPS. Sur les ordinateurs Windows, vous devrez suivre les instructions du système d’exploitation Windows pour activer le mode de chiffrement FIPS dans vos paramètres réseau. Consultez cet article de support pour plus d’informations FIPS.
Activation/désactivation de l'option de connexion directe pour le Streamer
Une nouvelle option a été ajoutée lors de la création d'un Streamer personnalisé avec votre compte Splashtop. Il est préférable de laisser cette option cochée afin que le Streamer puisse prendre en charge à la fois l'accès Internet et l'accès local pour offrir les performances les plus rapides. Vous pouvez décocher cette case lorsque vous créez des streamers dans des situations où la conformité PCI est requise.
Mises à jour de Windows programmées
Cette fonction est disponible en : Splashtop Remote Support Premium
Vous pouvez désormais programmer les mises à jour de Windows (en plus de l'option précédemment disponible pour programmer les redémarrages). Accédez à la fonction sous Gestion | Actions planifiées.
Cliquez sur +Create Scheduled Action et sélectionnez Scheduled Update
Vous pouvez définir plusieurs options lors de la création d'une action de mise à jour programmée de Windows :
Sélectionnez une fréquence mensuelle, quotidienne/hebdomadaire ou ponctuelle et définissez les détails
Choisissez d'installer les mises à jour All, Recommended, ou Important
Exclure certaines mises à jour par le numéro KB de Microsoft
Définir les options de redémarrage
Appliquer les règles de mise à jour à des groupes d'ordinateurs ou à des ordinateurs spécifiques
Déployer et gérer l'antivirus Bitdefender sur des plates-formes supplémentaires
Cette fonctionnalité est disponible dans : Splashtop Remote Support
Vous pouvez désormais déployer et gérer Bitdefender sur les machines Windows Server 2019, 2012, 2008, 2003, Windows XP et Windows Vista. Cela s'ajoute à la prise en charge précédente de Windows 7 à Windows 10. Si l'ordinateur fonctionne sous Windows XP, Vista, Windows Server 2003 ou Windows Server 2008, il doit être à jour avec le dernier Service Pack Windows pour cette version de Windows.
La possibilité de déployer Bitdefender sur les ordinateurs Mac devrait être disponible dans les deux semaines à venir.
En savoir plus sur le déploiement de Bitdefender
Centre de messages dans my.splashtop.com
Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité Centre de messagerie à my.Splashtop.com. Recherchez l’icône d’enveloppe dans le coin supérieur droit de votre écran lorsque vous êtes connecté au site. Vous trouverez des informations sur les nouvelles versions, des informations sur les fonctionnalités, etc.
Option de déploiement du Splashtop Streamer MSI
Nous avons ajouté un nouveau choix sous Gestion | Déploiement afin que vous puissiez générer un package d’installation MSI pour le Splashtop Streamer avec votre code de déploiement intégré. Il s’agit d’une nouvelle option utile si vous souhaitez déployer le Splashtop Streamer via un script ou un objet de stratégie de groupe. Vous pouvez facilement générer le fichier MSI directement à partir de votre my. Console Splashtop. Le processus de génération du Streamer personnalisé se termine généralement en moins de 30 secondes.
Découvrez les autres nouveautés ajoutées précédemment
Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Avril/Mai 2019 - Nouvelle application Android, déploiement de Bitdefender Antivirus
Nouvelles fonctionnalités de Splashtop Janvier 2019 - Transfert de fichiers par glisser-déposer, enregistrement de session, redémarrage programmé, alertes et plus encore!
Voir aussi Ce sur quoi nous travaillons ensuite...